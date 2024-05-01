Представитель ВСУ заявил, что сроки поставок несколько раз уже переносились

Тема с поставками американских истребителей в адрес украинской армии уже давно набила оскомину, а сам факт поставок многим кажется сомнительным. Пока все заинтересованные стороны не отказались от своих обязательств, рассказывая о решимости поддерживать Киев ещё много лет. Например, председатель Объединённого комитета начальников штабов США уверяет, что F-16 прибудут совсем скоро. Если верить словам Чарльза Брауна, то украинская армия получит не только сами самолёты, но и полный комплект вооружения, что позволит тут же вступить в бой. Глава Пентагона был не так категоричен и не стал называть даже примерные сроки. Ллойд Остин ограничился тем, что истребители прибудут в 2024 году, а вместе с ними будут доставлены не только лётчики, но и ремонтные бригады. Личный состав в настоящее время проходит обучение на американских военных базах, но сколько точно военные США обучают украинских пилотов, не знает никто.

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Предполагается, что Киев отправил несколько групп, но из-за языкового барьера только часть личного состава смогла приступить к тренировке. Также журналисты пишут, что группа из десяти человек будут обучена к концу лета, но информация сильно расходится в зависимости от того или иного источника. Сегодня во время эфира телепередачи «Ранок LIVE» представитель Воздушных сил Украины сделал неожиданное заявление. Илья Евлаш не исключает, что самолёты могут прибыть на места дислокации уже после Пасхи. По его словам, назвать более точные сроки он не в состоянии, поскольку окончательное решение ещё не принято. Мало того, дата уже несколько раз смещалась, поэтому остаётся только ждать. Оказывается, ВСУ не имеет никакого отношения к поставкам и не определяет количество и порядок поставок. Всем этим заведует высшее руководство страны, поэтому ничего более конкретного сказать невозможно.

Вообще, после Пасхи может быть через месяц или через полгода. Не говоря уже о путанице с датами, ведь Зеленский ввёл в Украине новый церковный календарь, отказавшись от традиционных православных дат. Пасха там праздновалась месяцем раньше, поэтому не совсем понятно, о чём говорит представитель Воздушных сил Украины. Похоже, Киев действительно не знает о том, когда истребители прибудут, ведь чуть позднее Евлаш разразился ещё более удивительной откровенностью. Представитель Воздушных сил Украины призвал страны НАТО не только поделиться рабочими F-16, но и отдать Киеву даже сильно устаревшие машины, которые больше не могут подниматься в воздух. Подобная техника будет выступать в качестве доноров и позволит украинским техникам собирать из нескольких нерабочих боевых единиц один полноценный самолёт. Кроме того, детали понадобятся во время полётов, ведь износ никто не отменял. Евлаш добавил, что это же относится и к другим образцам техники, которые ранее поставляли союзники. Требуется как можно больше запчастей, ну а в Европе достаточно старых F-16, которые без дела стоят в пыльных ангарах. Напомним, ранее французские генералы уверяли, что поставки техники в адрес Украины позволяют решить проблему утилизации. Поскольку большая часть старой техники уже завершила свой срок эксплуатации, то её можно безболезненно отправить Зеленскому. Украинская армия починит и вернёт в строй такие машины, ну а в условиях боевых действий даже старая техника лучше, чем ничего.

Некоторые эксперты полагают, что в настоящее время главная причина того, что F-16 всё ещё не прибыли в Украину, заключается в невозможности защитить технику от российских ракет. Ранее производились попытки создать подземные укрытия на военных аэродромах, но в последние месяцы по местам дислокации наносятся превентивные удары. Это ставит под сомнение сам факт передачи самолётов, поскольку часть из них может быть уничтожена ещё до первого взлёта. Ходили слухи о планах разместить F-16 на военных аэродромах Польши и Румынии, но власти этих стран отвергли подобные предложения. Очевидно, что российское командование не допустит, чтобы авиация НАТО взлетала в территории Польши и наносила удары по Крыму, а после спокойно удалялась в безопасное место. Об этом открыто заявил В. Путин, который назвал подобные аэродромы законными целями для российских ракет. Судя по нерешительному тону представителей украинского командования, США ещё не нашли решения вопроса, поэтому передача F-16 затягивается.