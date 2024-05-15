Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Как китайский Mavic в руках российских бойцов охотится за украинским ударным дроном «Баба Яга»
Украинский ударный дрон представляет повышенную опасность и уничтожается при первой же возможности

В настоящее время в СВО используются десятки тысяч беспилотников. Украинская сторона активно применяет полученные от союзников устройства, тогда как армия РФ полагается как на китайские, так и на собственные разработки. Чаще всего в кадр попадают дроны-камикадзе, которые в зависимости от размера способны наносить удары по живой силе и технике противника. В последнее время за счёт использования тепловизоров и ИК-камер российской армии удалось повысить точность, а также научиться работать в любое время суток без потери эффективности. Не менее важны разведывательные дроны. В задачи которых входит фиксация передвижения частей противника и съёмка ударов, наносимых дронами камикадзе и любыми типами оружия. Есть мнение, что публикация роликов поражения военной техники ВСУ имеет важное значение в информационном плане. Несомненно, спонсоры Зеленского наблюдают за происходящим, ну а очередной подбитый Leopard способен привести к появлению нескольких седых волос на голове у Шольца.

реклама

Существуют морские беспилотники, а также устройства, которые способны передвигаться на колёсной базе. Оба типа не имеют широкого применения, хотя потенциал их и считается высоким. Особняком стоят ударные дроны, представляющие собой повышенную опасность. Такой беспилотник способен переносить как снаряды, так и нести несколько небольших дронов. Проникая на территорию противника ударный БПЛА может наносить удары по тыловым лагерям и инфраструктурным объектам, а после уходить на базу. Находящиеся на борту беспилотники не обладают высокой защитой от комплексов РЭБ, тогда как материнский дрон может обходить защиту и способен передвигаться на большие расстояния. В России только осваивают производство подобных устройств, тогда как украинская армия уже достаточно давно использует ударный дрон под названием «Баба Яга». Речь идёт о массивном аппарате, имеющем сразу 8 двигателей и способным нести несколько снарядов или дронов-камикадзе. В обоих случаях беспилотники доставляют массу проблем российским военнослужащим и считаются одной из первоочередных целей. Что любопытно, «Баба Яга» разрабатывался для мирных целей и должен был работать в сельскохозяйственном секторе, но в какой-то момент привлёк внимание командования ВСУ.

Какое-то время бороться с подобными устройствами было довольно сложно, но недавно российские бойцы освоили новую тактику, применяя для этого китайские дроны серии Mavic. FPV-дрон намного меньше «Бабы Яги», но при этом обладает повышенной подвижностью и скоростью. Кроме того, он ещё и менее заметен для противника и может подойти к ударному дрону на минимальное расстояние. В сети уже есть примеры поражения украинского БПЛА при помощи Mavic, ну а недавно стало известно, что российские солдаты используют целый арсенал тактических приёмов для поражения «Бабы Яги». Прежде всего отмечается, что разница в размерах играет против российской стороны. Mavic маленький и даже в случае прямого попадания не способен вывести массивного противника из строя. Помогает дистанционный подрыв, но в данном случае бывает крайне сложно рассчитать нужный момент. Если взрыв случится слишком далеко от «Бабы Яги», то велика вероятность холостого срабатывания. Ну а если прозевать время удара, то подрывать будет уже нечего, ведь небольшой Mavic перестанет отвечать на команды оператора. 

Российские военкоры пишут, что вместо прямого тарана всё чаще используются другие способны поражения. Например, к корпусу Mavic крепится прочная сеть, а сам дрон должен упасть на украинский беспилотник сверху. В этом случае лопасти «Бабы Яги» запутаются в сетке, что приведёт к падению ударного дрона. Не менее интересен способ с воланчиком от бадминтона. К дрону крепится верёвка, которая при помощи воланчика привязана к чеке взрывателя. Как только верёвка попадает в пропеллер «Бабы Яги», лопасти выдёргивают шнур, после чего происходит взрыв. Поскольку обе беспилотника в этот момент находятся в непосредственной близости друг к другу, то шансов у «Бабы Яги» почти нет. Существует специальное устройство, которое крепится к китайскому дрону и может выбрасывать небольшую сеть по нажатию оператора. Предполагается, что Mavic сможет подойти к «Бабе Яге» на близкое расстояние, после чего попытается попасть в один из пропеллеров при помощи сети. После выброса боекомплекта дрон возвращается на базу, где будет перезаряжён. Насколько подобные способны эффективны, сказать сложно. В любом случае ударных дронов у ВСУ не так много, а значит переоборудование Mavic в охотника за «Бабой Ягой» может не принести реальных результатов. 

#беспилотники #дроны #дроны-камикадзе #mavic #баба яга
+
Написать комментарий (0)
Колёсный дрон-камикадзе «Скорпион-М» уничтожил склад боеприпасов ВСУ вместе с личным составом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
Пользователи Android могут использовать приложение Revanced для блокировки рекламы на YouTube
10
Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
+
Samsung Galaxy A54 5G получил обновление One UI 6.1 с Galaxy AI
+
Смартфон Huawei Mate 70 получит новый чип Kirin с суперядрами
+
Немецкий ОБТ «Леопард 2А6» поражен российским «Краснополем» на Марьинском направлении
+
ASUS готовит к запуску новую игровую консоль ROG Ally X
1
Новое поколение процессоров AMD вынудит пользователей перейти на Windows 11
7
В Китае запущена первая в мире промышленная станция хранения энергии с натрий-ионными элементами
+
Sharp объявила о планах по прекращению производства больших жидкокристаллических панелей
2
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
5
Почему выход RTX 5090 может не оправдать ожиданий
14
Спутниковый интернет Starlink от SpaceX становится прибыльным спустя пять лет после запуска
+
Компания "Авиакон" представила отечественный аналог DJI Mavic3 для СВО, устойчивый к средствам РЭБ
3
Акции GameStop выросли на 46% после сообщения Кита Гилла в социальные сети X
1
Ретейлер «М.Видео» ищет способы сократить высокие долги
+
Блинкен признал тяжёлую ситуацию в зоне конфликта и пообещал Киеву больше оружия в ближайшее время
+
Германия запретила продавать на своём рынке устройства под брендами Motorola и Lenovo
1
Rockstar Games готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК
+
Unitree опубликовала видео возможностей многофункционального робота-гуманоида G1
+

Популярные статьи

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
53
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
18
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
163
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
85
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
45
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
25
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
10
Tango Gameworks поделилась подробностями о закрытии подразделения Xbox Game Studios
8
Сара Бонд рассказала о будущем Steam на консолях Xbox
11

Сейчас обсуждают

Windmark
17:28
Боярышник весь выпил ?
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
Windmark
17:26
Не 22го , а 19го
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
Nihorix
17:22
Кастрированная материнка - мусор. Процессор без встройки с такой видеокартой - мусор. По оперативке бред. В мать можно вставить две плашки, а Зеро ставит одну. Срать на китайские ноунейм бренды, у ме...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
ЧВК Вагнер 1
17:18
А зачем им страна 404 с Наркоманом . Они хотели в Европу и Светлейшим им помог это сделать нахаляву . Магарыч Путину и айда скакать по ГейРопе .
Инсайдер: Граждане Украины, находящиеся в Европе, хотят отказаться от паспортов своей родной страны
erno
17:17
Впереди планеты всей .
Российские кинотеатры вернулись к практике показа пиратских фильмов
Женя Кузнецов
17:11
Великовозрастный 5ти классик обозначился
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Dimkovski
17:05
9из10 моделей с активным охладом.. и причём тут вообще это??? Она настолько медленная и холодная, что её вообще не слышно с любым охладом
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
VRoman
17:03
DDR3 давно пора было под нож отправить, а тем более что со спросом на современную память не справляются
Samsung и SK Hynix отказываются от производства памяти DDR3 ради HBM3
Дмитрий Маслов
16:53
Прошу прощения, но в 2020 году собрал получше комп..... а это шляпа для 2024 года. Офис-вариант какой то.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
vl
16:52
приведи пример более быстрой карты с пассивным охлаждением
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем