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Bublik1
Grand Theft Auto VI выйдет осенью 2025 года, но владельцам ПК придётся запастись терпением
Судя по всему, ждать Grand Theft Auto VI на ПК стоит не раньше 2027 года

Миллионы геймеров ждали выход Grand Theft Auto VI осенью 2023 года. Инсайдеры уверяли, что у Rockstar Games спрятан туз в рукаве, но в какой-то момент стало очевидно, что игра не только не появится на прилавках в означенное время, но и находится на ранних стадиях производства. По сети ходили слухи о том, что у студии возникли разногласия из-за концепции, вступающей в противоречия с современными социальными особенностями Западного общества. В 2013, когда в продажу поступила Grand Theft Auto V, мы жили в другом мире, ну а сегодня гендерная и расовая повестка – это всё, что интересует толпы обезумевших активистов. Ходят слухи, что авторы Grand Theft Auto VI написали слишком опасный для современного мира сценарий, поэтому руководство Take-Two Interactive вполне ожидаемо завернуло проект. 

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Долгое время никто не знал, что же делать, а в сети появлялись всё более причудливые идеи. Судя по всему, в какой-то момент разработчики взяли себя в руки, найдя оптимальный способ выхода из сложившейся ситуации. Какой будет Grand Theft Auto VI, знают единицы. Инсайдеры пишут, что даже творческая команда, которая ежедневно работает над игрой, не имеет в руках полного сценария, а каждый член той или иной группы просто выполняет свою работу. В конце 2024 предполагалось, что Grand Theft Auto VI появится в продаже в конце 2024, но вчера стало очевидно, что ждать игру придётся до осени 2025 года. По крайней мере так указано в отчёте Take-Two Interactive. Важно отметить, что в сети возникла некоторая путаница, поскольку некоторые ресурсы написали, что игра поступит в продажу в 2024 году. Всё дело в разнице между календарным и финансовым годом. Сегодня на календаре 17 мая 2024 года, но с финансовой точки зрения всё выглядит иначе. 

Так, если вы читаете отчёты японских издателей и компаний, то стоит помнить, что финансовый год там начинается 1 апреля и завершается 31 марта. Таким образом для Sony идёт второй месяц 2025 финансового года. В Австралии принято начинать финансовый год 1 июля, а завершать 30 июня, тогда как в России понятие финансового и календарного года совпадают. Ещё сложнее понимание финансового года в США, где существуют отличия между правительственными и частными организациями. Например, федеральные власти считают началом финансового года 1 октября, тогда как некоммерческие организации ориентируются на 1 июля. Многие частные компании в качестве начала финансового года выбирают 1 февраля, что вводит жителей других стран в заблуждение относительно реальных сроков выхода тех или иных продуктов. 

К счастью, если внимательно изучить отчёт о доходах Take-Two Interactive, то можно заметить, что там указывается именно календарный год, а значит Grand Theft Auto VI появится осенью 2025. Сразу же после этого отмечается, что издатель вступает в финансовый 2025 год, где планирует заработать около 5.65 миллиарда долларов. Одновременно с этим указывается, что благодаря релизу Grand Theft Auto VI в 2026 доходы ощутимо вырастут, а в 2027 достигнут нового рекорда, обеспечив огромную выручку. Инсайдеры не исключают, что сроки релиза могут быть сдвинуты на более поздний срок, ну а особенно любопытно, что новинка не появится на игровых приставках прошлого поколения. В качестве платформ заявлены Xbox Series X/S, а также PlayStation 5. Кроме того, нет в релизе и упоминания о персональных компьютерах, что согласуется с прошлыми утечками. Инсайдеры полагают, что Rockstar Games выпустит версию для ПК на несколько лет позднее. Take-Two Interactive выжмет все соки из владельцев консолей текущего поколения, а после выпустит улучшенную версию Grand Theft Auto VI на игровые приставки следующего поколения. Если исходить из шестилетнего цикла, которому Microsoft и Sony следуют уже несколько поколений, то ждать выхода следующей Xbox и PlayStation 6 стоит осенью 2026 года. Ну а после этого, примерно в 2027, придёт очередь и для геймеров, которые выбрали в качестве основной платформы персональные компьютеры. Кстати, за более чем 10 лет с момента релиза Grand Theft Auto V на всех платформах разошлась тиражом более 200 миллионов единиц. Было бы интересно узнать, учитываются сюда бесплатные раздачи, или же речь идёт исключительно о цифровых и дисковых изданиях, которые были оплачены твёрдой валютой. 

#grand theft auto vi
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