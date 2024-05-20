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Bublik1
Астрономы нашли в Млечном пути звезды, которые на 3 миллиарда лет старше нашей галактики
Несмотря на то, что открытие кажется невозможным, нахождение звёзд в Млечном пути уже было объяснено

Исследователи полагают, что Млечный путь начал формироваться 10 миллиардов лет назад. Спустя 7 миллиардов лет процесс бурного звездообразования подошёл к концу, а с тех пор наша галактика считается относительно спокойной. Предполагается, что она включает около 400 миллиардов звёзд и простирается на 100 000 световых лет. Ну а учитывая тот факт, что Вселенная постоянно расширяется, то со временем Млечный путь становится только больше. Таким образом, если даже предположить, что первые звёзды появились всего через сотни миллионов лет после начала формирования галактики, то они не могут быть старше 10 миллиардов лет. Более старые объекты будут противоречить всем законам физики, а их существование вступит в конфликт с тем, что мы уже знаем о видимой Вселенной. Похоже, не всё так просто, ведь недавно астрономы Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили три звезды, которые на несколько миллиардов лет старше, чем Млечный путь. 

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Всё три сформировались спустя 1 миллиард лет после Большого взрыва, а их нахождение в составе нашей галактики кажется невозможным. Как выяснилось, история необычного открытия началась в 2022 году, когда студенты курса наблюдательной звёздной археологии изучали рутинную информацию о звёздах Млечного пути. Для этого они использовали данные 6,5-метрового телескопа Магеллан-Клей в обсерватории Лас-Кампанас. Главная задача заключалась в том, чтобы найти древние звёзды, которые появились после Большого взрыва. Ну а поскольку в те времена звёзды окутывало большое количество водорода и гелия, то удалось выявить основные маркеры зарождающейся Вселенной. Студенты обратили внимание на три звезды, которые были открыты в 2013 и 2014 годах. В ходе изучения компьютерных данных они выяснили, что в них содержится низкий уровень стронция и бария и полное соответствие указанным выше маркерам. По оценкам учёных, которые перепроверили сделанные выводы, звёзды сформировались 12 или 13 миллиардов лет назад, а значит старше Млечного пути. 

На первый взгляд такое кажется невозможным, но у астрономов есть ответ на вопрос, откуда в нашей галактике взялись такие старые звёзды. Судя по всему, за время своего существования Млечный путь не раз сталкивался с менее крупными галактиками. Похоже, наша галактика оказалась намного больше своей противницы, поэтому легко поглотила более древний объект. Это значит, что внутри Млечного пути могут находиться и более старые звёзды, а учёные намерены продолжить работу. В настоящее время доступа к более продвинутому оборудованию у исследователей нет, но со временем технические возможности позволят ускорить процесс идентификации и раскрыть тайны, скрывающихся внутри Млечного пути древних звёзд. Впереди человечество ждёт масса открытий, ну а учёные то и дело совершают большие прорывы, доказывая или опровергая правомерность существования определённых гипотез. Не так давно команда специалистов из Оксфордского университета представила новые данные, подтверждающие теорию Эйнштейна о том, как материя падает на чёрную дыру, преодолевая горизонт событий. Впервые в истории учёным удалось зафиксировать так называемую «область погружения», где вещество перестаёт вращаться вокруг чёрной дыры и стремительно падает внутрь. 

Эйнштейн предсказывал, что на определённой близости к чёрной дыре материя больше не может следовать стабильной орбите и начинает стремительно падать вниз, как вода через край водопада. По словам учёных, до недавнего времени удавалось увидеть только реку, но теперь стало возможно зафиксировать и сам водопад. Для исследования команда использовала рентгеновские данные активной чёрной дыры в системе MAXI J1820+070, расположенной примерно в 10 000 световых лет от Земли. Эта система включает чёрную дыру массой в 8.5 раз больше Солнца. Чёрная дыра в этой системе использует для роста звезду-компаньона, вырывая из неё сгустки материи. Наблюдения проводились с помощью рентгеновских инструментов NuSTAR и NICER на низкой околоземной орбите. Особенно ценные данные предоставила вспышка в 2018 году, природу которой до недавнего времени не удавалось объяснить. Ещё в 2020 году появились предположения, что свечение может исходить из самой внутренней стабильной области орбиты, называемой зона погружения. В ходе длительных экспериментов удалось полностью подтвердить, высказанную Эйнштейном гипотезу. 


#космос #наука #вселенная #млечный путь #галактика #звезды
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