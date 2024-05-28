Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Аналитики фиксируют 70% рост продаж консолей на российском рынке за четыре месяца 2024 года
Жители РФ стали больше зарабатывать и начали тратить деньги на игровые приставки и видеоигры.

Не секрет, что антироссийские санкции стали самыми масштабными в новой истории и распространяются как на товары двойного назначения, так и на продукты питания. Производители пылесосов и стиральных машин рассказывают о том, как русские извлекают высокотехнологичные чипы из бытовой техники и используют их для создания ракет. К общей истерии присоединились и производители автомобилей и электроники, а в первых рядах об уходе с российского рынка заговорили представители Sony, Nintendo и Microsoft. Все три компании выпускают игровые приставки, которые до недавнего времени пользовались в РФ высоким спросом. Похоже, производители консолей опасались, что высокотехнологичные чипы из приставок русские могут приспособить для покорения дальнего космоса, поэтому решили пойти на крайние меры. 

реклама

Проблему с поставками решили быстро, но вдруг выяснилось, что купить новые игры в цифровых магазинах крайне сложно. Все три компании существенно осложнили доступ для российских геймеров, а многие эксперты полагали, что рынок игровых консолей в РФ вот-вот умрёт. Как оказалось, всё происходит с точностью до наоборот, ведь за первые 4 месяца текущего года наблюдается значительный рост продаж приставок, оказавшийся на 70% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Информацию подтвердили представители «М.Видео-Эльдорадо», сообщающие о том, что на конец апреля удалось реализовать около 580 тысяч приставок. Если тенденция сохранится, то российский рынок консолей достигнет 40 миллиардов рублей по итогам 2024, тогда как за 2023 год принёс выручку в размере 24 миллиарда рублей. Называется несколько причин, которые способствовали росту популярности данного сегмента. Прежде всего заметно увеличение продаж видеоигр. Российские геймеры раскупают Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V Premium Edition, ну а это толкает вверх спрос и на игровые приставки. В «Ситилинке» уверяют, что за 4 месяца 2024 года получили на 69% прибыли больше, чем за аналогичный период 2023. Ну а если сравнивать с 2022 и 2021 годами, то прирост составил 78% и 89% соответственно.

Эксперты считают, что спрос повысился ещё и из-за снижения стоимости консолей. Для примера, PlayStation 5 по сравнению с концом 2023 предлагается на 10 тысяч рублей дешевле. Купить сегодня эту приставку можно за 43 тысячи. Максимально высокий спрос наблюдается на решения Sony, но заметно растут продажи продукции Microsoft и Nintendo, о чём сообщают представители Wildberries. Отличные показатели демонстрирует и «Авито», где в первом квартале игровую консоль Steam Deck покупали в 2.3 раза лучше, чем годом ранее. Приставка Sony расходилась быстрее на 54%, чем в 2023, ну а спрос на продукцию Nintendo и Xbox увеличился на 47% и 33% соответственно. Ключевые игроки российского рынка уверяют, что фиксируют значительное увеличение не только в количественном плане, но и в денежном выражении. Например, в Wildberries за первые четыре месяца 2024 заработали на 73% больше, чем за аналогичный период 2023. Ритейлеры отмечают, что параллельный импорт набирает обороты, что привело к конкуренции между поставщиками. Это позитивно сказалось на ценовой политике, на что не могли не отреагировать геймеры.

Ещё более внушительные цифры демонстрирует Ozon, где продажи консолей за 4 месяца выросли на 300%. Любители компьютерных игр разбирают Steam Deck с OLED-экраном. Спрос на приставку увеличился на 800%. Продажи PlayStation выросли на 400%, а особенно популярна slim-версия. На 220% стали больше покупать и консоль производства Nintendo, а представители Ozon ожидают дальнейшего увеличения спроса. Среди дополнительных факторов, которые способствовали высоким продажам, указывается большое количество праздников в первой половине года. Кроме того, весна в этом году пришла с запозданием, из-за чего жители РФ по большей части сидели дома. Важно учитывать, что поставщикам удалось полностью устранить проблему дефицита, которая наблюдалась в 2022 и частично в 2023 году. А вот с видеоиграми не всё так просто. Поскольку цифровые каналы стали недоступны, в России растут продажи дисковых версий. Ну а цены здесь достигают 100 долларов, что намного выше, чем в других странах. Выбора у геймеров нет, ну а любопытную ремарку сделал небезызвестный Эльдар Муртазин. По мнению аналитика, жители РФ стали больше зарабатывать, ну а именно с этим связан спрос на электронику и бытовую технику по всей стране.

#игровые приставки #статистика
+
Написать комментарий (0)
Программисты в РФ недовольны низкими перспективами роста и критикой со стороны руководства
NVIDIA планирует вернуться на рынок игровых приставок с новым графическим чипом серии Blackwell
В России активно обсуждается идея создания отечественной игровой консоли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

TechRadar: Samsung Galaxy S24 Ultra назван лучшим камерофоном на май 2024 года
13
Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
4
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
+
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
7
Новейший американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider появился на новых фотографиях
+
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3
Компания iFixit заявила, что она прекращает сотрудничество с Samsung
2
Patterns: Искусственный интеллект переходит от простых ошибок к "осознанному" обману и манипуляциям
+
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
Заказчики бегут от китайских производителей чипов к UMC из-за роста пошлин в США
+
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
+
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Кая Каллас: Отправка эстонских солдат на Украину не втянет НАТО в конфликт
1
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
14
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
29
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
6
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
49
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
26
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
39
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
15:49
Опять какой то оверпрайс.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Yurexxx
15:48
А чё - в смысле?! Какая ещё реклама в ютюбе? ж))
Те, кто использует блокировщики рекламы на YouTube, больше не смогут смотреть видео вообще
андреи сергачев
15:44
Может он брат чумбы?один докопался до несчастного линукса, второй до коробки.
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Bratken
15:42
Ну, будем надеяться, что когда-нибудь винда и линукса смогут на полную такие скорости использовать, что загрузка системы займет 1 секунду + прочие полёты. А так да, операционка становится узким местом...
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
El Grechko
15:33
Речь о фуллхд. Там в принципе она в процессор упирается.
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
Тарас Заболотский
15:32
Конечно, конечно, после хорошей грозы прошлогодней провайдеры заменичи половину оборудования на точках, перетянули много километров кабелей.. конечно, ИИ будет способен на это, ИИ не страшны катаклизм...
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
El Grechko
15:26
Всё понятно, когда дело касается не фейкового скриншота, а ответить за базар так тут же красножопый слился. Давай ещё раз. Что ты хочешь? Нереалистичные идеальные тени в зеркалах + кубмапы на сложных ...
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Павел-Петрович Яичница
15:22
3700х - неудачный камень и 1600 не давал 60фпс) дальше можно не читать....
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Александр
15:22
Теперь можно вспоминать: Доблестная, честная и сердцу дорогая Госавтоинспекция, ты нам как мать родная! (Сектор Газа - ГАИ)
ГИБДД в России вернули наименование «Госавтоинспекция»
Асмо
15:21
Знаем мы этот рост в китае, он у нас на прилавках лежит.)
Apple сообщила о росте продаж смартфонов в Китае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем