В ходе опроса выяснилось, что более 60% всех ИТ-специалистов в РФ недовольны своим текущим местом работы.

По мнению целого ряда экспертов, уже совсем скором профессия программиста из числа одной из наиболее популярных превратиться в нишевую. Главная причина таких изменений кроется в быстром развитии умных алгоритмов. Уже сегодня ИИ способен писать код быстрее человека, но в настоящее время машины не обладают творческим мышлением и не могут заменить человека. В некоторых областях умные алгоритмы уже берут на себя часть обязанностей людей, но всё ещё требуют контроля. О ключевых изменениях говорит Илон Маск и Дженсен Хуанг, ну а оба бизнесмена обладают высоким авторитетом. В связи с этим беспокойство чувствуют всё больше программистов, многие из которых не уверены в своём будущем. Люди опасаются, что их лишат работы, а особенно сложно приходится новичкам. Программисты, которые только начинают свой путь, не так быстры, как ИИ, и уступают ему в точности. Именно эта категория ИТ-специалистов находится под угрозой исчезновения, а эксперты полагают, что будущее за узкими специалистами, которые смогут контролировать тот или иной аспект работы умных алгоритмов, позволяя машине выполнять задачи целой команды людей с высокой точностью и эффективностью.

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Пока аналитики не фиксируют значительных изменений на рынке труда, но отечественная сфера технологий всегда отличалась от европейской. Как стало известно, в РФ со сложностями сталкиваются не только новички, но и продвинутые программисты. Оказывается, работодатели не заинтересованы в их профессиональном развитии, ну а в этом случае говорить о карьерном росте не приходится. Нет никаких сомнений, что владельцы компаний хотят платить сотрудникам меньше, но получать от них больше пользы, вот только иногда подобные желания становятся слишком явными. По данным экспертов компании ITQuick и исследовательской платформы «Кукушка», такое отношение со стороны руководства ощущают не менее 64% от всех мидлов и сеньоров. Обычно мидлы тратят на переход на следующую ступень около 5 лет, тогда как добиться чего-то большего сеньоры могут только путём карьерного роста и постоянного повышения собственной грамотности. Аналитики полагают, что озвученные цифры могут оказаться ниже реальных, поскольку опрос проводился среди ИТ-специалистов в возрасте от 25 до 55 лет, проживающих в городах-миллионщиках. Ну а это всего 16 городов, а значит живущим в менее крупных населённых пунктах приходится ещё сложнее. Опрос актуален на начало мая и проводился среди 1200 респондентов.

Аналитики пришли к выводу, что проблема профессионального роста не единственная, с которой сталкиваются российские программисты. Так, 45% опрошенных недовольны отсутствием доступа к площадкам для обмена опытом с коллегами. 10% опрошенных и вовсе считают руководство некомпетентным, тогда как ещё 25% констатируют, что вместо роста вынуждены постоянно конкурировать с коллегами. Это занимает много времени и сил и не эффективно для бизнеса, где каждый должен заниматься своим делом. С предвзятостью со стороны руководства сталкиваются 36% опрошенных, а 64% отмечают, что добиться повышения в их компании практически нереально. Руководство требует результативности и профессионализма, но способствует тому, чтобы сотрудники получали необходимый опыт и могли становиться более ценными для компании. 21% респондентов считают, что только те, кто демонстрирует лидерские качества могут продвинуться по карьерной лестнице, тогда как скромным сотрудникам такая перспектива не светит даже при наличии необходимых знаний и опыта.

Не лучше обстоят дела с профессиональными навыками», ведь 60% респондентов испытывают трудности с оптимизацией производительности кода и приложений, а 41% прямо указывают на то, что базы данных неэффективны. 23% опрошенных считает, что им не хватает навыков в сфере масштабируемости и производительности систем, а 21% признались в отсутствии опыта работы с DevOps-инструментами. Многие программисты недовольны неконструктивной критикой, которая поступает от руководства. Например, 59% респондентов сообщили, что начальство то и дело указывает на несущественные ошибки, не замечая успехов. Ну а 9% и вовсе заявили, что регулярно сталкиваются с агрессией со стороны руководства. В ходе опроса выяснилось, что 60% специалистов хотели бы улучшить процессы оценки производительности и карьерного роста, а 19% говорят о необходимости повышения доступа к образовательным ресурсам. Очень часто найти ответ на интересующий вопрос крайне сложно, ну а единой базы всё ещё нет. Приходиться полагаться на иностранные форумы, тогда как отечественная отрасль в этом направлении движется слишком медленно.

Добавим, что одной из проблем российских программистов считается снижение темпов роста заработных плат. Согласно озвученным данным, рост выплат PHP-программистам в мае 2024 оказался ниже 7% инфляции, тогда как годом ранее заработная плата в этой сфере увеличилась на 10%. Несмотря на все озвученный выше факторы 62% опрошенных считают, что в их компании есть возможности для развития, а 19% уверены, что руководство может прилагать больше усилий для повышения навыков сотрудников и способствовать карьерному росту своих подчинённых. Увы, но 19% респондентов почти не видят перспектив развития на своём текущем месте работы. Похоже, этих людей сдерживает только высокая заработная плата, ведь 63% опрошенных довольны выплатами и не намерены никуда уходить.