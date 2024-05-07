Американские журналисты признали бесполезность санкций

За последние два года в Европе и США появились целые ведомства, которые занимаются вопросами антироссийских санкций. Сотни людей сидят на шее у налогоплательщиков и только и делают, что наносят удар по экономике своих стран. Но если в США могут в любой момент нарисовать несколько триллионов долларов, то Европе такие вольности не позволительны. Ну а новые санкции приводят к росту безработицы и снижают инвестиционный потенциал Евросоюза. Аналитики полагают, что в ближайшие годы ограничения не будет сняты даже после прекращения СВО, а значит дармоеды продолжат сидеть на шее дядюшки Шольца. Известно, что львиную долю общеевропейского бюджета обеспечивает именно Германия, которая больше других пострадала от антироссийских санкций. Массовые банкротства начались после запрета торговли с Москвой, но добить промышленников было решено при помощи отказа от газа и нефти.

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Сегодня большая часть стран официально заявляет, что не покупает российские энергоносители, но в реальности просто платит за тот же товар намного больше денег. Например, постоянно растут поставки в ЕС сжиженного газа, стоимость которого значительно выше, чем у трубного. Кроме того, СПГ ещё и нужно перевести в газообразное состояние, а всё это требует дополнительных средств. Не лучше обстоят дела и с нефтепродуктами. Официально ЕС от закупок «чёрного золота» отказался, но по факту продолжает наполнять российский бюджет через посредников. Считается, что нефть из РФ поступает в Европу из Индии и других государств, а решения политиков самым негативным образом отразились на стоимости бензина и энергоносителей. Цены на продукты питания удалось удержать, ну а эксперты констатируют, что всё это никак не отразилось на российской экономике. Якобы, европейские политики ожидали сложностей, но полагали, что смогут выдержать падение экономики за счёт совместных усилий. А вот Русские останутся одни, что приведёт к критическим финансовым потерям.

По данным Bloomberg всё произошло с точностью до наоборот и оказалось неприятным сюрпризом для ястребов Вашингтона. Согласно опубликованным отчётам, в апреле в бюджет поступило порядка 1.053 триллиона рублей от налогов, так или иначе связанных с продажей нефти. Для понимания проблемы приводятся данные за апрель 2023 года, когда сумма была равна 497 миллиардам рублей. Также указывается на значительный рост совокупных доходов, полученных в результате реализации нефти и газа. Показатель в годовом исчислении вырос на 90% и составил 1.23 триллиона рублей за апрель 2024 года. Американские журналисты называют санкции неэффективными, поскольку Россия не только не потеряла, но и существенно нарастила прибыль. В Bloomberg полагают, что многие лидеры европейских стран прекрасно осознают проблему, но не готовы делать резких движений. Попытки надавить на Россию уже обернулись экономическими трудностями, а очередного падения поступлений в бюджет целый раз стран Старого света не переживёт.

Авторы Bloomberg снова жалуются на пресловутый теневой флот российских танкеров, который позволит русским доставлять нефть в обход санкций. Часть негодований адресована Индии и Китая. Якобы, если бы эти страны присоединились к санкциям, то Россия уже давно пошла бы на уступки. В данном случае стоит отметить, что журналисты плохо знакомы с мировыми сырьевыми рынками. Когда США только планировали ввести ценовой потолок на нефть из РФ, аналитики предупреждали о негативных последствиях. Указывалось, что перебои с поставками из России приведут к острому дефициту нефтепродуктов, что окажет негативное влияние на экономику Евросоюза. Ну а поскольку Россия нашла альтернативное решение, то дефицита не произошло. Как уже было сказано выше, новый виток санкций Европе не выгоден, тогда как отдельные политики продолжают давить на действующие власти. Что до Китая и Индии, то обе страны смогли получить доступ к значительным сырьевым запасам и пока не планируют отказываться от выбранной стратегии.