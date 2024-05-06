Аналитики полагают, что шансы у Мишель Обамы крайне высоки.

Не секрет, что состояние действующего президента США не располагает к тому, чтобы занимать такой важный пост. Глава государства должен обладать острым умом и способность анализировать те или иных события, происходящие на глобальном уровне. Ну а Байден нуждается в постоянной помощи и с большим трудом отвечает на вопросы журналистов. Иногда врачам удаётся поставить сонного Джо на ноги, но в последнее время случается это крайне редко. Даже в моменты кратковременного просветления Байден ведёт себя странно. Он путает факты, шутит на крайне сомнительные темы, а иногда и вовсе забывает, что должен был сказать. Президент США теряется на сцене, забывает имена говорящих с ним людей, а его состояние постепенно ухудшается. При этом давление на него оказывают внутренние и внешние поражения.

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Америке так и не удалось добиться падения российской экономики за счёт санкций, ну а блокирование российских активов привело к снижению доверия к доллару и переходу к альтернативным платёжным системам. Со временем проблема станет ещё более явной, ну а агрессивные действия Белого дома обходятся очень дорого бюджету. Дефицит растёт, а каждый месяц государственный долг увеличивается на 1 триллион долларов. Стране нужен президент, который будет способен взять ситуацию под контроль, а многие аналитики полагают, что это будет не Байден и даже не Трамп. По данным Der Spiegel, внутри Демократической партии США ходят слухи о возможном отказе действующего президента от участия в президентских выборах 2024 года. Предполагается, что вскоре Байден выступит с обращением к нации и предложит место себя другого кандидата. Якобы, судьбоносное решение состоится в конце лета, ведь на предстоящем съезде Демократов в августе сонный Джо объявит своего преемника.

На самом деле преемницу, ведь единственной реальной кандидатурой может стать Мишель Обама, супруга бывшего президента США. Ещё в 2023 году на страницах Washington Times писали об обсуждении в кулуарах Демократов замены Байдена на Обаму, но тогда решение не нашло поддержки среди большей части членов партии. Сегодня состояние Байдена стало намного хуже, тогда как Трамп уверенно обходит его не только в основных штатах, но и в так называемых колеблющихся регионах. Всё это говорит о том, что действующему президенту выборы не выиграть, тогда как у альтернативного кандидата есть высокие шансы. В прессе пишут, что подобное предложение вызвало недовольство со стороны влиятельных членов Демократов. Политики считают, что лучше проиграть в 2024, чем ставить на лояльного кандидата, которые не является компетентным и не способен выполнять возложенные на него обязанности. Предугадать решение Демократической партии сложно. Многие эксперты полагают, что даже в случае победы Байден не сможет выполнять свои обязанности 4 последующих года. Деменция прогрессирует, а здоровье президента ухудшается. Придётся проводить новые выборы, на которых шансы окажутся ещё меньше.

Что до Мишель Обамы, то она кажется идеальным кандидатом. Женское население страны отдаст за неё голоса с высокой вероятностью, тогда как многие мужчины устали от Трампа и хотят видеть в политике новые лица. В штабе Трампа подобные слухи не комментируют, но аналитики уверены, что Мишель Обама окажется достойным соперником и имеет высокие шансы на победу. Вопрос лишь в том, как правильно преподнести замену, ведь до выборов осталось совсем мало времени. Праймериз подходят к концу, а раньше никогда ничего подобного не наблюдалось. Судя по всему, сложные времена требуют сложных решений, ведь ничего лучше у Демократов пока нет. Добавим, что ранее от Демократической партии баллотировался Кеннеди младший, который является племянником убитого президента США. В какой-то момент Кеннеди отправился в свободное плаванье, поскольку его идеи носят радикальный характер и не укладываются в стратегию, сформированную командой Байдена.