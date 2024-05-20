Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Программисты в РФ недовольны низкими перспективами роста и критикой со стороны руководства
В ходе опроса выяснилось, что более 60% всех ИТ-специалистов в РФ недовольны своим текущим местом работы.

По мнению целого ряда экспертов, уже совсем скором профессия программиста из числа одной из наиболее популярных превратиться в нишевую. Главная причина таких изменений кроется в быстром развитии умных алгоритмов. Уже сегодня ИИ способен писать код быстрее человека, но в настоящее время машины не обладают творческим мышлением и не могут заменить человека. В некоторых областях умные алгоритмы уже берут на себя часть обязанностей людей, но всё ещё требуют контроля. О ключевых изменениях говорит Илон Маск и Дженсен Хуанг, ну а оба бизнесмена обладают высоким авторитетом. В связи с этим беспокойство чувствуют всё больше программистов, многие из которых не уверены в своём будущем. Люди опасаются, что их лишат работы, а особенно сложно приходится новичкам. Программисты, которые только начинают свой путь, не так быстры, как ИИ, и уступают ему в точности. Именно эта категория ИТ-специалистов находится под угрозой исчезновения, а эксперты полагают, что будущее за узкими специалистами, которые смогут контролировать тот или иной аспект работы умных алгоритмов, позволяя машине выполнять задачи целой команды людей с высокой точностью и эффективностью.

реклама

Пока аналитики не фиксируют значительных изменений на рынке труда, но отечественная сфера технологий всегда отличалась от европейской. Как стало известно, в РФ со сложностями сталкиваются не только новички, но и продвинутые программисты. Оказывается, работодатели не заинтересованы в их профессиональном развитии, ну а в этом случае говорить о карьерном росте не приходится. Нет никаких сомнений, что владельцы компаний хотят платить сотрудникам меньше, но получать от них больше пользы, вот только иногда подобные желания становятся слишком явными. По данным экспертов компании ITQuick и исследовательской платформы «Кукушка», такое отношение со стороны руководства ощущают не менее 64% от всех мидлов и сеньоров. Обычно мидлы тратят на переход на следующую ступень около 5 лет, тогда как добиться чего-то большего сеньоры могут только путём карьерного роста и постоянного повышения собственной грамотности. Аналитики полагают, что озвученные цифры могут оказаться ниже реальных, поскольку опрос проводился среди ИТ-специалистов в возрасте от 25 до 55 лет, проживающих в городах-миллионщиках. Ну а это всего 16 городов, а значит живущим в менее крупных населённых пунктах приходится ещё сложнее. Опрос актуален на начало мая и проводился среди 1200 респондентов. 

Аналитики пришли к выводу, что проблема профессионального роста не единственная, с которой сталкиваются российские программисты. Так, 45% опрошенных недовольны отсутствием доступа к площадкам для обмена опытом с коллегами. 10% опрошенных и вовсе считают руководство некомпетентным, тогда как ещё 25% констатируют, что вместо роста вынуждены постоянно конкурировать с коллегами. Это занимает много времени и сил и не эффективно для бизнеса, где каждый должен заниматься своим делом. С предвзятостью со стороны руководства сталкиваются 36% опрошенных, а 64% отмечают, что добиться повышения в их компании практически нереально. Руководство требует результативности и профессионализма, но способствует тому, чтобы сотрудники получали необходимый опыт и могли становиться более ценными для компании. 21% респондентов считают, что только те, кто демонстрирует лидерские качества могут продвинуться по карьерной лестнице, тогда как скромным сотрудникам такая перспектива не светит даже при наличии необходимых знаний и опыта. 

Не лучше обстоят дела с профессиональными навыками», ведь 60% респондентов испытывают трудности с оптимизацией производительности кода и приложений, а 41% прямо указывают на то, что базы данных неэффективны. 23% опрошенных считает, что им не хватает навыков в сфере масштабируемости и производительности систем, а 21% признались в отсутствии опыта работы с DevOps-инструментами. Многие программисты недовольны неконструктивной критикой, которая поступает от руководства. Например, 59% респондентов сообщили, что начальство то и дело указывает на несущественные ошибки, не замечая успехов. Ну а 9% и вовсе заявили, что регулярно сталкиваются с агрессией со стороны руководства. В ходе опроса выяснилось, что 60% специалистов хотели бы улучшить процессы оценки производительности и карьерного роста, а 19% говорят о необходимости повышения доступа к образовательным ресурсам. Очень часто найти ответ на интересующий вопрос крайне сложно, ну а единой базы всё ещё нет. Приходиться полагаться на иностранные форумы, тогда как отечественная отрасль в этом направлении движется слишком медленно. 

Добавим, что одной из проблем российских программистов считается снижение темпов роста заработных плат. Согласно озвученным данным, рост выплат PHP-программистам в мае 2024 оказался ниже 7% инфляции, тогда как годом ранее заработная плата в этой сфере увеличилась на 10%. Несмотря на все озвученный выше факторы 62% опрошенных считают, что в их компании есть возможности для развития, а 19% уверены, что руководство может прилагать больше усилий для повышения навыков сотрудников и способствовать карьерному росту своих подчинённых. Увы, но 19% респондентов почти не видят перспектив развития на своём текущем месте работы. Похоже, этих людей сдерживает только высокая заработная плата, ведь 63% опрошенных довольны выплатами и не намерены никуда уходить.

#технологии #статистика #программисты #программисты из россии
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
9
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
1
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
New Atlas: Стартап Hermeus достиг новой вехи в разработке гиперзвукового двигателя
5
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
20
Ростовский «Ростсельмаш» объявил о выпуске первых образцов дорожно-строительной техники
+
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
1
Европейские порты переполнены тысячами электромобилей из Китая
1
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
1
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition с частотой 180 Гц
+
Новый неизвестный авианосец замечен американскими экспертами на верфях Китая
+
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
1

Популярные статьи

Топ-7 процессоров на 2024 год
55
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
32
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
19
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
9
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
8
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
Мое мнение о Suicide Squad: Kill the Justice League на PC (Eurogamer)
+
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
2

Сейчас обсуждают

slikts
15:19
Возомнил себя спецом; устраивайся в CNN&C.
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Ivan Mikhailov
15:16
Когда это Пригожин успел стать свинкой?) Президент России Владимир Путин заявил, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин доложил ему о наличии осколков гранат в телах погибш...
Государственное телевидение сообщило, что вертолет с президентом Ирана совершил жёсткую посадку
Trydognite
15:13
Ты недооцениваешь бедолаг, на самом деле их очень много, кто-то же купил мой моник 75Герц, и таких как он купивших чужие БУ моники 60Герц очень много. Да даже твой бывший моник 60Герц кто-то же купил,...
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
Ivan Mikhailov
15:10
Также заявляли, что любая военная помощь, включая передача военной техники и ракет, будет караться) Ну и как пример, удары ATACMS по объектам в "новых" территориях и в особенности по Крыму, это уже ст...
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Ivan Mikhailov
15:09
Очередные коричневые линии
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Oleg Tereshkin
15:04
Пстц визгу то ,как же ,любимую амду задели 🤣
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
Такой то
15:03
свинка постоянно так развлекается?
Государственное телевидение сообщило, что вертолет с президентом Ирана совершил жёсткую посадку
Windmark
15:02
У кого сейчас Моник 60гц то ? У большинства от 144гц
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
Роман Иванов
15:01
Покупайте плойку, потому что есть взлом и нет сети, но продавайте иксбокс потому что недорогая подписка и есть сеть. Женя! Доколе?!
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
century84
14:56
Эм, как бы, с самого начала сво РФ заявили - любая херовина запущенная из стран нато по военному имуществу РФ автоматически вводит эту страну в военный конфликт.
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем