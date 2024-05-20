Эксперименты доказывают, что обе операционные системы не имеют достаточных для защиты от вирусов механизмов

Любая современная операционная система включает массу компонентов, обеспечивающих безопасность от тех или иных угроз. Задействуются средства для защиты от вирусов, удалённого проникновения, подмены файлов и многое другое. По данным специалистов, взломать смартфон со старой операционной системой намного проще, чем купленный в магазине несколько месяцев назад. Причина в выявленных уязвимостях, которые не закрываются при помощи патчей и превращаются в гигантские дыры в безопасности того или иного аппарата. Именно поэтому специалисты советуют как следует подумать, прежде чем подключаться к общественным беспроводным сетям, в которых могут находиться злоумышленники. Точно такая же проблема наблюдается и с операционными системами. Так, уже осенью 2025 года Windows 10 завершит свой жизненный цикл и перестанет получать обновления безопасности. Некоторые пользователи руководствуются поговоркой: нет обновлений – нет и проблем, но факты свидетельствуют о том, что подобные утверждения ложны.

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Ни одна серьёзная компания не станет работать на операционной системе, которая не получает обновлений безопасности. Финансовые потери от взломов могут быть на несколько порядков выше, чем плата за лицензионный контент, ну а в итоге немалая часть бизнеса, построенного на базе Windows 10, предпочтёт покупать ещё 2 года обновления безопасности, чем оставаться на уязвимой операционной системе. В будущем в любом случае придётся переходить на более современные ОС, ну а особый интерес вызывают компьютеры, работающие на сильно устаревших Windows ХР и Windows 2000. Любопытный эксперимент провёл блогер по имени Эрик Паркер. Он установил каждую из этих операционных систем на виртуальные машины и попытался заглянуть в интернет. Блогер поступил так, как делают многие люди, считающие себя продвинутыми пользователями. Прежде всего он не ставил на компьютер антивирусную систему. Владельцы старых ПК уверены, что подобное программное обеспечение «ест» слишком много ресурсов и полностью бесполезно. Кроме того, Паркер деактивировал встроенный брандмауэр, оставив операционные системы без минимальной защиты.

К сожалению, блогер не указывает, на какие сайты он заходил, но отмечает, что уже совсем скоро виртуальные операционные системы оказались переполнены множеством различных вредоносных программ. Вирусы создавали новые учётные записи, а трояны мешали работе операционной системы, пытаясь получить доступ к пользовательским данным. Часть вирусов даже начала скачивать с интернета дополнительное ПО, которое сделало безопасность операционных систем ещё более шаткой, способствуя лёгкому проникновению в компьютеры других вредоносных объектов. Для выявления вирусов блогер установил бесплатную версию Malwarebytes. Программа нашла 8 потенциальных угроз, но Паркер полагает, что на самом деле вирусов в Windows ХР было больше, а лицензионная версия нашла бы дополнительные объекты, умеющие скрываться от бесплатного ПО. Что до Windows 2000, то на работу этой операционной системы вирусы оказали ещё более пагубное влияние. Через несколько минут после массированной атаки вирусами она перестала отвечать на команды пользователя и выдала синий экран. Богер констатирует, что причина происходящего в полном отсутствие механизмов защиты на старых операционных системах.

Windows ХР и Windows 2000 не получали обновлений безопасности слишком долго, а в итоге имеют множество уязвимостей и не способны обеспечить нормальную работу в интернете. Паркер отмечает, что Windows 7 на фоне указанных выше ОС выглядит более защищённой, поскольку потеряла доступ к обновлениям безопасности относительно недавно. При этом внутри Windows 7 содержится больше защитных компонентов, включая встроенный антивирус. Всё это не значит, что любой пользователь старых ОС после нескольких минут в сети подхватит массу вирусов. Если установить на компьютер с Windows ХР бесплатный антивирус, то безопасность существенно повысится, но не достигнет уровня более современных ОС. Кроме того, все крупные компании давно не делают антивирусное ПО для старых операционных систем.

Одним словом, работать на таких компьютерах могут только те, кому нравится постоянная борьба с вирусами и преодоления препятствий. Обычные пользователи давно отвыкли от синих экранов и тому подобных сложностей. Задачи обеспечения безопасности выполняют встроенные компоненты, ну а Windows 10 ещё полтора года будет считаться актуальной. Через несколько лет разработчики браузеров, антивирусов и другого ПО начнут отказываться от этой ОС, но к тому времени больше 90% компьютеров будут переведены на Windows 11 или Windows 12 (если такая выйдет). Бывают ситуации, когда речь идёт не о компьютере, а станции обслуживания, работающей на старой операционной системе. Например, это может быть автомат, принимающий оплату за те или иные товары и услуги. Эксперты рекомендуют установить антивирус и активировать брандмауэр. По возможности следует перейти на Windows 7, но намного лучше сменить Windows на Linux. На базе этой ОС есть масса дистрибутивов для устаревшего ПО, которые до сих пор получают обновления безопасности.



