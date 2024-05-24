В учениях принимали участия десятки бомбардировщиков и кораблей китайского флота

Если почитать американскую прессу, то возникает ощущение, что США уже больше 100 лет только и делают, что спасают мир от коммунистов и несут демократию во все участки нашей планеты. Предпринимаются попытки переписать историю, а в определённых кругах не принято называть факты своими именами. Всё как в книгах о Гарри Поттере, когда имя главного злодея настолько ужасное, что о нём лучше не вспоминать. К примеру, в Японии делают вид, что уже забыли, кто сбросил на них ядерные бомбы, ну а в итоге молодёжь приходит к выводу, что всё это дело рук России. Американские журналисты преподносят нападение на Ирак и Сирию в качестве актов борьбы с терроризмом и решительно не готовы писать на спорные темы. При этом любые действия властей России и Китая называются агрессией и искажаются изданиями по всему миру. Известно, что существуют соглашения между материковым Китаем и Тайванем, согласно которым остров будет медленно интегрироваться в единое правовое поле и со временем станет частью большой страны. Долгое время в США такую идею поддерживали, но в какой-то момент начали менять позицию по этому вопросу.

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Теперь американские политики всё громче говорят о необходимости полной независимости от притязаний Пикина, накачивая остров оружием. В Reuters почему-то называют агрессором именно Китай, хотя пока власти этой страны не были замечены в нанесении ударов по чужой территории и других подобных действиях. Ну а поскольку градус напряжённости становится всё выше, то последнее китайское предупреждение приобретает всё новые очертания. Сегодня Китай провёл необычные учения, в рамках которых проводилась отработка нанесения ударов по военной инфраструктуре Тайваня. Журналисты пишут, что демонстрация силы должна была показать новому президенту острова шаткость положения, которое здесь занимают американцы и предупредить о негативном отношении в случае продолжения военного сотрудничества с Пентагоном. В ходе учений бомбардировщики сформировали несколько ударных группировок в водах к востоку от Тайваня. Учения проходили при непосредственной поддержке флота, находившегося на боевом дежурстве, ну а военным ставилась задача доказать способность быстрого подавления средств ПВО и любых других огневых точек.

Новоиспечённый лидер Тайваня уже приступил к выполнению своих обязанностей и потребовал от Китая прекратить любые замашки на независимость острова. Прямого отказа от плана интеграции не последовало, но всё идёт к тому, что Тайвань стремительно уходит под американский зонтик. Сможет ли армия США обеспечить острову защиту, большой вопрос, но всё это приводит к росту напряжённости в регионе. Учения под названием «Объединённый меч-2024А» должны доказать, что китайская армия способна не только подавить защиту острова, но и быстро захватить ключевые районы. Не осталась без дела и береговая охрана Китая, которая проводила учения к востоку от Тайваня. Там инициировали проверку гражданских судов, участвуя в единой системе блокирования входа на остров военнослужащих США и поставках оружия. Тайваньские и китайские корабли подходили друг к другу на опасное расстояние, но до провокаций не дошло. За всем этим наблюдали американцы, которые также располагают кораблями в данном регионе. Что любопытно, Тайвань и США не имеют официальных дипломатических отношений, но в какой-то момент Вашингтон обязался обеспечивать власти острова всеми видами оружия для самозащиты.

Фактически, в Белом доме отказываются признавать независимость Тайваня, но продолжают накачивать остров оружием несмотря на протесты со стороны международного сообщества. Вооружённые силы Тайваня были мобилизованы для наблюдения за китайскими учениями. Министерство обороны острова сообщило, что зафиксировало 49 китайских военных самолётов и 19 кораблей, из которых 28 самолётов пересекли срединную линию пролива. Что любопытно, местные жители уже устали от игр политиков и практически никак не реагировали на учения. В 2022 году население острова пряталось в убежища, опасаясь за свою жизнь, ну а сегодня пришло к выводу, что конфликта между сторонами не будет. Аналитики высказывают различные предположения, тогда как военная доктрина Пентагона предполагает, что Китай вторгнется на Тайвань в 2027 году. Кто в оборонном ведомстве США выбрал именно такую дату, и почему именно 2027 год, сказать сложно.

Ну а пока мы становимся свидетелями политических разногласий, в прессу попадают крайне любопытные факты. Несколько дней назад представители ASML заявили, что могут одним нажатием превратить сотни высокотехнологичных литографов TSMC в обычный металлолом. Якобы, если Китай решится вторгнуться на Тайвань, то не сможет получить контроль над технологическим сектором острова. Ещё более жёсткие заявления делают американские политики. Некоторые утверждают, что Америка готова нанести по тайваньским полупроводниковым заводам удары, которые приведут к уничтожению всех технологических предприятий. Похоже, политиков не волнует тот факт, что такое решение отбросит нашу планету на десятилетия назад, не говоря уже о провоцировании конфликта. В Китае ссылаются на международные резолюции, под которыми власти США поставили свои подписи. Сегодня эти документы действующим властям в Белом доме не выгодны, ну а учения призваны доказать, что Китай настроен серьёзно.