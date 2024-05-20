Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Почему в 2024 году не стоит устанавливать на ПК старые ОС Windows ХР и Windows 2000
Эксперименты доказывают, что обе операционные системы не имеют достаточных для защиты от вирусов механизмов

Любая современная операционная система включает массу компонентов, обеспечивающих безопасность от тех или иных угроз. Задействуются средства для защиты от вирусов, удалённого проникновения, подмены файлов и многое другое. По данным специалистов, взломать смартфон со старой операционной системой намного проще, чем купленный в магазине несколько месяцев назад. Причина в выявленных уязвимостях, которые не закрываются при помощи патчей и превращаются в гигантские дыры в безопасности того или иного аппарата. Именно поэтому специалисты советуют как следует подумать, прежде чем подключаться к общественным беспроводным сетям, в которых могут находиться злоумышленники. Точно такая же проблема наблюдается и с операционными системами. Так, уже осенью 2025 года Windows 10 завершит свой жизненный цикл и перестанет получать обновления безопасности. Некоторые пользователи руководствуются поговоркой: нет обновлений – нет и проблем, но факты свидетельствуют о том, что подобные утверждения ложны. 

реклама

Ни одна серьёзная компания не станет работать на операционной системе, которая не получает обновлений безопасности. Финансовые потери от взломов могут быть на несколько порядков выше, чем плата за лицензионный контент, ну а в итоге немалая часть бизнеса, построенного на базе Windows 10, предпочтёт покупать ещё 2 года обновления безопасности, чем оставаться на уязвимой операционной системе. В будущем в любом случае придётся переходить на более современные ОС, ну а особый интерес вызывают компьютеры, работающие на сильно устаревших Windows ХР и Windows 2000. Любопытный эксперимент провёл блогер по имени Эрик Паркер. Он установил каждую из этих операционных систем на виртуальные машины и попытался заглянуть в интернет. Блогер поступил так, как делают многие люди, считающие себя продвинутыми пользователями. Прежде всего он не ставил на компьютер антивирусную систему. Владельцы старых ПК уверены, что подобное программное обеспечение «ест» слишком много ресурсов и полностью бесполезно. Кроме того, Паркер деактивировал встроенный брандмауэр, оставив операционные системы без минимальной защиты. 

К сожалению, блогер не указывает, на какие сайты он заходил, но отмечает, что уже совсем скоро виртуальные операционные системы оказались переполнены множеством различных вредоносных программ. Вирусы создавали новые учётные записи, а трояны мешали работе операционной системы, пытаясь получить доступ к пользовательским данным. Часть вирусов даже начала скачивать с интернета дополнительное ПО, которое сделало безопасность операционных систем ещё более шаткой, способствуя лёгкому проникновению в компьютеры других вредоносных объектов. Для выявления вирусов блогер установил бесплатную версию Malwarebytes. Программа нашла 8 потенциальных угроз, но Паркер полагает, что на самом деле вирусов в Windows ХР было больше, а лицензионная версия нашла бы дополнительные объекты, умеющие скрываться от бесплатного ПО. Что до Windows 2000, то на работу этой операционной системы вирусы оказали ещё более пагубное влияние. Через несколько минут после массированной атаки вирусами она перестала отвечать на команды пользователя и выдала синий экран. Богер констатирует, что причина происходящего в полном отсутствие механизмов защиты на старых операционных системах.

Windows ХР и Windows 2000 не получали обновлений безопасности слишком долго, а в итоге имеют множество уязвимостей и не способны обеспечить нормальную работу в интернете. Паркер отмечает, что Windows 7 на фоне указанных выше ОС выглядит более защищённой, поскольку потеряла доступ к обновлениям безопасности относительно недавно. При этом внутри Windows 7 содержится больше защитных компонентов, включая встроенный антивирус. Всё это не значит, что любой пользователь старых ОС после нескольких минут в сети подхватит массу вирусов. Если установить на компьютер с Windows ХР бесплатный антивирус, то безопасность существенно повысится, но не достигнет уровня более современных ОС. Кроме того, все крупные компании давно не делают антивирусное ПО для старых операционных систем. 

Одним словом, работать на таких компьютерах могут только те, кому нравится постоянная борьба с вирусами и преодоления препятствий. Обычные пользователи давно отвыкли от синих экранов и тому подобных сложностей. Задачи обеспечения безопасности выполняют встроенные компоненты, ну а Windows 10 ещё полтора года будет считаться актуальной. Через несколько лет разработчики браузеров, антивирусов и другого ПО начнут отказываться от этой ОС, но к тому времени больше 90% компьютеров будут переведены на Windows 11 или Windows 12 (если такая выйдет). Бывают ситуации, когда речь идёт не о компьютере, а станции обслуживания, работающей на старой операционной системе. Например, это может быть автомат, принимающий оплату за те или иные товары и услуги. Эксперты рекомендуют установить антивирус и активировать брандмауэр. По возможности следует перейти на Windows 7, но намного лучше сменить Windows на Linux. На базе этой ОС есть масса дистрибутивов для устаревшего ПО, которые до сих пор получают обновления безопасности. 


#windows 2000 #windows хр
+
Написать комментарий (0)
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Выпущена стабильная версия браузера Supermium на базе Chrome, которая тянет Windows ХР и Windows 7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
21
Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
8
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
1
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Российские ученые создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия
2
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
New Atlas: Стартап Hermeus достиг новой вехи в разработке гиперзвукового двигателя
5
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
19
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
1
Ростовский «Ростсельмаш» объявил о выпуске первых образцов дорожно-строительной техники
+
Европейские порты переполнены тысячами электромобилей из Китая
1
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
+
Новый неизвестный авианосец замечен американскими экспертами на верфях Китая
+
Недорогие натрий-ионные батареи от стартапа бывшего инженера Tesla могут удешевить электрокары
+
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1

Популярные статьи

Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
6
Топ-7 процессоров на 2024 год
55
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
21
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
25
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
89
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
14
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
6
Мое мнение о Suicide Squad: Kill the Justice League на PC (Eurogamer)
+

Сейчас обсуждают

SkyMaXX
11:51
Я сам очень большой поклонник Battlefield 2. Гоняю в моды, что-то сам редактирую, делаю под себя. Мне на 40 лет почти ничего и не нужно. Играю на Nvidia GT 1030. Мне её хватает, GTA 5 тоже летает. Н...
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Dimkovski
11:50
Какие тут вопросы могут быть? 6700XT и по чипу намного мощнее и памяти 12GB.. тут и думать нечего. А лучи обе карты не могут
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
nonses84
11:49
Продажная шл..ха, не уж то не видит что с Украиной происходит, такого же хочет для своего народа?
Президент Грузии просит Макрона приехать в Грузию и освободить их от менталитета «советского ига»
Hunter Bows
11:48
И это на винде, лол
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:47
Проще тебя там утопить
Роскомнадзор вводит новые правила для национальной системы доменных имен после сбоя DNSSEC
Hunter Bows
11:45
Тебе отдел айтишников ставил? У нас просто самому ничего переделывать в системе нельзя, это должен отдел айтишников делать. И иногда они какую-нибудь хуйню могут понаделать
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Артём Николаев
11:44
Цены были другие. 400$ за Нетбук это цена GTX 285 - рефреш флагмана на новом техпроцессе, самый мощный одночип своего времени. Сколько сейчас стоит хотя бы 4080 super? Внутри России вообще всё печал...
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
Mallory
11:34
Оооо, какие люди. Только вас и не хватало для полного комплекта. Скажите еще какую-нибудь глупость. А то прошлая про два монитора была уморительная, надо держать марку. P.S. Запятая у вас кстати каж...
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
SmaSheR
11:33
На Альт Линуксе два раза такое видел, тоже стало открытием, но обновлял не я, может коллеги что-то не договаривают)
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Артём Николаев
11:30
Удобно. Продаёшь 8 КБ за 30 евро, а что будет через 200 лет - уже фиолетово.
Показан USB-накопитель, способный проработать 200 лет подряд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем