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Bublik1
AMD зафиксировала 2-кратное падение продаж видеокарт Radeon и заметный спрос на чипы для обучения ИИ
AMD опубликовала итоги 1 квартала 2024 года

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По мнению аналитиков, в 2024 году продажи компьютерных комплектующих должны пойти вверх. Называется несколько причин, но одна из них заключается в подходящем к концу жизненном цикле миллионов ноутбуков и персональных компьютеров. Во время коронавируса спрос на подобные устройства вырос, поскольку миллионы людей переходили на удалённую работу. За последние годы большая часть работодателей вернула сотрудников в офисы, ну а компьютерная техника начала устаревать. Предполагается, что активное восстановление рынка может начаться уже во второй половине текущего года, тогда как в 2025 тенденция станет ещё более заметной. Судя по отчётам, которые предоставили Intel и AMD, пользователи пока не спешат в магазины за новыми компьютерами. Синие рассказали о финансовой яме, в которую скатывается компания, тогда как дела у красных оказались немного лучше. 

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Начнём с хороших новостей. Так, AMD за 1 квартал удалось заработать 5.47 миллиарда долларов, что соответствует 62 центам скорректированной прибыли на акцию. Результат оправдал ожидания аналитиков и полностью соответствует ранее озвученным прогнозам. Можно констатировать, что красные продемонстрировали незначительный рост, что при любых других обстоятельствах могло бы привести к подорожанию ценных бумаг. Но не сегодня. Главная причина в стремительно растущем сегменте облачных вычислений и искусственного интеллекта. Похоже, успехи AMD здесь крайне скромные, тогда как NVIDIA набирает обороты и может продать продукции для работы умных алгоритмов на 40 миллиардов долларов в год. Что до продукции от тётушки Су, то высокопроизводительные графические чипы Instinct MI300 принесли прибыль в размере 1 миллиарда долларов за первый квартал 2024 года. Если продажи и дальше будут развиваться такими темпами, то красным удастся заработать 4 миллиарда за год, что ровно в 10 раз меньше, чем получат зелёные. Похоже, осознание происходящего вызвало пессимистичные настроения, поскольку акции AMD начали снижаться после публикации отчёта. Падение превысило 7%, но спустя несколько часов положение немного выровнялось.

Но если с чипами для обучения ИИ дела пусть и медленно, но движутся вперёд, то с игровым сегментом всё складывается очень плохо. Видеокарты Radeon для настольных компьютеров отметили очередное падение спроса со стороны любителей компьютерных игр. Не помог сегмент игровых приставок, где также наблюдается стагнация. Sony уже не первый квартал фиксирует снижение продаж, тогда как Microsoft и вовсе называет пугающие цифры. Приставки продаются очень плохо, а всё это отразилось на доходах AMD, рухнувших с 1.8 миллиарда в 1 квартале 2023, до 0.9 миллиарда за первые три месяца 2024. Маржа снизилась незначительно, но происходящее свидетельствует о том, что привычные сценарии не помогают восстановить статус-кво на игровом рынке. А вот клиентский сегмент, связанный с отгрузкой крупных партий процессоров ОЕМ-сборщикам, получил второе дыхание. Прибыль здесь увеличилась почти в 2 раза, а маржа из глубокого минуса ушла в небольшой плюс. Это всё ещё не самое доходное подразделение, но за счёт выхода новых чипов и высокого интереса среди потенциальных клиентов, AMD хотя бы удалось выйти из минуса. 

Особенно стремительно растут продажи высокопроизводительных процессоров серии EPIC. По сравнению с 1 кварталом 2023 года удалось отгрузить на 80% больше продукции, а маржа здесь способствовала высокой доходности. Операционная прибыль здесь превысила 540 миллионов долларов, хотя годом ранее с трудом достигла 150 миллионов. По информации представителей AMD, интерес к серверным процессором проявляют крупные игроки, а в настоящее время продукция красных стоит в дата-центрах Google, Amazon и Oracle. Для понимания происходящего: долгое время в данном сегменте больше 90% выручки получала Intel, но в последние годы всё больше потенциальных клиентов выбирают процессоры AMD. Данный отчёт можно назвать спокойным, поскольку он обошёлся без громких падений, но и без рекордной прибыли. Инвесторы прекрасно осознавали, что продать слишком много Instinct MI300 не удастся, но тот факт, что Лиза Су смогла навязать конкуренцию Дженсену Хуангу и в данном сегменте, вызывает скромный оптимизм. Эксперты полагают, что релиз высокопроизводительных чипов NVIDIA никак не отразится на продажах Instinct MI300. Стоимость новинок окажется заоблачной, а сами они будут доступны только ограниченному числу покупателей. Очередь длиной в несколько месяцев сделает такие продукты не интересными для многих компаний, ну а AMD просит за свои графические чипы вполне разумные деньги. Самая главная задача заключается в масштабировании производства, ну а что делать с игровым сегментом, красные пока не решили. Дела здесь идут просто ужасно, а на горизонте ещё один сложный квартал. Теоретически, продажи пойдут вверх только в 4 квартале 2024 года, но теория не всегда соответствует реальному положению вещей. 

#amd #статистика
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