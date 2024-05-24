В Украине уверяют, что работают над восстановлением работоспособности сети и находятся в тесном взаимодействии со специалистами SpaceX

Многие иностранные аналитики крайне встревожены передачей в адрес Украины современных средств вооружения НАТО. С одной стороны – таким образом удаётся изучить тактику российских войск и выработать более эффективные механизмы работы оружия. С другой – есть целый ряд опасностей, которые приходится учитывать. Прежде всего оружие может оказаться в руках российских инженеров. Это крайне негативный сценарий, который приведёт к снижению эффективности атакующих и защитных систем. Например, российская армия определит места наименьшего сопротивления танков, а также найдёт уязвимости в ракетах и других типах вооружения.

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Похоже, всё это происходит здесь и сейчас, о чём пишут в The New York Times. Американские журналисты уверяют, что во время наступления в Харьковской области российская армия использует глушители, которые приводят к отключению терминалов Starlink. Якобы, украинские войска полагаются на спутниковый интернет для запуска беспилотников и связи, но в последнее время не могут обеспечить стабильной работы высокотехнологичных гаджетов. В начале мая подобные действия со стороны армии РФ стали для ВСУ полной неожиданностью. Войска на линии соприкосновения были дезориентированы и не могли скоординировать тактику обороны и отступления. В результате войска понесли большие потери, тогда как российская армия смогла занять значительные территории полагаясь на высокую зависимость ВСУ от спутникового интернета. К сожалению американские журналисты не пишут, удалось ли украинским специалистам восстановить связь по Starlink. Поскольку дроны на Харьковском направлении летают с двух сторон, то можно сделать вывод, что некоторые шаги были всё же предприняты, но полностью гарантировать стабильность системы невозможно.

По словам главы Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время военные находятся в тесной взаимосвязи со специалистами SpaceX. Благодаря двустороннему сотрудничеству удалось обеспечить нормальную работу Starlink. По мнению чиновника, качестве связи на Харьковском направлении должно улучшиться, тогда как в The New York Times настроены не так оптимистично. Журналисты напомнили, что ранее спутниковый интернет Илона Маска был зафиксирован в руках российских солдат. Это значит, что инженеры изучили все тонкости работы сети намного раньше, а за это время могли разработать технологии, которые приводят к блокировке сигнала. Какие именно электронные средства подавления используют российские войска, американские журналисты сказать не готовы. При этом они считают, что качество связи станет одной из главных проблем для Украины в самое ближайшее время. Стабильность Starlink продолжит беспокоить командование в Киеве, а получить комментарии от Илона Маска на эту тему не выходит.

Миллиардер старается от данной темы дистанцироваться, делая противоречивые заявления. Он критикует действующие власти США и прямо намекает, что стал заложником сотрудничества с Белым домом. Есть все основания полагать, что за свои услуги Илон получает значительные средства из бюджета, ну а красивые заявления – это обычная игра на публику. Нет никаких сомнений, что российские инженеры ищут уязвимые места Starlink, но пока о значительных прорывах на этом направлении говорить слишком рано. Спутниковый интернет продолжает работать и позволяет украинскому командованию не только осуществлять оборонительные действия на Харьковском направлении, но и регулярно посылать морские дроны в Крым. Для этого требуется постоянная связь со спутников, а значит обещания Маска заблокировать свой интернет в районе Крыма так и остались на бумаге.