Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Der Spiegel: Байден может отказаться от участия в выборах и предложить кандидатуру Мишель Обамы
Аналитики полагают, что шансы у Мишель Обамы крайне высоки.

реклама

Не секрет, что состояние действующего президента США не располагает к тому, чтобы занимать такой важный пост. Глава государства должен обладать острым умом и способность анализировать те или иных события, происходящие на глобальном уровне. Ну а Байден нуждается в постоянной помощи и с большим трудом отвечает на вопросы журналистов. Иногда врачам удаётся поставить сонного Джо на ноги, но в последнее время случается это крайне редко. Даже в моменты кратковременного просветления Байден ведёт себя странно. Он путает факты, шутит на крайне сомнительные темы, а иногда и вовсе забывает, что должен был сказать. Президент США теряется на сцене, забывает имена говорящих с ним людей, а его состояние постепенно ухудшается. При этом давление на него оказывают внутренние и внешние поражения.

реклама

Америке так и не удалось добиться падения российской экономики за счёт санкций, ну а блокирование российских активов привело к снижению доверия к доллару и переходу к альтернативным платёжным системам. Со временем проблема станет ещё более явной, ну а агрессивные действия Белого дома обходятся очень дорого бюджету. Дефицит растёт, а каждый месяц государственный долг увеличивается на 1 триллион долларов. Стране нужен президент, который будет способен взять ситуацию под контроль, а многие аналитики полагают, что это будет не Байден и даже не Трамп. По данным Der Spiegel, внутри Демократической партии США ходят слухи о возможном отказе действующего президента от участия в президентских выборах 2024 года. Предполагается, что вскоре Байден выступит с обращением к нации и предложит место себя другого кандидата. Якобы, судьбоносное решение состоится в конце лета, ведь на предстоящем съезде Демократов в августе сонный Джо объявит своего преемника. 

На самом деле преемницу, ведь единственной реальной кандидатурой может стать Мишель Обама, супруга бывшего президента США. Ещё в 2023 году на страницах Washington Times писали об обсуждении в кулуарах Демократов замены Байдена на Обаму, но тогда решение не нашло поддержки среди большей части членов партии. Сегодня состояние Байдена стало намного хуже, тогда как Трамп уверенно обходит его не только в основных штатах, но и в так называемых колеблющихся регионах. Всё это говорит о том, что действующему президенту выборы не выиграть, тогда как у альтернативного кандидата есть высокие шансы. В прессе пишут, что подобное предложение вызвало недовольство со стороны влиятельных членов Демократов. Политики считают, что лучше проиграть в 2024, чем ставить на лояльного кандидата, которые не является компетентным и не способен выполнять возложенные на него обязанности. Предугадать решение Демократической партии сложно. Многие эксперты полагают, что даже в случае победы Байден не сможет выполнять свои обязанности 4 последующих года. Деменция прогрессирует, а здоровье президента ухудшается. Придётся проводить новые выборы, на которых шансы окажутся ещё меньше. 

Что до Мишель Обамы, то она кажется идеальным кандидатом. Женское население страны отдаст за неё голоса с высокой вероятностью, тогда как многие мужчины устали от Трампа и хотят видеть в политике новые лица. В штабе Трампа подобные слухи не комментируют, но аналитики уверены, что Мишель Обама окажется достойным соперником и имеет высокие шансы на победу. Вопрос лишь в том, как правильно преподнести замену, ведь до выборов осталось совсем мало времени. Праймериз подходят к концу, а раньше никогда ничего подобного не наблюдалось. Судя по всему, сложные времена требуют сложных решений, ведь ничего лучше у Демократов пока нет. Добавим, что ранее от Демократической партии баллотировался Кеннеди младший, который является племянником убитого президента США. В какой-то момент Кеннеди отправился в свободное плаванье, поскольку его идеи носят радикальный характер и не укладываются в стратегию, сформированную командой Байдена. 

#аналитика #политика #байден #мишель обама
+
Написать комментарий (0)
Казахстан становится всё больше зависим от энергоресурсов из России
«Быки» вернулись на рынок Bitcoin — стоимость первой криптовалюты превысила 65 тысяч долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
41
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
3
MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
2
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
5
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
1
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
2
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
2
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
5
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
12
Hubble Network заявила об успешной связи Bluetooth-устройств на расстоянии 600 км
1
FT: Европа опасается роста активности российских диверсантов
5
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
+
Разработана память, способная работать при температуре 600°C более 60 часов
+
Франция представила беспилотник-камикадзе Veloce 330, который развивает скорость 400 км/ч
+
Boeing Starliner готовится к первому пилотируемому полету на МКС
+
Microsoft намерена убедить пользователей перейти на Bing, завалив их сообщениями о его преимуществах
3
Micron представила новую высокоскоростную память DDR5 RDIMM
+

Популярные статьи

Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
74
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
210
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
5
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
7
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
1
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
5
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
27
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
7
О запланированном на июнь Глобальном саммите мира в Швейцарии и его роли в урегулировании конфликта
2
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

AndyNebula
15:00
Да без разницы - мощь взрыва твоего пукана не переплюнуть.
ВС РФ начали подготовку к ядерным учениям в ответ на необдуманные заявления западных политиков
Nvidia&Intel Hater
14:57
Другу дается сначала 3050 -прикоснуться так сказать к ценностям,а уж потом надо 4070 -гомогеить так гомогеить
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Orakul
14:57
"Время разбрасывать камни, время собирать камни." Расторгли, значит придётся самим строить. А той-же Европе с США это никак не выгодно. Им вообще никакая самостоятельность невыгодна. Самостоятельность...
Поставки российского сжиженного газа в ЕС в апреле составили 46 % от общего объёма экспорта СПГ
Алексей Муканов
14:57
Автор тыдебил??? Зачем писать про эксклюзивы ps4 что они не вышли на хбокс??? Ясен красен на то они и эксклюзивы
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
Багровый Фантомас
14:56
приведи друга - получи анальную з атычку со стразами в подарок )
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Nvidia&Intel Hater
14:54
купи 4070 -стань пидаром в подарок )
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Илья Гребнев
14:53
Она пока выборочно приходит, мне тоже не приходила. Скачал ota-версию с около-официального сайта, установил через три точки - выбрать файл. Все встало корректно, как при обычном обновлении
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
Багровый Фантомас
14:51
Кажется в коробках с видимокартами нивидии лежат членские билеты в гейклуб "прогрессивные голубцы", иначе почему их в клубе так много?
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Nvidia&Intel Hater
14:51
Он забыл .что Генасик -крокодил вот это заливает и больше не разрывает пукан,а то у генки был инцидент.Генасик всем синякам и зеленожопым гомогеям вот это советовал заливать
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Виталий Шило
14:47
Гулять так гулять - реквестирую петабайтный кэш к концу десятилетия!
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем