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Bublik1
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
Потребуется телевизор LG, который не получал обновления с середины 2022 года

Несмотря на то, что жизненный цикл PlayStation 3 завершился много лет назад, эта игровая приставка остаётся одной из самых популярных на вторичном рынке России. Всё дело в том, что консоль легко поддавалась взлому, а сама она включает огромное количество эксклюзивов. Сегодня Sony выпускает многие уникальные серии на персональные компьютеры, но такая практика стала применяться относительно недавно. Долгое время эксклюзивы оставались недоступными для владельцев других платформ, а другого способа познакомиться с легендарными сериями, кроме покупки PlayStation, не было. Игровая приставка третьего поколения не балует современной графикой, но привлекает уникальными сюжетными линиями узнаваемых персонажей. При этом стоимость самой PlayStation 3 вместе с ёмким жёстким диском остаётся довольно невысокой. Если учитывать, что каждая новая игра для PlayStation 5 стартует с 70 долларов, то вы получаете десятки популярных тайтлов почти бесплатно. 

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А вот со взломом PlayStation 4 не всё так просто. Создание работающего способа столкнулось с массой проблем и доступно только на ограниченном количестве приставок, выпущенных много лет назад. Любая новая прошивка делает взлом невозможным, ну а Sony продолжает борьбу с энтузиастами. Часто это делается руками других энтузиастов, которые получают за обнаружение уязвимостей скромные выплаты. Например, человек, скрывающийся под именем Энди Нгуен, уже несколько раз фиксировал опасные уязвимости, которые могли привести к созданию полноценного способа взлома не только консоли четвёртого поколения, но и более новой PlayStation 5. За свои труды Энди получил около 10 тысяч долларов, что ощутимо меньше, если бы способ взлома был продан заинтересованным хакерам. И всё же, энтузиастов, которые готовы сотрудничать с Sony, не так много, как может показаться, ведь недавно в сети появилось описание рабочего способа взлома PlayStation 4 при помощи телевизора марки LG. Что любопытно, в данном случае уже не так важно, когда была выпущена сама приставка, поскольку способ использует уязвимость другого рода. 

Для взлома потребуется телевизор LG с технологией Smart TV, а также полный root-доступ к прошивке, которые заранее получается через WebOS Homebrew Channel. После установки и запуска Homebrew Channel пользователю нужно включить SSH-сервер и заблокировать обновления системы, так как взлом PlayStation 4 осуществляется через Ethernet-соединение. После перезагрузки и выполнения ряда действий специальная модификация PPLFPwm интегрируется в операционную систему PlayStation 4. К сожалению, каждый раз после выключения ОС процесс взлома придётся повторить снова, но авторы методики видят в нём массу преимуществ. Например, саму приставку прошивать не придётся, а значит можно играть в официально купленные сетевые игры без опасений. Кроме того, установка джейлбрейка длится не больше пяти минут, а при желании можно оставить консоль и телевизор во включённом состоянии на многие недели. Сложность заключается лишь в том, чтобы найти подходящий телевизор с поддержкой LG Smart TV, операционная система на котором не обновлялась с середины 2022 года. 

Такие устройства не должны были подключатся к сети, либо работать с деактивированной системой автоматического обновления. Важно отключить режим разработки на LG Smart TV и помнить, что методика PPPwm совместима с прошивкой PlayStation 4 версии 11.00. Как уже отмечалось выше, Sony делает всё, чтобы осложнить хакерам способы взлома своей игровой приставки. Уязвимости блокируются при помощи автоматических обновлений, а очень часто специальные патчи рассылают и такие компании, как LG, оборудование которых может использоваться для запуска нелицензионного контента. Закрыть все бреши невозможно, ну а спустя три с половиной года после релиза PlayStation 5 так и не была взломана. В сети пишут, что японская корпорация договорилась в хакерскими группировками, но подробностей соглашения в сети нет. Вполне возможно, что попытки взлома слишком дорого стоят, а создание джейлбрейка не окупается. Нечто подобное мы видим в области персональных компьютеров. Некоторые игры, которые поступают в продажу вместе со встроенной защитой, не взломаны спустя 5 лет, тогда как популярные новинки с Denuvo подвергаются массовой атаке и выкладываются на торренты спустя несколько месяцев после релиза. 


#playstation 4 #интересное
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