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Bublik1
В США опасаются, что после вывода войск из Нигера в руки РФ попадут секретные технологии и оружие
Одна из военных авиабаз на территории Нигера была построена в 2018 году и стоила бюджету США 110 миллионов долларов

С 1960 года, когда Нигер обрёл независимость, в этой стране произошло 5 государственных переворотов. Все лидеры так или иначе подчинялись Франции, ну а после революции в 2023 году всё пошло не по привычному сценарию. Долгое время европейцы оказывали давление на соседние государства, требуя начать интервенцию и свергнуть новое правительство. Закулисные игры длились несколько месяцев, но в итоге Нигерия, которая до сих пор остаётся ключевым союзником Парижа в регионе, отказалась от враждебных намерений. Сегодня власть в Нигере кажется стабильной, ну а больше всего пострадала именно Франция. Всё дело в урановых месторождениях, ведь именно это африканское государство обеспечивало 25% поставок металла в Евросоюз. Ну а поскольку значительная часть электричества во Франции всё ещё генерируется на атомных станциях, то именно Париж был заинтересован в дешёвом сырье. 

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С 2023 года поставки с территории Нигера заблокированы, а местные власти отказались от вассальных обязанностей. Французская компания Orano вела работы по разработке урановых рудников в Нигере на протяжении полувека, но после военного переворота вынуждена была взять затяжной перерыв. Происходящее выгодно российским поставщикам, ну а Франция так и не смогла добиться уступок. С помощью США вопрос пытались решить санкциями, но события развивались стремительно, что привело к переброске в Нигер ЧВК «Вагнер». Не исключено, что именно эта сила остудила пыл Нигерии, хотя есть все основания полагать, что сработал инстинкт самосохранения, ведь обе страны принадлежат к одной народности, а границы были нарисованы французами и в целом не отражают реальной этнической ситуации. К концу 2023 года 1400 французских солдат покинули Нигер, но на территории этой стране продолжила функционировать военная база США. Действующий глава Нигера Абдурахман Чиани уже в марте 2024 сообщил американцам о разрыве соглашения о сотрудничестве в военной сере. Очевидно, что при любых других обстоятельствах янки не стали бы никуда уходить, но сегодня американским солдатам в спину дышат российские бойцы. 

В прессе пишут, что всё те же «музыканты», которые зачищали от террористов Мали и ЦАР, закрепились в Нигере, где осуществляют борьбу с терроризмом. Теоретически, подобными делами должны были заниматься французские и американские военные, но в реальности иностранный контингент только провоцировал напряжённость, разделяя террористов на своих и чужих. Российский корпус не делает исключений, ну а уже 2 мая случилось крайне примечательное событие. По согласованию с властями Нигера, российские бойцы зашли на территорию авиабазы 101, которая находится рядом с международным аэропортом Диори Хамани. Обе стороны навали ситуацию напряжённой, но обошлось без громких конфликтов. В ближайшее время американские солдаты должны покинуть Нигер, ну а Россия получит в распоряжение сразу две военные базы. Указанная выше расположена рядом со столицей Нигера Ниамее, но есть и более продвинутый объект, проходящий в документах под номером 201. Авиабаза была построена в 2018 году и считается одной из самых современных. Правительство США инвестировало в неё 110 миллионов долларов, а сама она расположена в городе Агадес в 930 километрах от столицы. 

В теории янки должны были сражаться против боевиков и террористов, но вместо этого выкачивали из Нигера вместе с французами ресурсы и делали всё, чтобы местные группировки не переставали находиться в вечном конфликте. В настоящее время вывод американских войск не завершён, а представители Пентагона уверяют, что русские разместились в отдалённом ангаре и не имеют доступа к оружию и технике. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, не всё так очевидно. Ребекка Коффлер уверена, что США не смогут перевезти всё оружие и оборудование из Нигера, поскольку инвестиции были слишком большими, а темпы вывода военного контингента не позволяют наладить своевременный отход. По её мнению, русские наступают американцам на пятки и обязательно найдут на брошенных объектах много ценного. Коффлер полагает, что даже самые незначительные с военной точки зрения объекты будут захвачены русскими. После этого всё это изучат инженеры в Москве, ну а в результате технологии, которые десятилетиями разрабатывались в США, станут доступны потенциальным противникам. Аналитик крайне недовольна происходящим и считает, что инцидент позволит российской армии найти бреши в американских средствах вооружения. Что именно планируют забыть американские военные на базах в Нигере, Коффлер не уточняет. Скорее всего, ничего ценного на авиабазах 101 и 201 нет и не может быть, поскольку США здесь активные боевые действия не вели. Это значит, что в лучшем случае речь идёт о средствах связи и автоматах, но всё это в настоящее время демонтируется и вывозится на другие объекты за пределами Нигера. Коффлер указывает на негативный опыт ухода из Афганистана и уверена, что нечто подобное может случиться и в Нигере. 

#политика #нигер
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