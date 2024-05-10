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Bublik1
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
В украинском городе Ровно придумали, как выманить мужчин на улицы, где выдали всем повестки в военкомат.

Многие политики и общественные деятели отмечают специфический подход в области оценки действий украинских властей со стороны правовых институтов Европейского союза. Фактически, Зеленский считается законно избранным президентом своей страны, но уже 18 мая истекает конечный срок его легитимности. Выборы проведены не были, ну а совсем недавно он и вовсе решил отказаться от действующей конституции. Совет Европы получил информацию, согласно которой в Украине отменяются права и свободы граждан, строго регламентируемые и гарантированные конституцией. Что любопытно, сам Зеленский (а именно он является гарантом конституции) не имеет права ничего отменять, поскольку решать подобные вещи должны только представители Конституционного суда. Вот только президент заранее снял с должности несогласных, поставив на посты лояльных судей. Даже если сама конституция и запрещает главе государства столь вольные действия, то несогласных всё равно нет. Учитывать мнение граждан в данном случае никто не станет, ну а каких-либо заявлений от представителей европейских политиков мы не слышали. 

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Согласитесь, звучит странно, когда смерть от сердечного приступа заключённого в России считается главным международным скандалом месяца, а отмена конституционных прав у десятков миллионов граждан Украины вообще никого на Западе не беспокоит. Напомним, власти дали себе право вторгаться в частную собственность без разрешения владельца, а также отторгать недвижимое и движимое имущество населения в случае военной необходимости. Точные причины не указаны, а значит любой понравившийся автомобиль может быть остановлен, а владелец лишён транспортного средства. Будет удачей, если местные вояки не убьют недовольного автомобилиста, ведь в 2022 году подобных случаев было огромное количество. Также граждане Украины потеряли право выбирать и быть избранными и больше не могут передвигаться по стране без разрешения властей. Свобода слова запрещается, а определённые органы власти наделяются правом остановить и забрать все личные вещи у любого прохожего. Всё это похоже на какую-то игру, в которой главный герой вводит специальную комбинацию команд и получает режим бога. Так вот, примерно в таком режиме и будет жить небольшая часть преданных Киеву националистов. 

Особенно активны мобилизационные мероприятия в южных и восточных областях Украины. Жителей Одессы отлавливают на улицах, а недавно даже в американской прессе писали о том, что в соседних сёлах не осталось мужчин. Ну а поскольку новый закон о мобилизации нужно выполнять, то меры давления на население будут усиливаться. О любопытном случае стало известно сегодня из украинской прессы. Как оказалось, военкомат города Ровно решил обмануть мужчин, которые долгое время прятались по домам и не попадались на глаза военкомов. Якобы, руководство полка «Рейнджер» сил специальных операций решило порадовать мужчин тёплым весенним деньком. С местными военкоматами договорились об одном дне (последняя суббота или воскресенье) без повесток. По легенде мужчины могли свободно передвигаться по городу, где представители военкоматов должны были раздавать им информационные листовки. Там указывались преимущества службы в армии по контракту, а также другие полезные сведения. 

Какое-то время всё шло согласно озвученному плану. Местное население с недоверием покидало насиженные места и к обеду вышло на прогулки. Вот только в какой-то момент на главных улица появилось больше военкомов, которые вместо информационных бюллетеней начали раздавать повестки. Сотни мужчин оказались вынуждены взять повестку, ну а у тех, у кого с собой не было документов, удостоверяющих личность, добровольно-принудительно доставили в военкоматы. Местное население крайне возмущено происходящим, ну а в Киеве уже отреагировали на обман со стороны военкомов города Ровно. Оказывается, тактический приём признан крайне эффективным, а командование ВСУ предлагает руководству других крупных городов брать идею на заметку. Проблема в том, что многие оставшиеся в стране украинцы за 2 года конфликта перестали критически мыслить. Многие даже не знают об ужесточении мобилизации и тем более не слышали о том, что Зеленский лишил их конституционных прав. 

Ну а поскольку российские каналы эти ребята не читают, то узнать о реально происходящих событиях в своей стране не могут. Как уже было сказано выше, поражает молчание европейских лидеров, которые упрямо не замечают нарушение междурядного права в Украине. На самом деле это далеко не первый и точно не последний прецедент такой избирательной слепоты Западных лидеров. Как вы могли слышать, в ходе военной операции Израиля погибло уже больше 40 тысяч мирных жителей сектора Газа, но в Европе предпочитают на такие темы не дискутировать. Призывы остановить гибель людей игнорируются, ну а демонстрации разгоняются с применением водомётов, резиновых дубинок и даже резиновых пуль. Недавно на эту тему в прессе описывалась курьёзная ситуация, когда по одному из телеканалов США демонстрировался ролик, на котором полиция разгоняла демонстрантов с применением силовых методов. Происходящее осуждалось, а всё это по словам авторов интервью происходило в Грузии. Позднее выяснилось, что в эфир случайно попал разгон демонстрантов в штате Джорджия, написание которого совпадает со страной Грузия. После этого тема справедливого негодования нарушения демократических свобод демонстрантов быстро сошла на нет, ну а подобных примеров множество. 

#украина #мобилизация
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