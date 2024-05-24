Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Китай провёл учения возле Тайваня с ударами по ПВО и захватом ключевых точек обороны острова
В учениях принимали участия десятки бомбардировщиков и кораблей китайского флота

Если почитать американскую прессу, то возникает ощущение, что США уже больше 100 лет только и делают, что спасают мир от коммунистов и несут демократию во все участки нашей планеты. Предпринимаются попытки переписать историю, а в определённых кругах не принято называть факты своими именами. Всё как в книгах о Гарри Поттере, когда имя главного злодея настолько ужасное, что о нём лучше не вспоминать. К примеру, в Японии делают вид, что уже забыли, кто сбросил на них ядерные бомбы, ну а в итоге молодёжь приходит к выводу, что всё это дело рук России. Американские журналисты преподносят нападение на Ирак и Сирию в качестве актов борьбы с терроризмом и решительно не готовы писать на спорные темы. При этом любые действия властей России и Китая называются агрессией и искажаются изданиями по всему миру. Известно, что существуют соглашения между материковым Китаем и Тайванем, согласно которым остров будет медленно интегрироваться в единое правовое поле и со временем станет частью большой страны. Долгое время в США такую идею поддерживали, но в какой-то момент начали менять позицию по этому вопросу. 

реклама

Теперь американские политики всё громче говорят о необходимости полной независимости от притязаний Пикина, накачивая остров оружием. В Reuters почему-то называют агрессором именно Китай, хотя пока власти этой страны не были замечены в нанесении ударов по чужой территории и других подобных действиях. Ну а поскольку градус напряжённости становится всё выше, то последнее китайское предупреждение приобретает всё новые очертания. Сегодня Китай провёл необычные учения, в рамках которых проводилась отработка нанесения ударов по военной инфраструктуре Тайваня. Журналисты пишут, что демонстрация силы должна была показать новому президенту острова шаткость положения, которое здесь занимают американцы и предупредить о негативном отношении в случае продолжения военного сотрудничества с Пентагоном. В ходе учений бомбардировщики сформировали несколько ударных группировок в водах к востоку от Тайваня. Учения проходили при непосредственной поддержке флота, находившегося на боевом дежурстве, ну а военным ставилась задача доказать способность быстрого подавления средств ПВО и любых других огневых точек. 

Новоиспечённый лидер Тайваня уже приступил к выполнению своих обязанностей и потребовал от Китая прекратить любые замашки на независимость острова. Прямого отказа от плана интеграции не последовало, но всё идёт к тому, что Тайвань стремительно уходит под американский зонтик. Сможет ли армия США обеспечить острову защиту, большой вопрос, но всё это приводит к росту напряжённости в регионе. Учения под названием «Объединённый меч-2024А» должны доказать, что китайская армия способна не только подавить защиту острова, но и быстро захватить ключевые районы. Не осталась без дела и береговая охрана Китая, которая проводила учения к востоку от Тайваня. Там инициировали проверку гражданских судов, участвуя в единой системе блокирования входа на остров военнослужащих США и поставках оружия. Тайваньские и китайские корабли подходили друг к другу на опасное расстояние, но до провокаций не дошло. За всем этим наблюдали американцы, которые также располагают кораблями в данном регионе. Что любопытно, Тайвань и США не имеют официальных дипломатических отношений, но в какой-то момент Вашингтон обязался обеспечивать власти острова всеми видами оружия для самозащиты. 

Фактически, в Белом доме отказываются признавать независимость Тайваня, но продолжают накачивать остров оружием несмотря на протесты со стороны международного сообщества. Вооружённые силы Тайваня были мобилизованы для наблюдения за китайскими учениями. Министерство обороны острова сообщило, что зафиксировало 49 китайских военных самолётов и 19 кораблей, из которых 28 самолётов пересекли срединную линию пролива. Что любопытно, местные жители уже устали от игр политиков и практически никак не реагировали на учения. В 2022 году население острова пряталось в убежища, опасаясь за свою жизнь, ну а сегодня пришло к выводу, что конфликта между сторонами не будет. Аналитики высказывают различные предположения, тогда как военная доктрина Пентагона предполагает, что Китай вторгнется на Тайвань в 2027 году. Кто в оборонном ведомстве США выбрал именно такую дату, и почему именно 2027 год, сказать сложно. 

Ну а пока мы становимся свидетелями политических разногласий, в прессу попадают крайне любопытные факты. Несколько дней назад представители ASML заявили, что могут одним нажатием превратить сотни высокотехнологичных литографов TSMC в обычный металлолом. Якобы, если Китай решится вторгнуться на Тайвань, то не сможет получить контроль над технологическим сектором острова. Ещё более жёсткие заявления делают американские политики. Некоторые утверждают, что Америка готова нанести по тайваньским полупроводниковым заводам удары, которые приведут к уничтожению всех технологических предприятий. Похоже, политиков не волнует тот факт, что такое решение отбросит нашу планету на десятилетия назад, не говоря уже о провоцировании конфликта. В Китае ссылаются на международные резолюции, под которыми власти США поставили свои подписи. Сегодня эти документы действующим властям в Белом доме не выгодны, ну а учения призваны доказать, что Китай настроен серьёзно.

#политика #китай #тайвань
+
Написать комментарий (0)
Военное Дело: ВС РФ взяли в плен офицера французского Иностранного легиона в ДНР
На камеру попала кастомная розовая MSI GeForce RTX 4070 Gaming Trio в стиле аниме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
4
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
12
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
1
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
2
Google представила стабильную версию Android Auto 12.0
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
BYD заявила о начале продаж своего хэтчбека Seagull на европейском рынке в следующем году
+
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
16
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Британский генерал пояснил, почему англичанам стоит опасаться российских ракет
3
В Китае разрабатывают жаропрочный алюминиевый сплав для аэрокосмической промышленности
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
AMD представила новые серверные процессоры семейства Epyc
+
В Красноярске запустили производство станков термической резки металла
+
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
1
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+
Смартфон OnePlus 13 одним из первых будет оснащён новым чипом Snapdragon 8 Gen 4
+
Браузер Microsoft Edge научился налету переводить на русский язык видеоролики с YouTube, но «Яндекс Браузер» давно так умеет
4

Популярные статьи

Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
37
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
+
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
25
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
3
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
3
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
19
Мое мнение о Prince of Persia: The Lost Crown на PC (Eurogamer)
+

Сейчас обсуждают

Фусн
15:06
МинОдбРу: f22 + f35 = СУ57
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
Фусн
15:05
f22 + f35 = СУ57
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
Владимир Прокофьев
15:01
Использую сейчас 4090 для научных расчётов (OpenCL) - вычислительная гидродинамика. Есть в организации и 3090, и 3080, и 3070ti. Так вот, по быстродействию 4090 vs 3090 реально ВДВОЕ выше. Т.е, если в...
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
OgoGoLog
14:58
Всё равно в разы меньше "самой сильной армии Европы" и "армии которая остановила вторую армию мира и автоматически стало первой".
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
Сергей Гончаров
14:58
Чета глубокомысленно, ну лана, зачет.
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
Артём Николаев
14:57
Бездуховность и бесовщина.
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
Артём Николаев
14:56
Ты вот что-то суетливо набросал, а дальше? Товар на полках магазинов для всех одинаковый.
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
Михаил Авраменко
14:55
Интересно, сколько туалетов дядюшка Хуанг обклеил баксами? 🤔
Личное благосостояние основателя NVIDIA перевалило за $90 млрд
OgoGoLog
14:54
Ну не скажи, в случае банкротства активы всё равно между инвесторами через суд "попилят". А когда на каждую 1000 баксов акций всего 1 бакс реального обеспечения - по хлеще МММ получится. Тогда и госуд...
Личное благосостояние основателя NVIDIA перевалило за $90 млрд
Михаил Авраменко
14:53
Потомкам Древних Укров-копателей морей проще и реальнее выкопать тоннель до Пиндостана и дружно свалить на вольные хлеба.
Разборка Pixel 8a показала отсутствие паровой камеры и сложность извлечения аккумулятора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем