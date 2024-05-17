Спутниковый интернет Илона Маска продолжает помогать украинской армии поражать объекты в Крыму несмотря на ранее опубликованные заявления

По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 мая была проведена попытка массового удара по кораблям Черноморского флота. Для этого использовались беспилотные устройства морского типа. По большей части речь идёт о небольших катерах, оснащённых взрывчатыми веществами. Сообщается, что всего было обнаружено несколько групп, а общая численность дронов достигала 24 единиц. Не перехват были брошены вертолёты морской авиации, которые несколько часов преследовали маневрирующие аппараты. В итоге удалось уничтожить 13 единиц, тогда как судьба остальных осталась неизвестна. Не исключено, что некоторые были потеряны и будут обнаружены российскими военнослужащими позднее, тогда как другие могли вернуться в места дислокации. Все катера были оснащены продвинутыми системами управления, благодаря которым операторам удалось уходить от преследования, ну а на некоторых подбитых беспилотниках были обнаружены ракеты Р-73.

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Это ракета класса воздух-воздух, которая имеет небольшой радиус действия и оснащена инфракрасной системой наведения. В данном случае подобные ракеты должны были использоваться против российских вертолётов, которые пытались не допустить прорыва в Крым. Пока неясно, были ли потери среди российской авиации, но очевидно, что это не последняя атака с украинской стороны. США и европейские союзники передали киевским властям значительное количество беспилотных катеров и комплектующих для сборки и ремонта подобных аппаратов. Ну а установка ракетных систем говорит о попытке использовать все средства для прорыва к кораблям Черноморского флота. По информации специалистов, это далеко не всё, ведь каждый безэкипажный катер был оснащён приёмником Starlink. Таким образом обеспечивался доступ к интернету, позволяющий осуществлять управление с территории Украины. Эксперты полагают, что несмотря на все ранее данные обещания, Илон Маск так и не заблокировал работу спутникового интернета в области Крыма, что позволяет ВСУ проводить атаки с использованием беспилотных средств поражения.

Похоже, пока даже российская сторона не может заблокировать Starlink на такой значительной территории, тогда как в некоторых случаях именно отсутствие спутниковой связи у бойцов ВСУ позволяет достигать высоких результатов. По данным The Washington Post, 10 мая, когда армия РФ начала наступление в Харьковской области, все спутниковые терминалы Starlink перестали работать. Оказывается, долгое время территорию контролировали десятки разведывательных дронов, которые передавали информацию о российских силах в Киев в реальном времени. Вот только утром все беспилотники перестали выходить на связь, после чего начались наступательные действия российской армии. Представители 125-й бригады ТРО уверяют, что оказались слепы и не смогли осуществлять разведывательные действия. В результате пришлось налаживать коммуникацию при помощи привычных телефонов, а также находящимися в распоряжении радиостанций. Это снизило эффективность согласованной работы между частями и привело к обрушению первой линии обороны. Американские журналисты винят в произошедшем некую систему радиоэлектронной борьбы, но не готовы назвать, каким именно способом осуществлялось подавление частот Starlink.

В The Washington Post пишут, что спустя какое-то время удалось вернуть интернет, но первые часы без привычной связи оказали крайне негативное влияние на обстановку. Поднять в воздух дроны было невозможно, как и понять, откуда именно наступает российская армия. Ну а поскольку уже много месяцев в ВСУ наблюдается острый дефицит боеприпасов, то остановить наступающую группировку не было никакой возможности. Если всё сказанное действительно отражает реальное положение дел, то можно сделать только один вывод: технологии Илона Маска продолжают помогать украинской армии. При этом сам миллиардер уже не раз призывал стороны к миру и уверен, что конфликт завершится для Украины потерей значительных территорий. Эксперты не исключают, что на главу Tesla влияние оказывают представители Белого дома, поэтому выбора у Илона нет. И всё же, именно технологии Starlink позволяют украинским беспилотникам не только вести разведывательную деятельность, но и атаковать территорию России. Учитывая тот факт, что безэкипажные катера оснащены терминалами Starlink, то можно сделать вывод, что ранее один из таких беспилотников, ударивший в опору Крымского моста, также использовал спутниковый интернет Маска для удалённого управления.