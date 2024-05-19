100 лет коллекция монет Ларса Брууна была скрыта от глаз обывателей

Большая часть известных современной науке культурных ценностей нашей цивилизации находится в руках крупных музеев по всему миру. Там можно встретить картины, скульптуры и даже оружие, представляющее важную истерическую ценность. Над произведениями искусства работали выдающиеся художники, а также неизвестные мастера, результатом труда которых может насладиться каждый человек, купивший входной билет. Известно, что даже в музеях существуют закрытые экспозиции, куда допускают только узкий круг лиц, но особенно интересны для изучения частные коллекции. Некоторые владельцы знаковых культурных произведений предпочитает не скрывать их от широкой публики. Такие люди проводят выставки и даже передают музеям во временное пользование свою собственность. Но бывает и так, что состоятельные коллекционеры предпочитают насаждаться всем этим в одиночестве.

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Коллекции никогда не попадают на всеобщее обозрение, а в итоге случается так, что даже специалисты не видят те или иные культурные ценности десятилетиями. Но бывает и так, что решения владельцев и вовсе приводят к курьёзным ситуациям. Ларс Бруун увлёкся нумизматикой ещё в детстве, но смог реализовать свою мечту о покупке наиболее ценных экземпляров только в зрелом возрасте. Бизнесмен родился в 1852 году и сколотил капитал за счёт производства и продажи молочной продукции. За свою жизнь он собрал коллекцию из 20 тысяч монет, жетонов, банкнот и медалей, которые так или иначе связаны со Швецией, Норвегией и Данией. После Второй мировой бизнесмен написал завещание, согласно которому потомки не должны получить права доступа к коллекции 100 лет после его смерти. По замыслу Брууна, коллекция должна была стать своеобразным резервом для фонда, собранного в Королевском фонде в Копенгагене. Ларс опасался, что ещё одна война может привести к утере ценностей, а после его смерти все 20 тысяч монет были переданы в бывшую датскую резиденцию в замке Фредериксборг. После Второй мировой их перевели в Национальный банк Дании, где ценности и хранились последние десятилетия.

Что же, в 2023 году исполнилось ровно 100 лет после смерти Брууна, но бюрократическая система Дании работает слишком медленно, поэтому на подписание всех документов ушло ещё полгода. В итоге в 2024 году стало известно, что коллекция впервые за 100 лет попадёт на аукцион, где все заинтересованные стороны смогут изучить и купить понравившиеся им монеты. За несколько месяцев до начала аукциона Национальный музей Дании использовал указанное в завещании так называемое право первоочередного выкупа. По задумке Брууна, государственный фонд мог выбрать наиболее ценные экземпляры и выкупить их по рыночным ценам. Представители музея выбрали 7 монет общей стоимостью 1.1 миллиона долларов. Все они принадлежат временам правления норвежской монархии XV-XVII и сделаны из золота и серебра. Специалисты полагают, что реальная стоимость монет намного выше, но в данном случае спорить с оценкой музея никто не стал.

По данным датской прессы, сегодня идут масштабные приготовления перед самой крупной в истории распродажей монет. Состоятельные нумизматы со всего мира выражают интерес к аукциону, который пройдёт в доме Stack’s Bowers. По данным специалистов, речь идёт о самой ценной коллекции за всю историю, которая выставлялась на торги. В настоящее время идёт опись и оценка всех собранных Брууном экземпляров. Некоторые из них не представляют интереса и могут стоить несколько долларов, тогда как есть и такие, которые существуют в нескольких экземплярах и оцениваются более чем в 1 миллион долларов каждый. Многое зависит от рекламы и настроения инвесторов, ну а специалисты считают, что общая стоимость коллекции составляет не меньше 80 миллионов долларов. Но это по самым скромным оценкам, ведь в реальности нумизматы могут заплатить и больше. Ажиотаж всем предметам придаёт история с завещанием, поскольку все эти монеты 100 лет были недоступны для изучения. Полного списка особо ценных предметов пока нет, а аукцион состоится этой осенью. Не пишут в прессе и о наследниках. Очевидно, что они есть, ведь несколько поколений Брууна давно ждали, когда смогут получить в свои руки легендарное сокровище.

По мнению экспертов Национального музея, коллекция была ценной ещё при жизни её первого владельца, ну а спустя 100 лет оно считается легендарной. Есть монеты, которые уже давно не попадали на аукцион, поскольку принадлежат к закрытым коллекциям известных и неизвестных нумизматов. Аукционный дом Stack’s Bowers уже начал получать предложения от заинтересованных покупателей, которые готовы предложить за те или иные монеты в разы больше, чем они оцениваются на рынке. Конечное решение о том, будет ли проведён предаукционный этап распродажи, вынесут наследники. Специалисты полагают, что такое решение позволит заработать деньги здесь и сейчас, но навредит имиджу коллекции. Многие инвесторы предпочитают открыто инвестировать свои средства и воспримут в негативном ключе тайную распродажу чёрным коллекционерам особенно ценных монет. Добавим, что есть люди, имена которых никому не известны, а коллекции переходят из рук в руки столетиями. Ценности скупаются через посредников, а в результате никто не знает, куда после этого пропадает известная картина. Бывает так, что спустя десятилетия произведение искусства снова попадает на аукцион, но чаще всего она на века растворяется в руках чёрных коллекционеров.