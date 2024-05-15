Дефицит электроники может привести к резкому скачку цен, ну а российские импортёры пытаются найти выход из сложившейся ситуации

16 мая состоится визит В. Путина в Китай. По данным The Economist, это уже 43 встреча между российским президентом и председателем КНР Си Цзиньпином. Визит носит знаковый характер и свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между государствами. По мнению экспертов, Россия становится всё более важным союзником Китая в противостоянии с американским влиянием. Экономические связи между Москвой и Пекином укрепляются, а также проявляются признаки углубления военного сотрудничества. Только за этот месяц США дважды ужесточали санкции против китайских компаний, обвиняя их в торговле с Россией. Власти КНР заявили о нарушении суверенитета и давлении с целью принятия тех или иных решений, направленных на сдерживание Китая. Аналитики по обе стороны океана пытаются понять, насколько далеко может зайти поддержка Москвы со стороны Пекина. До недавнего времени торговля между государствами процветала, а лидеры использовали выражение «дорогой друг» во время конференций и публичных заявлений.

реклама

Аналитики отмечают, что Си Цзиньпин является прагматиком и реалистом. Он ценит дружбу как фактор безопасности, осознавая потенциальные риски совместной границы протяжённостью 4300 километров. Очевидно, что нахождение на посту президента В. Путина позволяет Коммунистической партии Китая чувствовать себя более безопасно. Если бы сегодня в России правил прозападный лидер, то Си Цзиньпин испытывал бы опасения за свою собственную безопасность. Авторы The Economist утверждают, что мы имеем дело на просто вы выгодным союзом, а жизненно важной долгосрочной необходимостью. Похоже, в отношениях между двумя странами не всё так безоблачно, как может показаться. Судя по всему, уже какое-то время наблюдаются сложности с осуществлением торговых операций между странами. По данным «Коммерсанта», санкции оказали прямое влияние на финансовую составляющую, что привело к ограничениям в проведении платежей за компоненты, необходимые для производства электроники. Уже какое-то время российские импортёры не могут получить доступ к китайскому рынку, поскольку крупные банки Поднебесной опасаются вторичных санкций со стороны США.

Выход из ситуации пока не найден, но не исключено, что о проблеме будет говорить В. Путин во время визита в Китай. Пока же российские импортёры начали обращаться к китайским компаниям, легально работающим на территории РФ. Китайцев просят выступать посредниками в сделках, закупая необходимую для российских покупателей электронику. Крупные производители электроники в РФ вынуждены искать альтернативные пути для закупки компонентов, поскольку выпуск большей части материнских плат, телевизоров и другой техники невозможен без китайских комплектующих. По данным российских журналистов, сложности начались ещё в марте, а ограничения затронули платежи в Китай, что тут же отразилось на прямых расчётах за готовые компьютеры, серверы, системы хранения данных и комплектующие для самостоятельной сборки персональных компьютеров. В прессе пишут, что две китайских компаний согласились выступать в качестве посредников, но называть конкретные бренды журналисты отказались. В настоящее время масштабы новой схемы остаются неизвестны, а аналитики Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей отмечают значительный рост обращений со стороны отечественных бизнесменов. Даже после введения санкций в 2022 году количество предложений о сотрудничестве и посреднических функциях не было таким высоким, как сегодня.

Представители ассоциации сообщили, что за последний месяц количество обращений с просьбой о помощи в поиске китайских посредников увеличилось в пять раз по сравнению с февралём 2024 года. Они также отметили, что в период с марта по апрель 2024 года число обращений по этому вопросу приблизилось к 50. Эксперты полагают, что даже при помощи посредников уйти от рисков невозможно. Китайские компании могут оказаться под санкциями, а уже есть несколько довольно известных брендов, которые пострадали в результате торговли с Россией. Как уже было сказано выше, китайские власти не готовы отказываться от нейтралитета, поэтому проблему будет ещё долго оставаться нерешённой. Ну а если янки начнут давить активнее, то риски продолжат увеличиваться, а цены на электронику и компьютерные комплектующие пойдут вверх. Посредники будут брать больше денег за свои услуги, ну а всё это несомненно отразится на российских потребителях. Уже сегодня определённые группы товаров стоят дороже, чем в начале года, хотя с тех пор российская валюта оставалась стабильной. Есть мнение, что в рамках БРИКС со временем удастся наладить более тесные торговые отношения, ну а много надежд связано с более широким применением цифрового юаня. Доступа у США к данной валюте не будет, а значит и контроль окажется сильно ограничен.