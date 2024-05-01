Немецкие журналисты констатируют, что остановить поток товаров из Европы в Россию так и не удалось.

После того как количество антироссийских санкций перевалило за отметку 10 тысяч, подсчёты бросили даже самые большие любители цифр. В Европе всё ещё пытаются придумывать новые ограничения, но пока ястребам Вашингтона не удалось даже заставить работать уже ранее введённые санкции. Проблем на этом пути множество, ну а не днях в США и вовсе нанесли удар по консолидированной санкционной политике. Там выдали целому ряду российских банков разрешение на проведение сделок в области энергетики. Лицензию получили ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк и многие другие российские банки, включая Центробанк. Разрешено торговать ураном, нефтью, газом, углём, древесиной и любыми другими видами топлива, которые применяются в энергетике. Таким образом вся логика так называемого потолка цен на российскую нефть была окончательно потеряна, хотя в Европе продолжают строго следовать ранее взятым на себя обязательствам.

реклама

Это значит, что США не хотят повышения цен на энергоносители, поэтому предпочитают ослабить санкции, тогда как в Европе планируют ужесточение отдельных пунктов. Похоже, европейцы пока не готовы следовать указаниям собственных политиков, а в результате фиксируется значительный рост продаж продукции в соседствующие с Россией страны. Журналисты Die Zeit раскопали информацию, доказывающую открытое нарушение санкций и предлагают сделать всё возможное, чтобы данную проблему решить. По данным издания, чаще всего нарушают правила Казахстан, Грузия, Армения и Киргизия, через которые европейские товары идут в Россию. Приводятся следующее цифры: торговля между ЕС и Арменией за период с 2021 по 2023 год выросла на 260%, достигнув отметки в 2 миллиарда долларов. Киргизия стала покупать у ЕС товаров почти на 1000% больше, чем до начала СВО, а в результате оборот вырос с 0.3 миллиарда до 2.9 миллиарда долларов. Заметнее всех нарушает санкции Казахстан, куда ушло продукции на 13 миллиардов долларов.

Авторы Die Zeit отмечают, что о проблеме известно европейским политикам, но пока сделать ничего не выходит. Уполномоченный по соблюдению санкций пытался надавить на власти указанных выше стран, но пока не достиг на этом поприще значительных успехов. Вообще, логика подобных заявлений кажется странной. Очевидно, что санкции наносят вред немецкой экономике. Из-за этого рядовые граждане теряют работу и получают меньше доходов. Рано или поздно политики решат все свои разногласия, но бизнес может разориться здесь и сейчас. Прямая отгрузка товаров в РФ запрещена взявшими на себя право решать подобные вопросы политиками, ну а возможность торговать при посредничестве других государств позволяет оставаться на плаву и наполняет государственный бюджет Германии деньгами. Судя по всему журналисты Die Zeit не осознают простых истин. Если денег в стране станет ещё меньше, то количество читателей снизится, а в итоге авторам подобных статей уже самим придётся искать новую работу. Авторы материала приводят мнение экспертов и полагают, что при помощи третьих стран Россия смогла компенсировать больше 30% всей прямой торговли с Европой.

Некий Робин Брукс из Брукингского института в Вашингтоне, специализирующийся на антироссийских санкциях (есть и такая область науки) сетует на то, что значительную часть скрытого европейского экспорта составляют транспортные средства, запчасти, электроника и машины. Ну а всё это русские потом разбирают, используя чипы от стиральных машин и газонокосилок в крылатых ракетах. Эксперты указывает на то, что немецкая торговля с Киргизией выросла на 1500% за период с 2021 по 2023 годы (с 45 до 772 миллионов долларов). На первый взгляд закупаются не имеющие к военному сегменту товары, но на самом деле всё это имеет двойное предназначение. Например, электродвигатели, инструменты, полупроводники и транзисторы служат для создания дронов, ну а всё это делает российскую оборонную промышленность дееспособной. Журналисты Die Zeit обратились за комментариями в адрес производителей указанной выше продукции.

Часть компаний оставила запрос без комментариев, тогда как многие решительно отвергают обвинения об участии в подозрительных схемах. Европейские бюргеры заявили, что делают всё зависящее от них для блокировки поставок, но не могут полностью исключить возможность перенаправления товаров через третьи страны. Попытки давления на страны, перепродающие товары в Россию, также не приносят результатов. Большинство из них утверждают, что учитывают просьбы Европы, но подчёркивают, что не готовы прекращать торговлю с Россией. Всё это говорит о том, что многие европейские производители осознают риски более строгого соблюдения санкций и не готовы отказываться от прибыли из-за спорных решений политиков. В конце концов, политики быстро меняются, а отказ от такого крупного рынка грозит разорением здесь и сейчас.