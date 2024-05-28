Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В Минцифры предложили брать плату с российского бизнеса за использование иностранного ПО
Ни один рубль не достанется зарубежным разработчикам ПО.

Несмотря на то, что многие иностранные разработчики программного обеспечения ушли с российского рынка ещё в 2022 году, продукция этих компаний доступна и широко используется бизнесом и рядовыми пользователями. Уже не раз грозные планы окончательного ухода из РФ озвучивала Microsoft, но до недавнего времени американцы продолжали обслуживать облачные пакеты российских предпринимателей. В прессе пишут, что лицензии продолжают продлеваться, а российские клиенты переводят американцам немалые суммы денег. Всё это вызывает вопросы не только у обывателей, но и у представителей властей, настаивающих на полном переходе бизнеса на российские аналоги. Эксперты отмечают, что в настоящее время отечественные программисты не способны в полной мере заменить все иностранные разработки, а до полного перехода требуется сделать ещё очень много.

реклама

Но проблема существует не только в несовместимости или сложности перехода, но и с ценой. Логично было бы предположить, что российское ПО окажется значительно дешевле американского и европейского. В теории, иностранные компании платят сотрудникам намного выше, чем получают российские специалисты, но это как раз тот случай, когда теория и практика вступают в конфликт. По факту российские операционные системы и многочисленное ПО не только не дешевле, но иногда оказывается даже дороже, чем у конкурентов. Закупать программные комплексы на сотни компьютеров – это дорогое удовольствие, ведь продление американских или европейских лицензий позволяет сэкономить. Судя по всему, российские власти не очень довольны таким раскладом, о чём сообщил министр цифрового развития. По словам Максута Шадаева, Минцифры изучает возможность введения платы для российского бизнеса в рамках использования программного обеспечения иностранных компаний. 

Заявление было озвучено в рамках TAdviser SummIT, а причина заключается в том, что российский бизнес неплохо приспособился к ограничениям. За несколько лет были созданы схемы обхода ограничений, которые позволяют и дальше использовать иностранный софт. Это мешает развитию отечественной отрасли, а самое разумное решение заключается во введении лицензионного сбора. Как всё это будет выглядеть, не знает никто, но можно сделать вывод, что зарубежные разработчики не получат из отчислений ни копейки. Все средства будут поступать государству, а после могут распределяться между российскими компаниями, занимающимися выпуском ПО. Глава Минцифры полагает, что подобные меры позволят создать экономические стимулы, способствующие переходу на российское программное обеспечение. Можно предположить, что идея находится в стадии формирования, но в итоге будет принята на законодательном уровне. Решение действительно будет способствовать миграции бизнеса на российские аналоги, поскольку Максут Шадаев упомянул некие налоговые льготы, которые также будут учитываться. 

В настоящее время госсектор уже практически завершил переход на отечественный софт, тогда как бизнес чаще всего руководствуется финансовыми вопросами. Судя по тому, какие решения принимаются в США и Китае, когда дело касается национальной безопасности, то бизнесу приходиться подвинуться. Например, американские власти запретили использовать оборудование китайских компаний для создания сотовых сетей. Конечный срок полного отказа от уже закупленного железа указывает на конец 2024 года, ну а всё это только частично финансируется правительством. Аналогичные действия можно заметить и в Китае, где активно осваивают полупроводники и пытаются по возможности отказываться от иностранных сервисов и продуктов в области высоких технологий. Россия не станет исключением, ну а у бизнеса всё равно нет выбора. Санкции будет становиться всё более жёсткими, а со временем работать с иностранным ПО станет ещё сложнее, чем сегодня. Если речь идёт о пиратских версиях, то налицо проблема наличия массы уязвимостей, так как такой софт чаще всего не может обновляться, хотя компьютеры работают в интернете, а значит подвержены взломам. 

#санкции #программное обеспечение #софт
+
Написать комментарий (0)
Федеральный судья США назвал Google "незаконным монополистом"
Западные компании всё ищут альтернативу китайским производителям полупроводников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
4
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
+
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
7
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Patterns: Искусственный интеллект переходит от простых ошибок к "осознанному" обману и манипуляциям
+
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3
Компания iFixit заявила, что она прекращает сотрудничество с Samsung
2
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
Заказчики бегут от китайских производителей чипов к UMC из-за роста пошлин в США
+
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
+
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
15
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
В Германии из-за избытка солнечных панелей упали цены на электричество
2

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
18
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
29
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
49
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
29
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
40
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

АЕV
16:59
Мне размер твоего мозга не интересен, или хочешь всем показать что с таким мозгом ты что то умудряешься писать?
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:58
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
АЕV
16:58
Это типо твой недалёкий мозг?))) А ой, у продажного бота мозгов нет вообще
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:57
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:57
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
АЕV
16:57
Ты уже начал варить мух?) А ой, саранчу.
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
VladTag
16:56
В МИД РФ прокомментировали выпад президента Эстонии о необходимости «поставить на колени» Россию
azhur
16:48
А нам оно актуально, в ютубе ещё остались рекламодатели для российской целевой аудитории?Встроенную самими авторами в ролик рекламу не считаем, этодругое.
Те, кто использует блокировщики рекламы на YouTube, больше не смогут смотреть видео вообще
Блейд
16:48
В играх постоянно вылетает. Играть невозможно. Ну зато браузер не вылетает, тоже как вариант "играть" на форумах.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Чато --- Бот
16:46
Попрошайка кокаиновый. Некроинское нищенство - святое дело. (около ЦЭ)
Reuters: Зеленский подпишет соглашение «о безопасности» во время визита в Бельгию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем