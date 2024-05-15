На Харьковское направление перебрасываются значительное количество частей, включая механизированное при поддержке танков Leopard

Судя по всему, наступление российской армии на Харьковском направлении оказалось для украинских властей неожиданным. Попытки остановить продвижение не увенчались успехом, а в настоящее время производится переброска резервов с других направлений. Прежде всего снимаются части с северных границ, где уже два года не происходило серьёзных инцидентов. Кроме того, часть военнослужащих переведут с белорусской границы, но в целом киевская группировка остаётся значительной. Сообщается о снятии целого ряда бригад с Авдеевского направления, что создаёт угрозу для Часова Яра. Уже не раз беспокойство выражали в Пентагоне, рассказывая о том, что ВС РФ слишком быстро занимают населённые пункты. В Киеве предпочитают делать вид, что всё идёт по плану, но в последние дни в прессе всё чаще пишут о неблагоприятной обстановке на целом ряде участков. Противопоставить российским авиабомбам ВСУ ничего не может, а в результате войска постоянно вынуждены отступать. А между тем делать это бесконечно долго не получится, поскольку недалеко расположены крупные населённые пункты.

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Судя по всему, было принято решение извлечь максимальную выгоду из отступления, о чём сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. По его словам, киевские власти готовятся к тотальной мобилизации в целом ряде городов. В настоящее время в Славянск, Харьков, Запорожье, Константинову и Павлоград перебрасываются значительное количество служащих военкоматов. На всех выездах ставятся блокпосты, а 17 мая планируется полностью закрыть указанные выше населённые пункты. Может быть объявлен длительный комендантский час, во время которого тысячи представителей военкоматов будут заниматься поквартирным обходом. Как ранее заявили украинские власти, военкомы постучатся в дом к каждому мужчине призывного возраста, после чего в отношение выявленных уклонистов будут применены силовые способы доставки в места комплектования боевых частей. Рогов отмечает, что Зеленский ожидает скорую потерю этих городов, поэтому планирует усилить мобилизационные мероприятия и получить как можно больше боеспособных солдат. Отмечается, что очень часто жители украинских городов, находящихся в непосредственной близости к линии соприкосновения, предпочитают оставаться в своих домах. Многие ждут прихода российской армии и отказываются покидать населённые пункты даже в случае принудительной эвакуации. Подобное было неоднократно замечено в Артёмовске, Авдеевке и других городах.

Ну а поскольку времени у Зеленского остаётся всё меньше, то в бой бросаются все боеспособные части. Рогов пишет, что в настоящее время была дана команда перебросить на Харьковское направление танки Leopard и боевые машины CV 90. Потрёпанные несколькими днями непрекращающихся сражений украинские бригады будут доукомплектованы, что позволит им снова вернуться на позиции. Для поддержки сюда же переведут насколько механизированных бригад, которые будут осуществлять оборону при помощи немецких танков. Большая часть техники представляет собой сильно устаревшие Leopard 1, но есть и более современные Leopard 2. Рогов отмечает, что большое сражение в Харьковской области ещё впереди, поскольку украинское командование концентрирует по линии соприкосновения крупные силы. Уже сейчас там находятся подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.

На этом фоне особенно интересно выглядят заявления госсекретаря США. На днях Энтони Блинкен посетил Киев, где встретился с Зеленским. По итогам беседы он заявил, что мобилизация сталкивается с целым рядом трудностей, но целесообразность подобных мероприятий не вызывает у американских партнёров никакого сомнения. Блинкен считает, что нужно продолжать призыв в армию военнообязанных мужчин, что позволит увеличить количество бойцов в армии и успешно противостоять вооружённым силам РФ.