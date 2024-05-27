Магнитные накопители последние 30 лет считались устаревшими.

Современные технологии развиваются так быстро, что обычному пользователю угнаться за новинками просто невозможно. Ещё совсем недавно самыми быстрыми считались твердотельные накопители со скоростью записи до 3500 МБ/с, ну а сегодня в продаже можно встретить устройства, которые обеспечивают 12 000 МБ/с. А ведь прогресс на этом не останавливается, а значит вскоре мы увидим ещё более впечатляющие модели. К сожалению, не поспевают за технологиями и разработчики программного обеспечения. В настоящее время задействовать скоростные показатели удаётся в нескольких сценариях, тогда как рядовые потребители могут заметить разницу только в синтетических тестах. Именно по этой причине большая часть клиентов остаётся верна жёстким дискам, которые всё ещё занимают значительную часть рынка. По данным The Register, уже какое-то время популярность набирает технология, которая считалась устаревшей почти 30 лет.

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Речь идёт о ленточных магнитных накопителях, которые по целому ряду характеристик уступают не только скоростным SSD, но и более традиционным HDD. Похоже, существуют определённые параметры, которые вынуждают облачных провайдеров всё чаще обращать внимание на ленточные накопители. Согласно данным издания, поставки накопителей стандарта Linear Tape-Open (LTO) за прошлый год достигли количества, эквивалентному 152.9 эксабайта (ЭБ) информации. Для справки, 1 Эб = 1000 Пб, ну а в переводе на понятные рядовым пользователям цифры – это 1 000 000 Тб. В настоящее время поставками подобных устройств занимаются американские компании HPE, IBM и Quantum. В ходе совместного отчёта представители всех трёх компаний заявили, что популярность накопителей стандарта LTO быстро растёт. По сравнению с 2022 годом удалось реализовать на 3.14% больше устройств, и уже начали теснить более традиционные жёсткие диски, включаясь в борьбу за общий рынок. Для понимания масштабов приводятся следующие цифры: WD, Toshiba и Seagate за последние 3 месяца 2023 года отгрузили носителей общим объёмом 99 Эб. В 2024 цифры станут ещё более высокими, поскольку спрос на облачные услуги продолжает расти.

Производители магнитных накопителей считают, что все более современные технологии уступают LTO по показателям надёжности. Существуют дисковые накопители, которые гарантируют более 100 лет стабильной перезаписи и хранения данных, но стоимость подобных устройств оказывается слишком дорогой для массового использования. Что до LTO, то их часто закупают крупные компании, которые заинтересованы в сохранении корпоративных и пользовательских данных. Потребности в объёмах растут, ну а только ленточные накопители обладают лучшим соотношением между ценой и длительным циклом хранения. Аналитики уверены, что спрос на магнитные носители в будущем продолжит расти, но до уровня жёстких дисков никогда не доберётся. Считается, что в ближайшие десять лет умные алгоритмы сгенерируют так много данных, что без альтернативных способов хранения не обойтись. Затраты на LTO относительно небольшие, ну а для записи кода такие носители подходят.

Эксперты называют несколько характеристик, которые делают специфическую технологию чрезвычайно популярной. Так, LTO может содержать десятки терабайт информации и по ряду показателей уже опережают HDD. Кроме того, магнитные накопители менее подвержены выходу из строя в случае сбоев оборудования и отключения энергии. Риски потери информации здесь ниже, как и затраты на обслуживание всего кластера. Владельцу не нужно постоянно поддерживать питания таких накопителей, что никак не влияет на содержащуюся внутри информацию. Скоростные показатели остаются низкими, а для доступа к такому накопителю требуется специализированное устройство. Твердотельный накопитель и жёсткий диск легко подключаются к любому компьютеру, а в итоге производители рекомендуют подобную технологию только тем, кто может извлечь выгоду из долговременного хранения данных. Есть все основания полагать, что магнитные накопители уже достигли предела записываемой информации. В настоящее время на ленту можно записать 18 Тб данных в обычном состоянии и до 45 Тб в сжатом виде. В коммерческом сегменте уже доступны HDD объёмом 25 Тб, а в будущем свободного пространства станет ещё больше.

Аналитики уверены, что LTO останутся нишевыми и ожидают появления более технологичных устройств в ближайшие 10 лет. Интересные технологии уже не раз попадали в объектив прессы, но ограничивались прототипами. В разработке находятся устройства, которые могут тысячи лет хранить эксабайты данных и не нуждаются в постоянном подводе энергии. Разработчики уверяют, что находятся на конечных стадиях, но пока ни один стартап не способен выйти на массовый рынок. Есть мнение, что всё это так и останется без внимания крупных облачных провайдеров. Как уже отмечалось выше, бизнесу важна не только высокая скорость и плотность записи, но и экономическая сторона. Похоже, все уникальные технологии записи, которые разрабатываются в настоящее время, слишком сложные для массового потребителя и слишком дорогие даже для крупных инвесторов. Именно поэтому на поверхность извлекаются технологии, которые считались устаревшими последние 30 лет и не представляют никакой ценности, кроме экономии финансов.