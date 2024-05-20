По мнению Нуладн, сначала нужно отодвинуть российские ракетные силы при помощи ракет, которые получает украинская армия.

Судя по всему, действующие военнослужащие стран НАТО находились на территории Украины с начала конфликта. Особенно много было польских граждан, которые перед отправкой на Украину ушли в отставку и фигурировали в качестве частных инструкторов. Минобороны РФ отмечает, что количество наёмников в последнее время сильно снизилось, но есть все основания полагать, что страны НАТО продолжат посылать кадровых военных для решения тех или иных задач. Пока до открытой отправки военнослужащих дело не дошло, но всё больше лоббистов «партии войны» настаивают на всё более глубокой вовлеченности Европы в конфликт. Одним из наиболее яростных сторонников подобного решения остаётся Макрон. Президент Франции не находит поддержки среди большинства политиков и уже набил оскомину местному населению. Он не пользуется популярностью, поэтому пытается найти сторонников своего плана за рубежом. Пока никто не выразил желание отправить действующую армию на Украину, но число ястребов Вашингтона постоянно растёт.

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Вчера с довольно пространной речью выступила Виктория Нуланд. Ранее она занимала пост заместителя госсекретаря США, ну а сегодня высказывает ещё более агрессивную риторику, чем действующее руководство страны. По словам Нуланд, американским властям следует с осторожностью подходить к вопросу размещения военных баз на территории Украины. С одной стороны – такие объекты позволят усилить подготовки бойцов ВСУ. С другой – станут целями для российских ракет. Действующие солдаты армий стран НАТО, которые окажутся на таких базах, приведут к очередной эскалации конфликта. Нулад заявила, что не против размещения сил НАТО в Украине, но вначале нужно сделать всё, чтобы граждане Америки были в безопасности, а после подвергать их дополнительным рискам. Сейчас же переброска солдат альянса приведёт к крайне негативным последствиям для США. Что именно имела в виду экс-заместитель госсекретаря, остаётся только догадываться, но сама она предложила план для дальнейшего развития событий.

Нуланд считает, что было бы правильным разрешить украинской армии наносить удары при помощи американского оружия по военным базам на территории России. При этом речь не о новых регионах, которые в Белом доме считают спорными, а именно по областям, входившим в состав России до 2014 года. Якобы, такое решение позволит снизить эффективность работы российской авиации, а также вынудит Москву убрать самолёты и ключевые инфраструктурные объекты как можно дальше вглубь страны. Таким образом проводить быстрые операции российская армия уже не сможет, а вылет бомбардировщиков может быть зафиксирован за несколько часов до прямого удара. Добавим, что Нуланд не единственная, кто призывает Пентагон отдать подобное распоряжение. Всё чаще об этом говорят европейские политики, многие из которых предлагают выдать украинской армии ещё более дальнобойные ракеты. Буквально на днях министр обороны Германии снова заявил о необходимости отправить в Киев ракеты Taurus, тогда как пока на пути реализации плана стоит Шольц. Канцлер категорически против подобного развития событий и считает, что в этом случае Германия может стать одним из действующих участников конфликта.

Не снижается количество тех, кто требует скорой отправки в Украину самолётов F-16. Предполагается, что истребители появятся в украинском небе уже этим летом, но точных данных на этот счёт нет. Власти США уже давно бы отдали соответствующую команду, но опасаются эскалации конфликта и дополнительных рисков. Прежде всего самолёты крайне трудно спрятать, поскольку российские ракеты способны наносить удары даже по самым отдалённым базам. Предполагалось разместить военный аэродром у границы с Венгрией или Польшей, но обе страны пока не готовы к такому решению. Также горячие головы считают разумным использовать аэродромы Румынии и Польши для размещения истребителей. Якобы, в этом случае самолёты смогут выполнять задачи в небе над Украиной и прятаться на недоступной для русских территории стран НАТО. Другие политики предлагают размещать средства ПВО прямо на границе с Украиной и сбивать ракеты, которые запускает Россия. Пока ни одно предложение не нашло поддержку правящих кругов и высказывается лично теми или иными чиновниками. Не исключено, что по мере продвижения российской армии на запад НАТО решится на более агрессивные действия. Ну а пока Макрон пытается не допустить провала на выборах, тогда как Нуланд потеряла свой пост и выступает в качестве частного эксперта.