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Bublik1
WSJ: Завод в ОЭЗ «Алабуга» планирует выпускать 6000 дронов-камикадзе «Герань» в год
Американские журналисты бьют тревогу и считают происходящее крайне опасным.

Сегодня в России действует целый ряд предприятий, инженеры в которых занимаются разработкой беспилотных систем. Давайте обойдёмся без перечисления основных компаний, поскольку все эти данные регулярно курсируют в интернете и доступны широкому кругу читателей. Суть в том, что отрасль развивается. Появляются интересные наработки, а многие действующие дроны способны наносить удары по противнику в любое время суток. Интегрируются умные алгоритмы, которые помогают идентифицировать те или иные объекты, что позитивно сказывается на ходе СВО. И всё же, главным героем остаётся дрон-камикадзе, получивший в России имя «Герань». 

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История с появлением этого беспилотника в СВО окутана грифом «Секретно», но иностранные журналисты уверены, что речь идёт об иранской модификации, которая в какой-то момент начала массово завозиться в Россию. Со временем удалось наладить производство, а сегодня темпы выглядят ужасающе. По данным авторов Wall Street Journal, только один завод расположенный в зоне экономического развития «Алабуга», до конца 2024 года выпустит 6 тысяч БПЛА. Это очень серьёзная цифра, которая свидетельствует о том, что российский ВПК набирает обороты и не планирует останавливаться на достигнутых рубежах. Американские журналисты пишут, что всё это регулярно отправляется в Украину, где наносит удары по объектам критической инфраструктуры и приводит к уничтожению техники и складов с боеприпасами. Похоже, авторы Wall Street Journal не могли обойтись без очередной порции фейков, которая играет против собственных граждан. 

Журналисты уверяют, что сборка ведётся под контролем иранских инженеров, а на фабриках работают сотрудники из африканского континента. Якобы, для сборки активно привлекают африканских студентов, которым платят за работу копейки. Мало того, некоторым и вовсе ничего не платят, поскольку денег у русских не так много. Обучение операторы дронов проходят почему-то в Сирии, ну а перечисление плохо укладывающихся в общую логику фактов американских журналистов не печалит. Неясно, для чего нужно было нанимать на завод африканских студентов, если целая армия таджиков готова приступить к работе здесь и сейчас. Среди иностранцев можно найти массу толковых специалистов, ну а разговоры о деньгах уже давно не вызывают никаких эмоций. Можно заметить, что авторы Wall Street Journal путаются в фактах. В конце материала они пишут, что к началу мая завод «Алабуга» выпустил 4500 «Гераней». Можно предположить, что это цифра соответствует началу производства в 2023, хотя точных данных на этот счёт нет. 

Журналисты напоминают, что Зеленский обещал отправить в бой миллион дронов, но пока преимущество явно находится на стороне русских. Мало того, что в армии РФ банально больше беспилотников, так они ещё и лучше проходят через границу, преодолевая комплексы РЭБ. Украинские дроны часто сталкиваются с более эффективными средствами подавления, ну а один лишь завод «Алабуга» позволяет наносить широкомасштабные удары с завидным постоянством. Авторы Wall Street Journal полагают, что пришло время для Украины наносить удары по критической инфраструктуре РФ, а особое внимание стоит сосредоточить именно на производстве оружия и беспилотников. Добавим, что подобные заявления становятся всё громче, а многие аналитики замечают, что ВСУ уже давно потеряли инициативу и способны только отступать. Со временем перевес сил в пользу РФ станет всё более заметен, ну а попытки лоббировать удары по территории РФ считаются на Западе единственным шансом для выравнивания ситуации в действующем конфликте. 

#бпла #беспилотники #дроны-камикадзе #герань
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