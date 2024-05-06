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Bublik1
Минцифра предложила собирать не только IP-адреса, но и номера сетевых портов пользователей из РФ
Всё это единая стратегия деанонимизации граждан РФ в интернете

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Если внимательно изучить тенденции, происходящие с интернетом в последние годы, то можно сделать выводы о том, как будет выглядеть мировая паутина через десять лет. Скорее всего, мы будем иметь дело с обособленными кластерами, напоминающими китайскую сеть и имеющими признаки тотального контроля со стороны государства. Хакеры никуда не денутся, но простым смертным станет куда сложнее получать информацию, не ангажированную властями. Попытки выстроить работу социальных сетей и мессенджеров в соответствие с политикой того или иного государства, заметны давно, ну а в целом это неизбежные шаги, ставшие ответом на невероятные возможности влияния на умы миллионов людей по всему миру. Создатели подобных ресурсов получили неограниченную власть, но вместо мирных инициатив принялись продвигать гендерную повестку, клеймить несогласных и выступать рупором американской демократии. Власти многих стран осознали последствия проблемы, когда уже было слишком поздно, ну а дальнейшие шаги будут восприниматься обществом как очевидное нарушение свобод и закручивание гаек. 

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Прежде всего стоит осознавать, что всё это становится реальностью по обе стороны океана, а в Европе понимание свободного интернета сильно отличается от того, к чему привыкли жители России. Например, в Германии каждый номер мобильного телефона записан на конкретного человека, что снижает возможности для злоупотребления анонимностью до нуля. Мошенники не звонят немецким бабушкам, ведь подобные умники быстро вычисляются и отправляются в места не столь отдалённые. В России завершить деанонимизацию сим-карт ещё только предстоит, тогда как власти намерены расширить собираемую с каждого пользователя информацию. С любопытным предложением выступили представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Минцифра хочет не только собирать IP-адреса пользователей, но и получать сведения о номере порта, а также расширенных сетевых параметрах.

Эксперты полагают, что подобная инициатива позволит государственным органам и регуляторам более точно идентифицировать пользователей сайтов, что снизит возможности для обхода блокировок. Кроме того, власти получат контроль за обширной информационной базой, ну а это поможет в борьбе с преступниками, оставляющими следы в интернете. Подробности законопроекта были опубликованы на официальном портале правовых актов для публичного обсуждения в начале мая 2024 года под идентификационным номером 147446. В настоящее время окончательного решения по указанному выше вопросу не принято. При этом согласно действующему законодательству, данные об IP-адресах пользователей и сайтов хранятся на российских площадках. Закон о Суверенном интернете вступил в силу ещё в 2019 году, но деанонимизация сталкивается с очевидными проблемами. Эксперты отмечают, что большая часть ключевых корневых DNS-серверов расположена вне России. Чаще всего в США и странах Европы, что делает борьбу с блокировками и идентификацию того или иного пользователя крайне сложной задачей. 

Расширение сведений о пользовательских IP-адресах, номерах портов и сетевых параметрах ресурсов позволит повысить эффективность российского законодательства в сфере информационной безопасности и борьбы с противоправным контентом в интернете. Кроме того, это позволит сделать более точную идентификацию пользователей при размещении и передаче недопустимого контента. Реестр организаторов распространения информации в интернете представляет собой базу данных, в которую включаются веб-сайты, обязанные хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу правоохранительным органам. Этот механизм направлен на сотрудничество между провайдерами и правоохранительными структурами для расследования преступлений и поддержания общественного порядка. На начало мая в реестре содержится запись о 600 ресурсах. Включение в реестр пока добровольное, но иногда происходит в принудительном порядке. Согласно действующему законодательству, попавшие в реестр ресурсы обязаны предоставлять ФСБ логины пользователей, паспортные данные, информацию об учётных записях в других сервисах, IP-адреса и другие сведения. В случае отказа или нарушения законодательства, они могут быть оштрафованы или заблокированы.

#интернет #рунет
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