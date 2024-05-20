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Bublik1
Российские бойцы рассказали о новом способе охоты за украинским ударным дроном «Баба Яга»
Украинский дрон способен наносить удары в любое время суток и работает посредством системы Starlink

На прошлой неделе российская армия начала подходить к так называемой линии обороны Зеленского. Президент лично инспектировал строительство укреплений, поставив строителям высшую оценку. Как оказалось, реальность сильно отличается от рассказов украинской прессы. На самом деле некоторые местные политики уже давно говорят о проблемах со строительством оборонительных позиций. Даже в Верховной раде этот вопрос неоднократно поднимался, но денег выделяется так много, что правящая партия готова закрывать глаза и на более серьёзные нарушения. В итоге российские бойцы констатируют, что не нашли никакой мощной линии обороны, а по сети расходятся кадры наваленных бетонных плит, которые должны были выполнять задачи зубов дракона. Судя по всему, бетон свалили в нескольких местах, а большая часть подразделений вынуждена была самостоятельно решать вопрос с оборонительными укреплениями. Именно это подтверждают многочисленные пленные, которые рассказывают о происходящем по ту сторону линии соприкосновения. 

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Один из пленных рассказал, что его привезли месяц назад. Всем бойцам выдали лопаты и дали указание копать. Таким образом все окопы и блиндажи (или большая часть), которые сегодня на Харьковском направлении так усиленно защищает украинская армия, были созданы на скорую руку при помощи обычных сапёрных лопаток. Пленные указывают, что шансов устоять под натиском армии РФ у них не было, ну а специальной техники для возведения бетонных преград они вообще не видели. Судя по всему, подобная информация уже добралась до Зеленского, который выступил с очередным опровержением опасных слухов. По словам президента, на самом деле российская армия ещё пока не дошла до первой линии обороны, поэтому говорить о прорыве слишком рано. Как бы там ни было, многие аналитики уверены, что дела у украинской армии будут идти всё хуже. Несмотря на это Европа и США не намерены отказываться от поставок оружия, а особую опасность для российских бойцов представляют дроны. 

Мы уже не раз рассказывали об ударном беспилотнике под названием «Баба Яга». Дрон способен переносить несколько мин и гранат и является многоразовым. Устройство оснащено ИК-камерой, позволяющей перемещаться в ночное время суток, что сильно осложняет работу российских бойцов. Как стало известно, проблема решается за счёт установки на автоматы и пулемёты прицелов с тепловизорами. Беспилотник массивный и оставляет хорошо заметный тепловой след. Обнаружить его становится намного проще, а в результате больше подобных объектов поражаются передвижными стрелковыми командами. В этом случае солдаты на квадроциклах с автоматами могут догнать и уничтожить ударный дрон. Бойцы отмечают, что ранее использовали громоздкие тепловизоры, но такая техника оказалась неудобной. Крайне трудно одним глазом смотреть в тепловизор, а другим целиться в быстро движущийся по ночному нему беспилотник. Также сообщается, что российские бойцы активно используют для поражения украинского ударного дрона другие беспилотники. 

Одним из самых эффективных для этих целей стал Mavic, который обладает отличной манёвренностью и применяется как для прямого подрыва, так и с помощью целого арсенала дополнительных средств. Например, к FPV-дрону крепится устройство, стреляющие сетью в приближающийся беспилотник противника. Кроме того, может задействоваться техника самоподрыва. В результате перед «Бабой Ягой» формируется поле из осколков, которое приводит к выводу из строя движущихся компонентов. Судя по всему, в Украине освоили производство подобных беспилотников и выпускают их в мастерских небольшими партиями. Сколько именно подобных устройств имеет на балансе ВСУ, сказать невозможно, но если российские бойцы используют направленные способы борьбы именно с «Бабой Ягой», то исходящие от этого БПЛА опасности не стоит недооценивать. Российские бойцы отмечают, что и раньше могли отслеживать передвижение украинского ударного дрона. Известно, что он работает благодаря спутниковой системе Starlink. Проблема в том, что заглушить её без специализированных средств РЭБ невозможно, а значит приходится пользоваться смекалкой. 

#сво #военные технологии #беспилотники
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