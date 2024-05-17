Судя по всему, ждать Grand Theft Auto VI на ПК стоит не раньше 2027 года

Миллионы геймеров ждали выход Grand Theft Auto VI осенью 2023 года. Инсайдеры уверяли, что у Rockstar Games спрятан туз в рукаве, но в какой-то момент стало очевидно, что игра не только не появится на прилавках в означенное время, но и находится на ранних стадиях производства. По сети ходили слухи о том, что у студии возникли разногласия из-за концепции, вступающей в противоречия с современными социальными особенностями Западного общества. В 2013, когда в продажу поступила Grand Theft Auto V, мы жили в другом мире, ну а сегодня гендерная и расовая повестка – это всё, что интересует толпы обезумевших активистов. Ходят слухи, что авторы Grand Theft Auto VI написали слишком опасный для современного мира сценарий, поэтому руководство Take-Two Interactive вполне ожидаемо завернуло проект.

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Долгое время никто не знал, что же делать, а в сети появлялись всё более причудливые идеи. Судя по всему, в какой-то момент разработчики взяли себя в руки, найдя оптимальный способ выхода из сложившейся ситуации. Какой будет Grand Theft Auto VI, знают единицы. Инсайдеры пишут, что даже творческая команда, которая ежедневно работает над игрой, не имеет в руках полного сценария, а каждый член той или иной группы просто выполняет свою работу. В конце 2024 предполагалось, что Grand Theft Auto VI появится в продаже в конце 2024, но вчера стало очевидно, что ждать игру придётся до осени 2025 года. По крайней мере так указано в отчёте Take-Two Interactive. Важно отметить, что в сети возникла некоторая путаница, поскольку некоторые ресурсы написали, что игра поступит в продажу в 2024 году. Всё дело в разнице между календарным и финансовым годом. Сегодня на календаре 17 мая 2024 года, но с финансовой точки зрения всё выглядит иначе.

Так, если вы читаете отчёты японских издателей и компаний, то стоит помнить, что финансовый год там начинается 1 апреля и завершается 31 марта. Таким образом для Sony идёт второй месяц 2025 финансового года. В Австралии принято начинать финансовый год 1 июля, а завершать 30 июня, тогда как в России понятие финансового и календарного года совпадают. Ещё сложнее понимание финансового года в США, где существуют отличия между правительственными и частными организациями. Например, федеральные власти считают началом финансового года 1 октября, тогда как некоммерческие организации ориентируются на 1 июля. Многие частные компании в качестве начала финансового года выбирают 1 февраля, что вводит жителей других стран в заблуждение относительно реальных сроков выхода тех или иных продуктов.

К счастью, если внимательно изучить отчёт о доходах Take-Two Interactive, то можно заметить, что там указывается именно календарный год, а значит Grand Theft Auto VI появится осенью 2025. Сразу же после этого отмечается, что издатель вступает в финансовый 2025 год, где планирует заработать около 5.65 миллиарда долларов. Одновременно с этим указывается, что благодаря релизу Grand Theft Auto VI в 2026 доходы ощутимо вырастут, а в 2027 достигнут нового рекорда, обеспечив огромную выручку. Инсайдеры не исключают, что сроки релиза могут быть сдвинуты на более поздний срок, ну а особенно любопытно, что новинка не появится на игровых приставках прошлого поколения. В качестве платформ заявлены Xbox Series X/S, а также PlayStation 5. Кроме того, нет в релизе и упоминания о персональных компьютерах, что согласуется с прошлыми утечками. Инсайдеры полагают, что Rockstar Games выпустит версию для ПК на несколько лет позднее. Take-Two Interactive выжмет все соки из владельцев консолей текущего поколения, а после выпустит улучшенную версию Grand Theft Auto VI на игровые приставки следующего поколения. Если исходить из шестилетнего цикла, которому Microsoft и Sony следуют уже несколько поколений, то ждать выхода следующей Xbox и PlayStation 6 стоит осенью 2026 года. Ну а после этого, примерно в 2027, придёт очередь и для геймеров, которые выбрали в качестве основной платформы персональные компьютеры. Кстати, за более чем 10 лет с момента релиза Grand Theft Auto V на всех платформах разошлась тиражом более 200 миллионов единиц. Было бы интересно узнать, учитываются сюда бесплатные раздачи, или же речь идёт исключительно о цифровых и дисковых изданиях, которые были оплачены твёрдой валютой.