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Bublik1
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 не включает параметров безопасности, поэтому не подходит для рядовых геймеров.

Осенью 2025 года Windows 10 завершит свой жизненный цикл, а большая часть пользователей вынуждена будет принять непростое решение. Если в продаже не появится более новой операционной системы, то мы увидим массовый переход на Windows 11. Данная ОС не вызывает у пользователей энтузиазма и смогла занять не больше 25% рынка. Наиболее активны геймеры и энтузиасты, а вот с крупными компаниями не всё так очевидно. Суть проблемы заключается в чрезвычайно высоких системных требованиях, которые стоят на пути перехода бизнеса на новую ОС. Даже переход на Windows 10 вызвал сопротивление, но «Десятка» имела почти такие же системные требования, как и Windows 7, а в результате двухгодичный переходный период дал бизнесу достаточно форы для принятия верного решения. Windows 10 также будет ещё 2 года получать обновления безопасности в рамках платной подписки, но владельцы устаревшего оборудования столкнуться с необходимостью его полной замены. 

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Ну а поскольку не все компании готовы тратить на апгрейд десятки миллионов долларов, то существует реальная опасность перехода бизнеса на альтернативные операционные системы. Авторы наиболее популярных дистрибутивов на базе Linux уже начала предлагать свои услуги. Похоже, руководство Microsoft увидело свои ошибки, о чём говорит выход новой Windows 11 IoT Enterprise. В данном случае речь идёт о модифицированной версии Windows Enterprise, которая будет применяться в специализированных устройствах по всей планете. Согласно описанию на официальном сайте, новую операционную систему можно будет поставить на цифровые рекламные щиты, банкоматы, системы автоматизации, терминалы оплаты и многое другое, где вообще требуется ОС. На выбор предоставляется два канала лицензирования. Первый (GAC) предназначен для широкого круга потребителей, которые не готовы тратить на обслуживание слишком много денег. Канал больше подойдёт небольшим компаниям, а также частным предпринимателям. Основной функционал не отличается от канала LTSC, а главной фишкой более дорогой лицензии является длительная поддержка сроком в 10 лет. Таким образом Microsoft гарантирует выход обновлений безопасности до 2034 года, что позволит владельцам железа не волноваться о необходимости переустановки операционной системы. При этом новые функции в данной ОС появляются нечасто, что позволяет обеспечить предсказуемое ведение бизнеса без неприятных сюрпризов. Главная фишка Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 заключается в резком снижении системных требований, что позволит крупному бизнесу не думать о смене оборудования ещё много лет. Теперь для полной поддержки понадобится всего 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти, тогда как ранее требования были намного выше (4 Гб/64 Гб). 

На этом нововведения не заканчиваются. Согласно официальным данным, владельцам ПК больше не нужно беспокоиться о наличии встроенной системы защиты TPM и других сомнительных параметров, без которых настольную версию Windows 11 не установить. Представители Софтверного гиганта делают акцент на том, что наличие подобных систем безопасности рекомендуется, но не является обязательным требованием. Кроме того, если предыдущая версия в Windows 10 IoT Enterprise LTSC поддерживала только процессоры AMD, Intel и NXP, то новая версия сможет работать и с продукцией Qualcomm. Это позитивный сигнал для рынка, поскольку конкуренция становится всё более очевидной, а процессоры на базе архитектуры ARM начинают заявлять о себе всё громче. Снизились требования и к графической подсистеме. Теперь вам достаточно обеспечить поддержку DirectX 10, но при желании можно и вовсе обойтись альтернативными API. Заметны значительны уступки и в плане поддержки дисплеев. Если стандартная Windows 11 требует поддержку DirectX 12 и HD-дисплей с разрешением 720p и диагональю не менее 9 дюймов, то новая Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 может обойтись вообще без вывода изображения на экран. Присутствует поддержка самых необычных мониторов с нестандартным расширением, а всё это даст значительно больше свободы для разработчиков и владельцев оборудования. 

Эксперты отмечают, что новая операционная система обычным пользователям не подойдёт. На самом деле она справится с любыми задачами, но не содержит множество компонентов, которые уже давно стали неотъемлемой частью ОС. Например, внутри вы не найдёте стандартных программных модулей. Там отключены все функции безопасности, что объясняется спецификой использования Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Обычно за обеспечение безопасности отвечают специализированные файерволы и сетевые экраны. Иногда компьютеры с такой ОС и вовсе не выходят в интернет, ну а всё это подходит только для опытных пользователей, способных внести необходимые изменения в настройки собственными руками. Представители бизнеса ещё пока не отреагировали на появление новой ОС, но ранее многие крупные компании критиковали Microsoft за настойчивые попытки заставить их покупать новые компьютеры, лоббируя интересы производителей комплектующих. 

#windows 11 #операционные системы #windows 11 iot enterprise ltsc 2024
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Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 теперь не требует TPM, Secure Boot или DirectX
Microsoft выпустила новую версию операционной системы для специализированных устройств
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Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
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