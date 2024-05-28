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Bublik1
Владелец разбитой Tesla, пострадавший из-за автопилота, просит Илона Маска оплатить свой штраф
Владелец Tesla пока никаких комментариев на этот счёт не давал

В 2018 году владельцы автомобилей Tesla готовились к настоящей революции. Ещё бы, сам Илон Маск пообещал выпустить полностью готовую версию автопилота, которая позволит забыть о необходимости водить машину самостоятельно. Увы, чуда не произошло, а в итоге знаменитый автопилот With Full Self-Driving (FSD) стал доступен на несколько лет позднее. Мало того, до сих пор программа не вышла из тестового состояния и предлагается со значительными условностями. В настоящее время владельцы электрокаров могут купить две версии автопилота. FSD стоит 10 000 долларов и предлагает максимальные возможности, тогда как Enhanced Autopilot стоит 6 тысяч, но не умеет распознавать сигналы светофоры и некоторые другие знаки. Эксперты признают, что в большей части ситуаций умный алгоритм ведёт себя на дороге сдержанно и обеспечивает высокую безопасность пассажирам, но бывают ситуации, которые ставят владельцев в тупик. 

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Известно, что автопилот привёл к целому ряду смертей, но договор составлен таким образом, что ответственность разработчик всё равно не несёт. Вину Tesla доказать крайне сложно, а эксперты установили, что очень часто за несколько секунд до аварии умный алгоритм полностью отключается. И вот здесь выясняется, что за рулём машины всегда должен находиться человек, способный в любой момент перехватить управление у тестовой версии FSD. Проблема заключается в том, что далеко не все владельцы подобных автомобилей придерживаются правил, что и приводит к печальным последствиям. О любопытном случае рассказал Крейг Доти, который умудрился отделаться лёгким испугом после встречи с мощью искусственного интеллекта. Владелец автомобиля ехал по дороге, а управление находилось в руках автопилота. Машина проигнорировала сигнальные огни поезда и не снизила скорость несмотря на видимые очертания движущегося состава. К счастью, сам Доти не пострадал, тогда как его автомобиль нуждается в значительном ремонте. Уже после аварии полиция выяснила, что автопилот превысил скорость и двигался по дороге со скоростью 60 миль в час, хотя разрешены были только 55 миль в час. 

В момент столкновения на дороге был сильный туман, но огни на поезде можно было распознать за 5 секунд до аварии. На видео можно заметить, что машины не снизила скорость, а в итоге владелец вынужден был взять управление на себя, выкрутив руль за секунду до столкновения. В результате аварии машина получила заметные повреждения. Сам Доти заявил, что был уверен в автопилоте до последнего. Ему казалось, что умный алгоритм вот-вот остановится, ну а излишняя беспечность могла привести к трагическим последствиям. Представители Tesla от комментариев отказались. Ранее, отвечая на подобные запросы журналистов, производители электрокаров напоминали, что FSD не является полностью автономным алгоритмом. Водитель должен контролировать движение личного транспорта, тогда как автопилот способен справиться почти с любым дорожным происшествием. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что регулирующий орган знает об этом инциденте и собирает дополнительную информацию от производителя.

Доти заявил, что спасся только потому, что строго придерживался правил, ведь его руки были на руле во время инцидента. Что любопытно, это не первый случай, когда FSD в машине Доти чуть не привёл к аварии. Ранее его автомобиль Tesla также чуть не столкнулся с поездом, но тогда удалось остановить транспортное средство в нескольких метрах от проезжающего состава. Доти уже предоставил правоохранительным органам документацию о своих разговорах с представителем страховой компании Tesla, где подробно описал инцидент. После недавней аварии с поездом сотрудник полиции составил протокол, отметив, что автомобиль находился в режиме полного самостоятельного вождения, который, согласно классификации, является частично автономным. Доти получил штраф в размере 175 долларов, но умудрился его оспорить, ссылаясь на то, что к аварии привела программная ошибка, а не оплошность человека. Судья согласился принять сторону Доти, но потребовал, чтобы страховка покрыла ущерб дорожным знакам, которые пострадали во время аварии. Во время интервью местной прессе пострадавший водитель заявил, что планирует обратиться лично к Илону Маску. Доти считает, что технология не готова к массовому использованию и винт во всём владельца компании Tesla. Он считает, что миллиардер мог бы заплатить издержки, что стало бы хорошим тоном и показало бы принятие ответственности за допущенные ошибки. 

Доти признаёт, что очень часто не может контролировать умный алгоритм. Это опасно и может привести к опасным дорожным происшествиям. В Центре по предотвращению столкновений Tesla, ему сообщили что автомобиль полностью разбит и не подлежит восстановлению. Страховая компания пока не огласила размер выплат, поэтому неясно, сколько пострадавший получит денег. Илон Маск также помалкивает и не горит желанием оплатить за Доти даже штраф в размере 175 долларов. 

#tesla #илон маск #транспорт #электрокары
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Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
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