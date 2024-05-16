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Bublik1
Китайская SMIC освоила 5-нм узел, а уже этой осенью Huawei выпустит смартфон Mate 70 с новым чипом
По мнению аналитиков, стоимость каждого процессора серии Kirin окажется на 50% выше, чем предлагает тайваньская TSMC.

Несколько дней назад стало известно об очередном витке напряжённости между США и Китаем. Так, Белый дом в одностороннем порядке повысил ввозные пошлины на целый ряд товаров из Поднебесной. Начиная с 1 января 2025 года вся полупроводниковая продукция будет облагаться дополнительной ставкой от 25% до 50%, ну а учитывая налоговое бремя стоимость товаров увеличится в 2 раза. Таким образом китайская электроника потеряет свою привлекательность и окажется дороже европейских аналогов. В данном случае уже не важно, где именно выпускается тот или иной товар, ведь пока давление будет оказываться именно на китайские бренды. Власти США уверяют, что китайские полупроводники нарушают технологический баланс сил, ну а ужесточение таможенных пошлин позволит обеспечить справедливую конкуренцию. Под санкции попали солнечные панели, аккумуляторы и вообще любая продукция, которая так или иначе связана с технологичным сектором. 

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В Китае на новость отреагировали негативно, но аналитики уверены, что ответ обязательно последует, а в числе пострадавших окажутся крупные американские компании. Сегодня Китаю всё ещё требуются американские технологии, но как только собственные аналоги смогут удовлетворить спрос на местном рынке, то пошлины введут на целый ряд чувствительных для США товаров. Пока же инженеры китайских компаний делают всё возможное, чтобы форсировать освоение новых технологических процессов. По данным инсайдеров, процесс идёт медленнее, чем хотелось бы, но даже такие темпы впечатляют независимых аналитиков. Напомним, первой 7-нм технологический узел освоила китайская SMIC. Процессоры Huawei серии Kirin появились в составе смартфонов ещё в начале 2023 года, ну а в 2024 чуда не произошло. Новая серия работает на всё том же 7-нм чипе, что стало вынужденной мерой. Инсайдеры уверены, что SMIC с некоторым опозданием освоила 5-нм нормы, а уже в октябре 2024 в продажу поступит смартфон серии Mate 70, внутри которого окажется прорывной чип. Подобная новость вызвала бурную реакцию в американских СМИ, ну а аналитики отмечают, что разработка новых технологических узлов слишком дорого обходится китайским компаниям. 

Приводятся любопытные цифры, доказывающие правоту подобных высказываний. Так, этой осенью Qualcomm начнёт продажу нового флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 4. Процессор появится в целом ряде смартфонов и его предварительная стоимость находится немного ниже 200 долларов. В то же время новый Kirin, который получит поддержку технологии 5G и будет выпускаться по 5-нм узлу на фабриках SMIC, обойдётся Huawei в более чем 300 долларов за единицу. Таким образом маржа с каждого реализованного аппарата окажется не самой рекордной и будет намного ниже, чем у других флагманов 2024 года. Аналитики уверяют, что стоимость производства одного высокопроизводительного чипа на фабриках TSMC оказывается на 50% дешевле аналогов SMIC, а всё это обязательно окажет негативное влияние на доходность китайских компаний. Представители SMIC уже заявили, что ожидают падения чистой прибыли на 10% в первом квартале 2024, ну а в ближайшие годы перехода на более высокотехнологичные нормы точно не произойдёт. 

Всё дело в том, что SMIC не имеет доступа к современным литографам класса EUV и вынуждены работать на старых DUV. Это привело к снижению количества годных чипов на выходе и потребовало многослойной обработки каждой пластины. Процесс считается крайне дорогим и малоэффективным, но ничего лучше у китайцев всё равно нет. Получить доступ к сканерам EUV производства нидерландской ASML нет никакой возможности, а собственные разработки пока буксуют. Аналитики не готовы сказать, когда инженеры из Поднебесной смогут осилить выпуск литографов, способных выпускать чипы на основе 10-нм узла без использования иностранных технологий. Очевидно, что более продвинутый техпроцесс и вовсе кажется недостижимым в ближайшие 5-7 лет. Что до смартфонов серии Mate 70, то мнение экспертов разделилось. В теории Huawei может компенсировать расходы на производство чипов по 5-нм узлу, снизив собственную маржу. Также есть возможность сократить расходы за счёт использования большей части собственных компонентов, но возможен и второй вариант, при котором Huawei предпочтёт переложить ценовой груз на потенциальных покупателей. В 2023 году китайская компания обошла Apple по доходности на собственном рынке, поэтому может себе позволить эксперименты. Инсайдеры полагают, что в 2025 году ожидать от SMIC и Huawei больших прорывов не стоит. Несколько лет обе компании будут совершенствовать 5-нм узел, а уже в следующем поколении стоимость чипов на его основе может сравняться с продукцией TSMC. 

#технологии #tsmc #huawei #smic
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