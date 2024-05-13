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Bublik1
В США снизили требования для спецагентов ФБР с целью повышения степени инклюзивности и разнообразия
Совсем скоро место героев боевиков займут небинарные личности, побеждающие мировое зло силой своей инклюзивности.

Ни одно значительное изменение в умах миллионов людей в той или иной стране нельзя совершить за короткий промежуток времени. Политики давно осознали, что требуются годы, но при правильном подходе результат всегда будет положительным. Давайте обойдёмся без примеров из прошлого, ведь все прекрасно помнят, как миллионы арийцев шагали по миру и были полностью уверены в чистоте собственной расы. В данном случае нас интересуют гендерные изменения, которые происходят на Западе. Пожалуй, наиболее показательным в этом аспекте является конкурс Евровидение. В какой-то момент там появились бородатые женщины, фрики и тому подобные лица нетрадиционной ориентации, ну а несколько дней назад всё завершилось настоящим апофеозом. Конкурсанты устроили настоящий шабаш, на котором умудрились совершить сатанинский обряд, устроить пробежку в неглиже и окончательно утвердить гендерную повестку в умах зрителей. Победу одержал мужчина, который пел о своей небинарности в короткой юбке и розовом манто. 

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Ещё 10 лет назад подобное казалось невозможным, ну а сегодня европейцы уверены, что всё это укладывается в понятие нормы. Похоже, учёные не зря говорили о том, что понятие нормы крайне нестабильно. В данном случае уже не так важно, происходят ли все эти изменения по велению неизвестной силы, или имеют естественный характер, ведь последствия для стран Запада могут стать необратимыми. Особенно беспокоит местные элиты падение рождаемости. В Германии даже с учётом беженцев не могут выйти в плюс, тогда как население стран Балтии и вовсе может исчезнуть с лица Земли к концу текущего столетия. Пока кроме беспокойства со стороны европейских лидеров ничего не наблюдается, ну а во главе гордо марширующей колонны за права меньшинств стоят США. По населению ударила не только государственная программа, но и сразу несколько мощных частных организаций. Некоторые сражаются за права женщин, вынуждая руководителей крупных компаний отказывать мужчинам и брать на работу неквалифицированных сотрудников. Особенно активны те, кто ратует за права чернокожего населения, ну наиболее влиятельные деятели призывают давать больше возможностей для самореализации именно афроамериканцам. Ещё громче кричат поборники различных меньшинств, а результат заметен даже тем, кто предпочитает казаться слепым и глухим. 

Например, попытка студии Дисней уйти от традиционных принципов создания развлекательного контента обернулась многомиллиардными потерями. Руководство компании заявило о новых изменениях, но пока неясно, в какую сторону американская студия двинется на этот раз. Со значительными проблемами сталкивается и местная армия. Пентагон уже несколько лет подряд не досчитывается десятков тысяч новобранцев, но продолжает гнуть свою гендерную линию. В прессе то и дело пишут, что многие солдаты не хотят спать в одной казарме с крайне сомнительными личностями, пол которых они определить не в состоянии. Противоречия купируются на высшем уровне, а не так давно в Пентагоне существенно снизили требования для новобранцев. В армию берут людей с ожирением, психологическими отклонениями и даже наркоманов. Происходящее вызывает в обществе много вопросов, но решение относительно ФБР и вовсе привело к разгорячённым дебатам. Как оказалось, недавно руководство Федерального бюро расследований приняло решение снизить требования для кандидатов, претендующих на должность спецагентов.

Ранее попасть в ряды данной структуры могли лучшие полицейские страны, но в последнее время качество кадров стало крайне удручающим. Служба в полиции перестала манить подрастающее поколение, ведь много лет по телевизору и в интернете писали о том, что правоохранительные органы нарушают права чернокожих. Полицейских ругают либералы, демократы, правые и левые, ну а рядовые американцы слишком сильно прониклись рассказами армии борцов за свободу и равенство. Согласно опубликованным данным, ФБР уже не может выбирать, ведь в полиции не осталось достаточного количества кандидатов на роль спецагентов. В результате было принято решение снизить критерии оценки новобранцев. Теперь для получения должности физическая подготовка, порядочность и приверженность к здоровому образу жизни не имеет решающего значения. В ФБР заявляют, что будут руководствоваться принципами инклюзивности и разнообразия, ну а обеспокоенность выражают даже действующие политики. Очевидно, что силовое ведомство не имеет ничего общего с зоопарком, для которого действительно важно разнообразие. Нести службу должны наиболее подготовленные люди, у которых нет проблем с психикой и физической подготовкой. Ну а в ФБР заявили, что в настоящее время им не так важен опыт работы, а многие кандидаты смогут получить работу, даже если раньше имели проблемы с законом и замечены в финансовых преступлениях. 

Происходящее вызвало недовольство даже у некоторых членов Комитета палаты представителей, которые выразили обеспокоенность относительно нового подхода. Согласно их мнению, организация стала отдавать приоритет не квалификации и профессионализму соискателей, а скорее стремится к повышению разнообразия, что крайне опасно для силовой структуры. Несмотря на критику представители ФБР отмечают, что подобные меры были приняты в рамках стратегии, направленной на привлечение большего числа кандидатов из различных социокультурных групп и повышение уровня инклюзивности в организации. Что любопытно, находится много американцев, которые поддерживают происходящее. Ну а нам остаётся только запастись попкорном и подождать, наблюдая за тем, до какой степени дойдёт уровень сумасшествия, прежде чем общество обнаружит себя на краю пропасти. 

#интересное #фбр #социальные проблемы
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