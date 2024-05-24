iFixit не стала продлевать контракт, но продолжит ремонтировать смартфоны Samsung

Успешное существование любой крупной компании возможно только в том случае, если производитель зарабатывает больше, чем тратит на разработку и выпуск того или иного продукта. К примеру, Intel то и дело генерирует минусовые доходы, а значит на определённом этапе производство становится невыгодным, а маржа минимальной или близкой к нулю. Бывает и так, что та или иная компания стремительно расширяется, а расходы связаны с инвестициями. Как бы там ни было, но все технологические гиганты, которые умудряются оставаться на плаву уже много лет, так или иначе нашли способы для заработка на своей продукции. Например, Apple не только ставит на свои гаджеты заоблачные цены, но и выжимает все соки из пользователей. Цены в магазине приложений ощутимо выше, чем на то же программное обеспечение на Android. При этом никаких альтернатив нет, а особое внимание уделяется ремонту. Согласно официальной информации, следующая версия операционной системы получит расширенные функции контроля за запчастями. В случае, если мастер использовал деталь с краденого телефона, то аппарат перейдёт в режим блокировки. Это далеко не все нововведения, ведь ремонтировать iPhone при помощи китайских запчастей станет не возможно, а всё это позволит Apple повысить прибыльность.

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Похоже, по стопам своего главного конкурента планирует пойти и Samsung. Как стало известно, компания iFixit приняла решение приостановить действие партнёрского соглашения с южнокорейским производителем. Партнёрские отношения длились 2 года и были призваны упростить ремонт для обычных пользователей. По словам представителей iFixit, Samsung сделал всё, чтобы свести на нет все полезные инициативы. Выдвигались неправомерные требования, ставились невыполнимые условия, а в результате ремонт превратился в настоящее испытание. Что удивительно, в какой-то момент корейцы и вовсе потеряли интерес к технической поддержке своих устройств, отдавая предпочтения только наиболее выгодным предложениям. В пример приводится несколько любопытных фактов. Прежде всего выяснилось, что Samsung активно препятствовала поставкам запчастей. Цены на детали завышались, а в итоге многие владельцы предпочитали купить новый телефон, выбросив старый в мусор.

Samsung поставляла новый аккумулятор только в паре с экраном, ну а пользователи не видели причин для замены такого дорогостоящего компонента. Целый ряд запчастей вообще получить официально было невозможно, а по условиям контракта, один клиент мог купить не больше 7 деталей в квартал. Так, если у вас два смартфона, которые вы умудряетесь регулярно ломать, то корейцы требовали отказывать в услугах пользователю на основании слишком частого обращения в сервис. Это далеко не все ограничения, с которыми сталкивалась iFixit, ну а сегодня специалисты этой компании заявляют, что получили полную свободу. Предполагалось, что партнёрские отношения позволят создавать более благоприятные условия для ремонта, но в реальности всё обернулось не так, как ожидали энтузиасты. Samsung демонстрировала нежелание идти на уступки, постоянно выдвигая всё новые условия. После истечения контракта специалисты iFixit больше не смогут получать официальную документацию с описанием гаджетов Samsung. Представители iFixit отмечают, что смогут и без этого обеспечить клиентам высокое качество обслуживания. Все ограничения снимаются с 17 июня, но ни одна из сторон ничего не теряет. Если не брать в расчёт репутацию южнокорейского производителя, оказавшуюся слегка подмоченной после данного инцидента.

Судя по последним новостям, у Samsung достаточно проблем, которые нужно было решать ещё вчера. Сообщается, что уже достаточно давно видеопамять стандарта HBM не может пройти тесты совместимости с графическими чипами NVIDIA. Напомним, главным поставщиком подобных чипов уже много лет остаётся SK Hynix, которая удерживает за собой большую часть рыночной доли. Поставки HBM3 стартовали в июне 2022, тогда как современная HBM3E стала доступна NVIDIA в марте 2023 года. На рынок давно пытается выйти и Samsung, но тесты 8-слойных и 12-слойных HBM3E провалились. Инсайдеры пишут, что по состоянию на конец апреля корейцы всё ещё не числятся в списке основных поставщиков и вынуждены вносить изменения в свою чипы памяти. Представители Samsung уверяют, что слухи не соответствую действительности. Якобы, проблемы с нагревом нет, а чипы памяти работают без сбоев. Нет и сложностей с повышенным энергопотреблением, а уже совсем скоро между производителями будет подписан контракт. В настоящее время NVIDIA закупает около 80% всех чипов HBM, а аналитики уверены, что спрос на данный тип видеопамяти будет продолжать расти. До 2017 года производство будет генерировать дополнительные 82% чипов в год, ну а лидирующие позиции здесь занимает именно SK Hynix. Samsung пытается начать массовые поставки, но пока у корейцев ничего не выходит.