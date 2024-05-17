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Bublik1
Британия продлит эксплуатацию Eurofighter Typhoon FGR4 до 2060 года – истребителю уже 30 лет
Первый полёт состоялся в 2003, но разработка стартовала в 80-х годах прошлого века

Многие аналитики констатируют, что британские вооружённые силы переживают не лучшие времена. Руководящие должности на местах получают не за заслуги, а по гендерному признаку, а предпочтение часто отдаётся представителям ЛГБТ. В результате эффективных командиров становится меньше, ну а новое руководство готово проводить бесконечные парады и рассказывать о важности толерантности и открытости. Похоже, подобные принципы плохо применимы к армии, поскольку качество вооружённых сил Британии оставляет желать лучшего. На слуху несколько эпизодов с кораблями Королевского флота, не говоря уже о крайне сомнительном качестве бронетехники и нехватке финансирования. Напомним, с большим трудом были найдены средства на модернизацию Challenger 3, но в итоге власти до сих пор не готовы назвать точное количество танков, которые получат модификацию следующего поколения. На самом деле не определены даже сроки, тогда как отставные военнослужащие и вовсе полагают, что их оставшихся в строю Challenger 2 вряд ли получится довести до ума 148 машин, о которых говорят чиновники. 

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Что любопытно, Challenger 3 устарел ещё до своего появления, ну а британские власти хотят использовать танк вплоть до 2040 года. Похоже, Англия не намерена в ближайшие десятилетия участвовать в серьёзных конфликтах, поскольку проблемы есть не только с флотом и танками, но и с авиацией. Любопытной информацией на днях поделился директор по стратегии боевой авиации BAE Systems. По словам Майка Болквила, Британия не намерена отказываться от эксплуатации истребителей Eurofighter Typhoon FGR4. Якобы, самолёты будет ещё долго оставаться актуальными и способны выполнять все стоящие перед ними задачи как минимум до 2040 года. Мало того, модифицированные версии будут задействованы операторами системы Eurofighter даже после этого срока и останутся в строю до 2060 года. Напомним, истребители производятся консорциумом, состоящим из Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Проектные работы стартовали в далёком 1979 году, но полноценная работа над проектом началась в 80-х годах. Первые испытания прошли в 1991 году, тогда как серийное производство стартовало только в 2003. Уже тогда аналитики смотрели в сторону самолёта с большим сомнением, ну а сегодня британские функционеры всерьёз говорят о планах продлить сроки эксплуатации до 2060 года. 

Подобная позиция уже вызвала удивление у специалистов, которые считают самолёт сильно устаревшим. Несмотря на это истребитель продолжают закупать власти европейских стран. Например, в настоящее время на вооружении Германии состоит 138 машин, тогда как заказано к поставке ещё больше 40 единиц. Планы закупить Eurofighter Typhoon FGR4 озвучили власти Испании, Италии и ряда других государств. Подписаны контракты на поставку с Кувейтом и Катаром, но в настоящее время наибольшим парком владеет Британия. Численность данного типа истребителей Королевских ВВС составляет 159 единиц. После того как Германия получит все заказанные машины, немецкие вооружённые силы выйдут на первое место, владея 181 самолётом Eurofighter Typhoon FGR4. Указанный выше Майк Болквил уверен в том, что запас прочности самолёта намного выше, чем принято считать. Мало того, истребитель отлично справляется с поставленными задачами и намного дешевле в эксплуатации, чем истребители пятого поколения. Пожалуй, именно здесь скрывается истинный смысл заявлений представителя BAE Systems, ведь форсировать расходы на военные нужды Британия пока не в состоянии. 

Для понимания того, насколько старым Eurofighter Typhoon FGR4 будет казаться в 2060 году, достаточно вспомнить самолёты, созданные после Второй мировой. К примеру, проектирование МиГ-21 стартовало в 1957 году, а первый полёт состоялся в 1959. Вот только уже в 1985 машина считалась устаревшей и начала заменяться на более новые боевые единицы в начале 90-х годов. Таким образом между началом производства и выводом из эксплуатации прошло 30 лет. Представьте себе, как нелепо будут смотреться Eurofighter Typhoon FGR4, которым в 2060 стукнет больше 50 лет. А ведь разработка истребителя началась намного раньше, а в итоге основные компоненты были спроектированы больше 30 лет назад. Всё это уже сегодня требует замены, но денег нет, поэтому пилотам придётся защищать воздушное пространство Британии на ржавеющих летающих корытах, возраст которых не стоит называть в приличном обществе. 

#авиация #истребители #самолёты #eurofighter typhoon fgr4
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