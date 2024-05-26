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Bublik1
На дне Южно-Китайского моря обнаружили легендарную подлодку USS Harder, названную «убийцей эсминцев»
Историки до сих пор ничего не знают о последних часах легендарной американской подводной лодки

Как только первый человек научился строить лодки и использовать их для переправы на другой берег и рыбной ловли, появился ещё один, которому не хотелось работать. Он скопировал устройство утлого судёнышка первого и начал заниматься пиратством. С тех пор сражения начали происходить не только на суше, но и на воде. До определённого момента значительных столкновений не было, но освоение Америки привело в Новый свет массу авантюристов, охотившихся на торговые суда. Некоторые действовали в интересах Англии, другие – выполняли работу для португальцев или испанцев. Как бы там ни было, но с того времени мировой океан кишит потопленными судами. Искатели сокровищ годами бороздят известные торговые пути, но только немногим улыбается удача. Похоже, энтузиастов интересует не только золото инков, ведь существуют группы, которые занимаются поиском и идентификацией военных кораблей, затонувших во время Второй мировой. 

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Долгое время подобные суда находили только в том случае, если они ушли под воду в прибрежных водах, но с развитием технологий стало возможно исследование просторов мирового океана. Для поиска применяют глубоководные дроны, оснащённые гидроакустическим оборудованием. Подобные устройства способны работать в любое время суток и проникают туда, куда не сможет пойти ни один человек. Что же, судя по всему, высокие технологии дат свои плоды, ведь недавно стало известно о местонахождении легендарной подводной лодки, которая считается одной из самых известных во время Второй мировой. Речь идёт о USS Harder, эксклюзивной информацией о которой поделились авторы Business Insider. Согласно опубликованным данным, субмарину нашли на глубине 914 метров, а сама она много десятилетий пролежала на морском дне. Эксперты отмечают, что подобные объекты крайне сложно обнаружить, поскольку за годы, проведённые на дне океана, они покрываются слоем водорослей. В результате требуется действительно современное оборудование, без которого выявить затонувшие суда почти невозможно. 

Но даже после обнаружения возникают сложности с идентификацией, ведь порой повреждения настолько сильные, что выявить принадлежность того или иного объекта к предметам поиска без длительной экспертизы не выходит. На этот раз исследователям повезло, ведь подлодка сохранилась в отличном состоянии. Археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC) отметил, что субмарина получила повреждения боевой рубки, а в остальном с идентификацией сложностей не возникло. Лодку нашли члены команды Lost 52, занимающиеся поиском и увековечиванием памяти всех 52 американских подводных лодок, затонувших во время Второй мировой. Члены команды использовали подводные дроны с технологией фотограмметрии, что позволило не только обнаружить, но и сделать кадры потерянной субмарины, затонувшей в 1944 году у берегов Филиппин. Представители Lost 52 планируют провести дополнительные спуски дронов, после чего будет принято решение об использовании более мощного оборудования для спуска на глубину. Многие историки хотели бы знать, как и отчего затонула легендарная подлодка, о последних часах которой до сих пор ничего не известно. 

Во время Второй мировой Harder находилась под командованием американского флота и активно участвовала в морских сражениях. Экипаж состоял из 78 военнослужащих и находился под командованием Сэмюэла Дили. За службу во флоте капитан получил множество наград, но так и не дожил до победы. Субмарина была спущена на воду 2 декабря 1942 года и сразу же отправилась бороздить тихий океан. Главным девизом Harder стали слова «Hit'em Harder», которые можно перевести как «Бей их сильнее». Какое-то время субмарина не могла найти цели для атаки, а в Карибском море даже подвиглась удару со стороны американского бомбардировщика. Дили отдавал чёткие и понятные приказы, что позволило уйти от атаки. К весне 1943 подлодка прибыла в Перл-Харбор, а всего за свою службу уничтожила гидроавианосец, восемь транспортных судов и несколько японских эсминцев. Рассказывают, что Дили использовал тактические приёмы для ухода от вражеских торпед и умудрялся выходить без повреждений из самых сложных ситуаций. После пяти боевых выходов Harder стали называть «убийцей эсминцев». В 1944 году Дили должен был сдать подлодку и получить новое назначение, но он решил продолжить служить на знакомой ему субмарине и отправился в шестой рейд. 

На этот раз планировалась совместная охота, а вместе с Harder ушли в бой ещё две субмарины, которые планировали атаки на японцев в Южно-Китайском море. Известно, что 24 августа от Дили поступила последняя радиограмма. К этому моменту он уже 6 дней сражался с японцами, что позволило рассеять по морю военные суда. USS Harder преследовала японские корабли и уничтожала их. Именно 24 августа экипажи Harder и Hake отправились в погоню за оставшимися кораблями. Вот только капитан Hake решил не рисковать, тогда как Дили принял опасный бой. С тех пор о судьбе подводной лодки никто ничего не знал. Что любопытно, об уничтожении субмарины не говорили и японские моряки. Бытует мнение, что японцы не смогли передать данные, поскольку и сами пошли на дно. Эксперты планируют тщательно изучить характер повреждений, а после дать вердикт о причинах затопления Harder. Пока предполагается, что охотник в какой-то момент попал в ловушку и был уничтожен в результате скоординированных действий противолодочного корабля и бомбардировщика. Под руководством Дили подлодка не раз совершала дерзкие вылазки против японских военных кораблей и даже сегодня является гордостью ВМС США. Представители Lost 52 утверждают, что идентификация всех подлодок американской армии, затонувших во время Второй мировой, идёт значительно быстрее, чем ожидалось. Недавно было обнаружено ещё 6 субмарин, но место их расположения не разглашается. В настоящее время команды специалистов пытаются получить больше данных, а со временем всё это станет достоянием общественности. Посмотреть подводные съёмки вы также можете по ссылке: https://www.gazeta.ru/army/2024/05/25/19142347.shtml#rprecord=eyJpZCI6InJlY29yZDo6YjE2YzJmNmQtMmFjOC00NWVlLWJkNGUtOTYyNGVjMjg4ZWI3IiwicmVjb3JkSWQiOiJyZWNvcmQ6OmIxNmMyZjZkLTJhYzgtNDVlZS1iZDRlLTk2MjRlYzI4OGViNyJ9


#интересное #истории #подводные лодки #uss harder
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