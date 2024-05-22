Российские аналитики уверены, что проблемы будут только у ЕС, поскольку российские поставщики найдут новых покупателей.

Уже несколько лет Европа находится в состоянии перманентного энергетического кризиса. Долгое время лидеры стран вещали о так называемой энергетической безопасности, но в какой-то момент отказались от прежних лозунгов ради одобрения со стороны Вашингтона. Поставки большей части трубного газа из России стали невозможны, но европейские политики не планируют сдаваться и готовы нанести ещё несколько решительных ударов по указанной выше энергетической безопасности. Известно, что к подписанию готовится 14-й пакет санкций, направленный против экспорта российского газа. Похоже, закупать газ, идущий посредством украинской ГТС и Турецкого потока, никто пока не запрещает, а вот с СПГ начнутся большие проблемы. По итогам 2023 года доля российских поставщиков сжиженного газа на европейском рынке значительно выросла по сравнению с 2022, а в 2024 ожидались рекордные объёмы отгрузки. Специалисты пишут, что стоимость российского СПГ ощутимо ниже, чем просят за свой товар американцы, поэтому многие страны не готовы отказываться от экономической выгоды.

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Судя по всему, Белый дом оказывает на непокорных лидеров сильное влияние, но даже ястребы Вашингтона не уверены в правильности принимаемых решений. Как стало известно, власти Франции, Германии и Бельгии обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить последствия отказа от российского СПГ. Политики хотят понять, как дорого такое решение будет стоить для европейской экономики. Решение пока не принято, ну а главная задача заключается в том, чтобы нанести России больше вреда, чем пострадает сама Европа. Если специалисты придут к выводам, что РФ потеряет больше, то уже совсем скоро решение будет принято. В Брюсселе торопятся, ведь через несколько недель председателем в ЕС станет Венгрия. Ну а это означает только одно: никаких новых санкций в этот период принято не будет. Европейские эксперты констатируют, что принятие нового пакета будет непростым, ведь ситуация с энергетикой за последние два года значительно ухудшилась. Поставки энергоносителей из Норвегии находятся на пиковых мощностях, тогда как США и вовсе ввели ограничения, запрещающие заключать новые сделки.

В настоящее время американцы контролируют основную часть рынка европейского СПГ, но Россия уверенно занимает второе место. После ухода российских поставщиков заменить такое количество газа будет нечем, о чём заявил директор первого европейского департамента МИД РФ. По словам Артёма Студенникова, мировой рынок СПГ быстро развивается. Поставки в Европу можно будет легко перекрыть за счёт восточного направления, а желающих достаточно. Доставка сжиженного газа в любую точку земного шара уже давно не является проблемой, а вот европейцам придётся нелегко. Попытки остановить торговлю российскими энергоносителями оказались неэффективны, тогда как создание новых логистических глобальных каналов идёт на пользу российской экономике. Аналитики полагают, что решение об отказе от российского газа будет принято. Давление со стороны Вашингтона чрезвычайно сильное, ведь там планируют подчинить себе весь рынок СПГ Европы. На кону огромные деньги, ну а в данном случае политические элиты ЕС играют на руку бизнесменов из США. Студенников отметил, что настойчивые попытки навредить России уже привели Европу на грань кризиса, ну а «зелёные» инициативы кажутся всё менее реалистичными. Без российского урана шансов на реализацию европейских программ нет, а отказ от СПГ приведёт к очередному экономическому кризису.

Буквально вчера стало известно, что Евросоюз не будет оказывать давления на Украину с целью вынудить продлить контракт на транзит газа. В настоящее время по ГТС прогоняется порядка 42.4 миллиона кубических метров газа в сутки, ну а большую часть закупает Австрия. 1 января прокачка газа будет остановлена, а в итоге рабочим останется только Турецкий поток. Данное направление в Брюсселе давно вызывает недовольство, но импортёры газа не готовы отказываться от дешёвых энергоносителей. Таким образом мы видим, как медленно, но очень уверено сбывается мечта европейских политиков, которые уже давно говорят о важности отказа от российских энергоносителей. Похоже, со временем отказаться от российского газа этим ребятам всё же удастся, но последствия для экономики ЕС окажутся катастрофичными, ведь за последние несколько лет сильно подорожали продукты питания, электричество и многие другие услуги.