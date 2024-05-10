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Bublik1
Минюст Украины: План Зеленского о призыве в армию 20 000 заключённых оказался на грани провала
В лучшем случае удастся призвать в ВСУ не больше 10 тысяч заключённых.

Первым идею набора заключённых в армию России предложил Пригожин. Глава ЧВК «Вагнер» успешно интегрировал десятки тысяч заключённых в ряды «музыкантов», благодаря чему многие из этих людей смогли получить полную реабилитацию перед законом и начать новую жизнь. Некоторые до сих пор находятся в зоне проведения СВО, тогда как другие отправились с гастролями в страны Африки и Сирию. С 2022 года в российской армии наблюдаются значительные перемены, поскольку все добровольческие подразделения так или иначе подчинены Министерству обороны. Вторая волна набора заключённых началась уже в 2023 году, а в настоящее время сменить тюремную камеру на окоп могут тысячи заключённых по всей стране.

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Общее число заключённых в СВО не называется, ну а не так давно в Украине решили последовать примеру России, перенимая опыт по включению бывших заключённых в ряды вооружённых сил. Первоначально идея казалась украинскому командованию просто отличной. Зеленский заявил, что таким образом можно будет загнать в окопы по меньшей мере 20 тысяч человек, но реальность оказалась не такой радужной, как предполагалось. Прежде всего выяснилось, что значительная часть заключённых уже в добровольно-принудительном порядке отправлена в окопы. Информации о точных цифрах нет, но доподлинно известно, что в настоящее время в украинских тюрьмах томится 28 тысяч человек. Это почти в 2 раза меньше, чем было на конец 2020 года, когда в местах не столь отдалённых находилось чуть меньше 53 тысяч человек. Куда делось несколько десятков тысяч заключённых, украинские власти не говорят, но всё свидетельствует о том, что эти люди растворились в украинской армии и были брошены в самые горячие точки. Ну а поскольку такие участки были наиболее сложными, то выживаемость так оказалась ниже средней. В результате большая часть бывших заключённых давно погибла, тогда как с оставшимися 28 тысячами есть определённые проблемы.

Прежде всего украинские эксперты отмечают, что нужно вычесть несколько тысяч женщин (не меньше 5 тысяч), которые не могут быть мобилизованы. Кроме того, не могут быть призваны на службу мужчины старше 60 лет и младше 25. Теоретически, и первые, и вторые вольны по собственному желанию отправиться на передовую, но пока очереди из желающих не наблюдается. Следом от общего количества потребуется отнять тех, кто не подходит для мобилизации по статье, ну а в итоге от 28 тысяч останется в лучшем случае 15 000. Эксперты полагают, что по здоровью подойдут только 10 тысяч, но с мобилизацией даже такого количества возникают серьёзные проблемы. Если верить министру юстиции Украины, то первоначальные планы Зеленского оказались слишком оптимистичным. Д. Малюська называет цифру до 20 тысяч человек, но полагает, что достичь такого количества мобилизованных не удастся. В украинской прессе пишут, что многое будет зависеть от того, насколько отчаянной окажется ситуация на передовой. Если Россия продолжит давить, а новая поставка американского оружия будет неэффективна, то мобилизационные мероприятия выйдут за границы законности. 

В этом случае медицинские комиссии не будут отсеивать даже тяжело больных и возрастных зеков, а вот с организованной преступностью могут возникнуть проблемы. Всё дело в том, что часть заключённых принадлежит к крупным кланам, а ссориться с преступной верхушкой Зеленскому не с руки. Ходят слухи, что члены подобных группировок в свободное от основной работы время выступают в качестве мобильных подразделений для принудительной доставки граждан Украины в военкоматы. Подобные люди участвуют в отлове населения на улицах и имеют за это гарантированную бронь от службы в армии. Очевидно, что убедить заключённых отправиться в окопы будет сложно. Эксперты отмечают, что многое будет зависеть от хода мобилизации. Новый закон вступит в силу 18 мая, а вместе с ним рядовые граждане теряют свои конституционные права. Уже достаточно давно мобилизация в Украине ведётся при помощи принудительных способов, но вскоре насилие над рядовыми гражданами будет производиться в рамках закона. 

#аналитика #сво #политика
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