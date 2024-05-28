Ни один рубль не достанется зарубежным разработчикам ПО.

Несмотря на то, что многие иностранные разработчики программного обеспечения ушли с российского рынка ещё в 2022 году, продукция этих компаний доступна и широко используется бизнесом и рядовыми пользователями. Уже не раз грозные планы окончательного ухода из РФ озвучивала Microsoft, но до недавнего времени американцы продолжали обслуживать облачные пакеты российских предпринимателей. В прессе пишут, что лицензии продолжают продлеваться, а российские клиенты переводят американцам немалые суммы денег. Всё это вызывает вопросы не только у обывателей, но и у представителей властей, настаивающих на полном переходе бизнеса на российские аналоги. Эксперты отмечают, что в настоящее время отечественные программисты не способны в полной мере заменить все иностранные разработки, а до полного перехода требуется сделать ещё очень много.

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Но проблема существует не только в несовместимости или сложности перехода, но и с ценой. Логично было бы предположить, что российское ПО окажется значительно дешевле американского и европейского. В теории, иностранные компании платят сотрудникам намного выше, чем получают российские специалисты, но это как раз тот случай, когда теория и практика вступают в конфликт. По факту российские операционные системы и многочисленное ПО не только не дешевле, но иногда оказывается даже дороже, чем у конкурентов. Закупать программные комплексы на сотни компьютеров – это дорогое удовольствие, ведь продление американских или европейских лицензий позволяет сэкономить. Судя по всему, российские власти не очень довольны таким раскладом, о чём сообщил министр цифрового развития. По словам Максута Шадаева, Минцифры изучает возможность введения платы для российского бизнеса в рамках использования программного обеспечения иностранных компаний.

Заявление было озвучено в рамках TAdviser SummIT, а причина заключается в том, что российский бизнес неплохо приспособился к ограничениям. За несколько лет были созданы схемы обхода ограничений, которые позволяют и дальше использовать иностранный софт. Это мешает развитию отечественной отрасли, а самое разумное решение заключается во введении лицензионного сбора. Как всё это будет выглядеть, не знает никто, но можно сделать вывод, что зарубежные разработчики не получат из отчислений ни копейки. Все средства будут поступать государству, а после могут распределяться между российскими компаниями, занимающимися выпуском ПО. Глава Минцифры полагает, что подобные меры позволят создать экономические стимулы, способствующие переходу на российское программное обеспечение. Можно предположить, что идея находится в стадии формирования, но в итоге будет принята на законодательном уровне. Решение действительно будет способствовать миграции бизнеса на российские аналоги, поскольку Максут Шадаев упомянул некие налоговые льготы, которые также будут учитываться.

В настоящее время госсектор уже практически завершил переход на отечественный софт, тогда как бизнес чаще всего руководствуется финансовыми вопросами. Судя по тому, какие решения принимаются в США и Китае, когда дело касается национальной безопасности, то бизнесу приходиться подвинуться. Например, американские власти запретили использовать оборудование китайских компаний для создания сотовых сетей. Конечный срок полного отказа от уже закупленного железа указывает на конец 2024 года, ну а всё это только частично финансируется правительством. Аналогичные действия можно заметить и в Китае, где активно осваивают полупроводники и пытаются по возможности отказываться от иностранных сервисов и продуктов в области высоких технологий. Россия не станет исключением, ну а у бизнеса всё равно нет выбора. Санкции будет становиться всё более жёсткими, а со временем работать с иностранным ПО станет ещё сложнее, чем сегодня. Если речь идёт о пиратских версиях, то налицо проблема наличия массы уязвимостей, так как такой софт чаще всего не может обновляться, хотя компьютеры работают в интернете, а значит подвержены взломам.