Благодаря появлению защищённой системы связи эффективность работы дрона «Пиранья» стала выше.

Долгое время одним из самых эффективных дронов-камикадзе в зоне СВО считался «Ланцет». Аппарат зарекомендовал себя за счёт высокой точности и манёвренности, а постоянная модернизация сделала устройство опасным не только для лёгкой бронетехники, но и для танков. Со временем в разработку новых устройств включалось всё больше инженеров, а сегодня российские военнослужащие располагают целым парком разнообразной техники. Некоторые из позволяют осуществлять разведывательные действия, тогда как другие сжигают технику ВСУ и наносят удары по складам с оружием. Специалисты полагают, что главная проблема в эффективности дронов заключается в системах радиоэлектронной борьбы, активно используемых украинской стороной. Это значит, что даже самый продвинутый аппарат мог потерять связь с оператором и превратиться в груду мусора.

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Ранее сообщалось, что «Ланцеты» обладают высокой защищённостью от средств РЭБ, тогда как менее дорогие разработки такой технологией похвастать не могли. Как стало известно, инженеры Симбирского конструкторского бюро интегрировали в FPV-дрон «Пиранья» продвинутую систему радиосвязи. Представители разработчика сообщают, что устройства получили так называемую мультичастотную систему связи, которая позволяет устройству эффективно работать даже при использовании противником систем радиоэлектронной борьбы. Чаще всего дроны-камикадзе работают на двух базовых частотах, которые давно известны противнику. Это существенно снижает шансы на поражение тех или иных объектов, ну а новые «Пираньи» лишены этого недостатка. Внутри БПЛА находится устойчивая к РЭБ система связи, доказавшая свою эффективность в реальном бою. Бойцы армии РФ опробовали новую «Пиранью», поразив несколько сложных целей несмотря на работу систем радиоэлектронной борьбу ВСУ в данном районе.

Отдельно отмечается, что на некоторых кадрах можно увидеть чёткое изображение, тогда как другие покрыты рябью. Разработчики уверяют, что ещё совсем недавно в районах с плохой связью вообще невозможно было летать, а сегодня FPV-дроны «Пиранья» могут находить и уничтожать там военные объекты ВСУ. Представители Симбирского конструкторского бюро заявляют, что намерены продолжать модернизацию дронов и не планирую останавливаться на достигнутых успехах. Напомним, разработчик выпускает линейку беспилотников разного размера. В зависимости от поставленных целей дроны-камикадзе способны нести нагрузку от 2.5 килограмма до 8 килограмм, а наиболее прокачанные версии ещё и получают ИК-камеры. Благодаря этому удаётся работать в ночное время, когда обнаружить летящий беспилотник крайне сложно.

Эксперты считают, что в будущем появятся устройства, которые ну нуждаются в контроле со стороны оператора. Благодаря этому средства РЭБ потеряют свою эффективность. Сегодня, когда беспилотник теряет связь с оператором, то он может выполнить несколько действий. Например, рухнуть на землю, что приведёт к выходу из строя или захвату противником. Зависнуть в воздухе, пытаясь дождаться возобновления связи. Рано или поздно аккумулятор разрядится, что приведёт к указанным выше последствиям. Некоторые дроны умеют возвращаться на базу, но такие случаи редки. Как только внутри БПЛА появится умный алгоритм, то дрон-камикадзе сможет продолжать атаку даже после разрыва связи. В этом случае система будет полагаться на ранее заданные координаты, но пока реализация подобной технологии находится на стадии реализации. Не исключено, что одними из первых её освоят именно российские инженеры, которые заинтересованы в появлении высокотехнологичной техники в СВО. Добавим, что именно этот дрон стал первым, поразившим американский танк Abrams.