Украинский ударный дрон представляет повышенную опасность и уничтожается при первой же возможности

В настоящее время в СВО используются десятки тысяч беспилотников. Украинская сторона активно применяет полученные от союзников устройства, тогда как армия РФ полагается как на китайские, так и на собственные разработки. Чаще всего в кадр попадают дроны-камикадзе, которые в зависимости от размера способны наносить удары по живой силе и технике противника. В последнее время за счёт использования тепловизоров и ИК-камер российской армии удалось повысить точность, а также научиться работать в любое время суток без потери эффективности. Не менее важны разведывательные дроны. В задачи которых входит фиксация передвижения частей противника и съёмка ударов, наносимых дронами камикадзе и любыми типами оружия. Есть мнение, что публикация роликов поражения военной техники ВСУ имеет важное значение в информационном плане. Несомненно, спонсоры Зеленского наблюдают за происходящим, ну а очередной подбитый Leopard способен привести к появлению нескольких седых волос на голове у Шольца.

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Существуют морские беспилотники, а также устройства, которые способны передвигаться на колёсной базе. Оба типа не имеют широкого применения, хотя потенциал их и считается высоким. Особняком стоят ударные дроны, представляющие собой повышенную опасность. Такой беспилотник способен переносить как снаряды, так и нести несколько небольших дронов. Проникая на территорию противника ударный БПЛА может наносить удары по тыловым лагерям и инфраструктурным объектам, а после уходить на базу. Находящиеся на борту беспилотники не обладают высокой защитой от комплексов РЭБ, тогда как материнский дрон может обходить защиту и способен передвигаться на большие расстояния. В России только осваивают производство подобных устройств, тогда как украинская армия уже достаточно давно использует ударный дрон под названием «Баба Яга». Речь идёт о массивном аппарате, имеющем сразу 8 двигателей и способным нести несколько снарядов или дронов-камикадзе. В обоих случаях беспилотники доставляют массу проблем российским военнослужащим и считаются одной из первоочередных целей. Что любопытно, «Баба Яга» разрабатывался для мирных целей и должен был работать в сельскохозяйственном секторе, но в какой-то момент привлёк внимание командования ВСУ.

Какое-то время бороться с подобными устройствами было довольно сложно, но недавно российские бойцы освоили новую тактику, применяя для этого китайские дроны серии Mavic. FPV-дрон намного меньше «Бабы Яги», но при этом обладает повышенной подвижностью и скоростью. Кроме того, он ещё и менее заметен для противника и может подойти к ударному дрону на минимальное расстояние. В сети уже есть примеры поражения украинского БПЛА при помощи Mavic, ну а недавно стало известно, что российские солдаты используют целый арсенал тактических приёмов для поражения «Бабы Яги». Прежде всего отмечается, что разница в размерах играет против российской стороны. Mavic маленький и даже в случае прямого попадания не способен вывести массивного противника из строя. Помогает дистанционный подрыв, но в данном случае бывает крайне сложно рассчитать нужный момент. Если взрыв случится слишком далеко от «Бабы Яги», то велика вероятность холостого срабатывания. Ну а если прозевать время удара, то подрывать будет уже нечего, ведь небольшой Mavic перестанет отвечать на команды оператора.

Российские военкоры пишут, что вместо прямого тарана всё чаще используются другие способны поражения. Например, к корпусу Mavic крепится прочная сеть, а сам дрон должен упасть на украинский беспилотник сверху. В этом случае лопасти «Бабы Яги» запутаются в сетке, что приведёт к падению ударного дрона. Не менее интересен способ с воланчиком от бадминтона. К дрону крепится верёвка, которая при помощи воланчика привязана к чеке взрывателя. Как только верёвка попадает в пропеллер «Бабы Яги», лопасти выдёргивают шнур, после чего происходит взрыв. Поскольку обе беспилотника в этот момент находятся в непосредственной близости друг к другу, то шансов у «Бабы Яги» почти нет. Существует специальное устройство, которое крепится к китайскому дрону и может выбрасывать небольшую сеть по нажатию оператора. Предполагается, что Mavic сможет подойти к «Бабе Яге» на близкое расстояние, после чего попытается попасть в один из пропеллеров при помощи сети. После выброса боекомплекта дрон возвращается на базу, где будет перезаряжён. Насколько подобные способны эффективны, сказать сложно. В любом случае ударных дронов у ВСУ не так много, а значит переоборудование Mavic в охотника за «Бабой Ягой» может не принести реальных результатов.