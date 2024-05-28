Жители РФ стали больше зарабатывать и начали тратить деньги на игровые приставки и видеоигры.

Не секрет, что антироссийские санкции стали самыми масштабными в новой истории и распространяются как на товары двойного назначения, так и на продукты питания. Производители пылесосов и стиральных машин рассказывают о том, как русские извлекают высокотехнологичные чипы из бытовой техники и используют их для создания ракет. К общей истерии присоединились и производители автомобилей и электроники, а в первых рядах об уходе с российского рынка заговорили представители Sony, Nintendo и Microsoft. Все три компании выпускают игровые приставки, которые до недавнего времени пользовались в РФ высоким спросом. Похоже, производители консолей опасались, что высокотехнологичные чипы из приставок русские могут приспособить для покорения дальнего космоса, поэтому решили пойти на крайние меры.

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Проблему с поставками решили быстро, но вдруг выяснилось, что купить новые игры в цифровых магазинах крайне сложно. Все три компании существенно осложнили доступ для российских геймеров, а многие эксперты полагали, что рынок игровых консолей в РФ вот-вот умрёт. Как оказалось, всё происходит с точностью до наоборот, ведь за первые 4 месяца текущего года наблюдается значительный рост продаж приставок, оказавшийся на 70% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Информацию подтвердили представители «М.Видео-Эльдорадо», сообщающие о том, что на конец апреля удалось реализовать около 580 тысяч приставок. Если тенденция сохранится, то российский рынок консолей достигнет 40 миллиардов рублей по итогам 2024, тогда как за 2023 год принёс выручку в размере 24 миллиарда рублей. Называется несколько причин, которые способствовали росту популярности данного сегмента. Прежде всего заметно увеличение продаж видеоигр. Российские геймеры раскупают Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V Premium Edition, ну а это толкает вверх спрос и на игровые приставки. В «Ситилинке» уверяют, что за 4 месяца 2024 года получили на 69% прибыли больше, чем за аналогичный период 2023. Ну а если сравнивать с 2022 и 2021 годами, то прирост составил 78% и 89% соответственно.

Эксперты считают, что спрос повысился ещё и из-за снижения стоимости консолей. Для примера, PlayStation 5 по сравнению с концом 2023 предлагается на 10 тысяч рублей дешевле. Купить сегодня эту приставку можно за 43 тысячи. Максимально высокий спрос наблюдается на решения Sony, но заметно растут продажи продукции Microsoft и Nintendo, о чём сообщают представители Wildberries. Отличные показатели демонстрирует и «Авито», где в первом квартале игровую консоль Steam Deck покупали в 2.3 раза лучше, чем годом ранее. Приставка Sony расходилась быстрее на 54%, чем в 2023, ну а спрос на продукцию Nintendo и Xbox увеличился на 47% и 33% соответственно. Ключевые игроки российского рынка уверяют, что фиксируют значительное увеличение не только в количественном плане, но и в денежном выражении. Например, в Wildberries за первые четыре месяца 2024 заработали на 73% больше, чем за аналогичный период 2023. Ритейлеры отмечают, что параллельный импорт набирает обороты, что привело к конкуренции между поставщиками. Это позитивно сказалось на ценовой политике, на что не могли не отреагировать геймеры.

Ещё более внушительные цифры демонстрирует Ozon, где продажи консолей за 4 месяца выросли на 300%. Любители компьютерных игр разбирают Steam Deck с OLED-экраном. Спрос на приставку увеличился на 800%. Продажи PlayStation выросли на 400%, а особенно популярна slim-версия. На 220% стали больше покупать и консоль производства Nintendo, а представители Ozon ожидают дальнейшего увеличения спроса. Среди дополнительных факторов, которые способствовали высоким продажам, указывается большое количество праздников в первой половине года. Кроме того, весна в этом году пришла с запозданием, из-за чего жители РФ по большей части сидели дома. Важно учитывать, что поставщикам удалось полностью устранить проблему дефицита, которая наблюдалась в 2022 и частично в 2023 году. А вот с видеоиграми не всё так просто. Поскольку цифровые каналы стали недоступны, в России растут продажи дисковых версий. Ну а цены здесь достигают 100 долларов, что намного выше, чем в других странах. Выбора у геймеров нет, ну а любопытную ремарку сделал небезызвестный Эльдар Муртазин. По мнению аналитика, жители РФ стали больше зарабатывать, ну а именно с этим связан спрос на электронику и бытовую технику по всей стране.