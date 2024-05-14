WASP-193b на 50% больше Юпитера, но имеет плотность 1% от плотности Земли

Несмотря на то, что космические телескопы существуют уже несколько десятилетий, учёные только начали проникать в тайны Вселенной. Загадок слишком много, а существующее оборудование позволяет идентифицировать исключительно крупные космические тела. Учитывая тот факт, что только в нашей галактике количество звёзд превышает несколько миллиардов, даже сложно представить, сколько всего таких объектов во Вселенной. При этом почти каждая звезда ещё и содержит планеты, на некоторых из которых может существовать органическая жизнь. В настоящее время человечество не способно заглядывать так далеко, но при помощи уникальных методик удаётся не просто идентифицировать отдельные планеты, но и с высокой точностью определять их состав и другие характеристики. Уже известно, что существуют планеты, на которых сотни миллионов лет не прекращаются дожди из расплавленных металлов. Есть пустынные миры, на которых нет даже песка, но бывают и так, что учёные совершают действительно удивительные открытия.

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Не так давно была обнаружена экзопланета, названная WASP-193b. Она находится на расстоянии 1232 световых лет от Земли и по размеру на 50% превосходит Юпитер. На фоне нашей планеты WASP-193b кажется настоящим исполином, но любопытные подробности о плотности этой планеты удивили даже самих учёных. Как выяснилось, новая экзопланета обладает всего 1% от плотности Земли и напоминает большой шар сладкой ваты. Она лёгкая и делает оборот вокруг звезды всего за 6.25 дня. Именно столько длится год на WASP-193b, но пока исследователям не удалось понять, какие условия там преобладают. Обнаруженная экзопланета не является рекордсменкой по самой низкой плотности, ведь ранее была найдена Kepler-51d, плотность которой ещё ниже. Вот только последняя намного меньше, тогда как WASP-193b представляет собой гигантский полый шар, стремительно вращающийся вокруг звезды. Исследователи полагают, что на планете нет и не может быть атмосферы, поскольку высокая скорость вращения уничтожала бы любые верхние слои из летучего вещества.

Но даже это не объясняет, почему WASP-193b пустая внутри. Звёздные ветра не могут оказывать влияния на нижние слои грунта, ну а в итоге экзопланета стала ещё одной загадкой. Планета находится в несколько раз ближе к своей звезде, чем любая планета в Солнечной системе, а значит на поверхности должно быть очень жарко. Из-за скорости вращения тепло проникает в нижние слои грунта, а в итоге планета никогда не остывает. Астрономы предположили, что внутри могут находиться значительные запасы воздуха, что и придаёт планете такую низкую плотность. Не исключено, что речь может идти о другом газе, но в данном случае это уже не так важно, ведь проверить всё равно нет никакой возможности. Повышенный интерес вызывает и сама звезда, вокруг которой вращается WASP-193b. Судя по показаниям приборов, ей уже больше 6 миллиардов лет. Неясно, как такая лёгкая планета смогла так долго выживать под действием солнечной радиации и температуры, при этом имея поразительно тонкую оболочку и пустоту внутри.

Учёные пришли к выводу, что плотность WASP-193b не укладывается в существующие планетарные модели. Таким образом формирование этой экзопланеты пошло по другому сценарию и столкнулось с условиями, о которых человечество ничего не знает. Это могла быть какая-то катастрофа, в результате которой WASP-193b потеряла 99% своего вещества. Неясно, каким образом планета после этого смогла восстановиться. Не исключено, что она относительно недавно находится на такой близкой орбите к своей звезде и была сюда затянута после потери 99% вещества. Как бы WASP-193b не сформировалась, она ещё долго будет оставаться объектом для пристального внимания учёных. Команда астрономов планирует больше узнать о странной планете при помощи космического телескопа Джеймс Уэбб. Обычно право использования телескопа резервируется за несколько лет, а значит мы ещё не скоро узнаем подробности строения экзопланеты, похожей на большой шар сладкой ваты.