Эксперты полагают, что Huawei так или иначе справится с данной проблемой, а вот для Intel такое решение окажется крайне болезненным с финансовой точки зрения

Несколько последних лет стали для Huawei настоящим испытанием на прочность. Китайская компания находилась по сильным давлением со стороны американских властей и вынуждена была смириться с жёсткими ограничениями на поставку определённых типов полупроводниковой продукции. Похоже, в Белом доме были настолько сильно уверены в своей победе, что даже пошли на некоторые уступки, разрешив китайцам закупать процессоры американского производства. Ставились определённые условия, но в целом продажи электроники в адрес Huawei не остановились, а в 2023 году доходы компании вернулись на докризисный уровень. Все ключевые подразделения сообщили о значительном росте, а особенно хорошо продавались смартфоны серии Mate 60, получившие процессор собственной разработки. По целому ряду характеристик камень сильно уступал конкурентам, поскольку был выполнен по 7-нм технологическому процессу, но даже этого оказалось достаточно для триумфального возвращения Huawei на рынок смартфонов.

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Особенно новые аппараты популярны на местном рынке, ну а в 2024 вышла очередная серия флагманов, спрос на которую превысил все ожидания. Дошло до того, что именно Huawei заработала на китайском рынке больше, чем Apple, демонстрируя устойчивый рост уже несколько кварталов подряд. Также в 2023 китайские инженеры выпустили ноутбук с процессором собственного производства, а всё это расходится с политикой ограничений действующего президента США. Очевидно, что стареющий гегемон не готов уходить со своего трона, поэтому будет использовать все рычаги давления, которые ещё остались ему доступны. Как стало известно, Министерство коммерции США приняло решение аннулировать лицензии Intel и Qualcomm, ранее разрешающих экспорт процессоров в адрес Huawei. Новостью поделились авторы Financial Times, по данным которых очередные ограничения станут для китайской компании крайне болезненными. Несмотря на то, что Huawei освоила выпуск процессоров, видеокарт и многих других чипов, значительная часть продукции выпускается с использованием американских чипов.

Сюда входят как ноутбуки, так и смартфоны, а решение Белого дома приведёт к проблемам уже в 2024 финансовом году. Прежде всего отмечается, что китайцы не обладают достаточными производственными мощностями для выпуска достаточного количества процессоров для смартфонов. Большая часть аппаратов так или иначе полагается на продукцию Qualcomm, но особенно сложным положение считается в области ноутбуков. Здесь Huawei имеет достаточно успешный бизнес, который без процессоров Intel быстро разрушится. Авторы материала утверждают, что Вашингтон продолжит закручивать гайки, поскольку китайская компания развивается намного быстрее, чем ожидали аналитики. Сегодня у Huawei есть доступ к 7-нм технологическому процессу, тогда как к концу года появится возможность выпускать чипы по 5-нм узлу. В настоящее время инженеры испытывают сложности с масштабированием, поскольку всё завязано на китайской SMIC. Считается, что за счёт чрезвычайно высокой сложности производства здесь наблюдаются низкий выход годных кристаллов, что самым негативным образом отражается на количестве доступной продукции. Китайская компания постепенно совершенствует свои алгоритмы, но обеспечить достаточное количество процессоров для смартфонов пока не удаётся.

В Financial Times пишут, что новые ограничения уже вызвали беспокойство у союзников США. Особенно напряглись в Европе, где до сих пор свободно можно встретить продукцию Huawei. Европейские политики не против присоединиться к санкциям и полностью перекрыть китайцам воздух, вот только в этом случае последуют ответные меры, что приведёт к самым негативным последствиям для экономики Старого света. Придётся искать средства на субсидирование закупки базовых сотовых станций и другой телекоммуникационной продукции, а в целом в руках китайских властей намного больше рычагов давления, чем может показаться. США продолжают оказывать давление на европейцев, но ничего не предлагают взамен. Белый дом просто требует вводить более жёсткие санкции, игнорируя финансовые и технические трудности, с которыми столкнуться европейские и азиатские компании. Журналисты полагают, что под ударом окажутся и американски1 бизнес, но в Белом доме предпочитают игнорировать подобные проблемы. Судя по всему, сложнее всего будет Intel. Американская компания пытается выйти из многолетнего кризиса и нуждается в рынках сбыта. AMD теснит во всех ключевых сегментах, тогда как отказ от одного из крупнейших партнёров приведёт к ещё большим сложностям. В апреле во время презентации флагманского ноутбука MateBook X Pro представители Huawei уверяли, что внутри окажется самый производительный процессор в мире: Core Ultra 9. Похоже, китайцам придётся пересмотреть свои планы, ну а Intel не только теряет рынок сбыта, но и деньги. Через несколько лет китайская компания научится выпускать процессоры, достаточные для выполнения повседневных задач, тогда как для американцев решение властей окажется фатальным и окончательно отрежет от значительной доли китайского рынка.