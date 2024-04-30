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Bublik1
Известная блогер установила машину для приготовления кофе в игровой компьютер с GeForce RTX 4070 Ti
Автор канала Nerdforge планирует пить кофе не отходя от любимого занятия

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Многие владельцы компьютеров согласятся, что внутри системного блока слишком много свободного пространства. На самом деле есть различные форм-факторы корпусов, но даже сегодня значительная часть поставляется в размере Middle-Tower. Ну а это довольно массивный корпус, в котором легко поместится самая дорогая GeForce RTX 4090 с системой жидкостного охлаждения. Свободного пространства останется так много, что можно легко спрятать несколько твердотельных накопителей, жёсткий диск и громоздкий кулер для процессора. Словом, без дела пропадает такое большое количество пространства. Многие геймеры согласятся, что перегружать системный блок компонентами не стоит, поскольку это мешает хорошему отводу тепла. Может и так, но подобные советы ясно обошли стороной популярную ведущую блога Nerdforge.

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Девушка по имени Мартина призналась, что просто обожает кофе. Утром она просыпается и хочет выпить чашечку кофе, но приходится вначале отправляться на кухню, а только потом садиться за компьютер. Именно поэтому ей в голову пришла идея интегрировать в свой системный блок настоящую машину для приготовления кофе. Команда Nerdforge приняла вызов и приступила к созданию сложного проекта. Оказалось, что не всё так просто, ведь в корпус потребовалось поместить довольно массивный механизм, включающий обжарку и после и приготовление горячего кофе. Ещё одним условием была полноценная деревянная отделка, ну а всё это пришлось реализовать, буквально придумывая новые идеи на ходу. К счастью в качестве подопытного кролика был выбран корпус Corsair 1000D, в котором оказалось достаточно места для реализации всех странных идей блогеров. Через какое-то время выяснилось, что установить машину для приготовления кофе в корпус не так уж и сложно, а вот заставить систему работать правильно – куда труднее. 

Проблема заключалась в том, что системный блок должен был не только уметь готовить кофе, но и выступать в качестве обычного компьютера. Это значит, что требовалось избегать попадания брызг и капель на материнскую плату. Кроме того, важно было добиться максимальной точности подачи воды и избежать любых других проблем. Похоже, команда Nerdforge не ожидала, что будет так сложно, но в итоге при помощи нескольких хитроумных микросхем и датчика приближения удалось добиться максимальной точности в выдаче жидкости. Посмотреть ролик вы можете ниже. Как обычно, Мартина много шутит, но всю работу выполняют неизвестные герои (на самом деле это делает соавтор канала Ханси). Итог полностью удовлетворил идейную вдохновительницу проекта. Каждый раз, когда чашка попадает в специальную зону внутри системного блока, аппарат приступает к приготовлению напитка. Подсветка сигнализирует о завершении процесса, а только после этого можно забирать чашку кофе. В любом случае избежать появления капель не удастся, что подтвердят владельцы обычных машин для приготовления кофе. Конструкция позволяет не беспокоиться о прямом доступе воды к материнской плате, а сама Мартина заверяет, что намерена пользоваться данным компьютером в качестве основного. Сам процесс приготовления кофе длится долго, но такова судьба всех многофункциональных устройств, ведь без компромиссов не обойтись. 

После того как кофемашина была готова, пришло время для подключения компьютерных комплектующих. Внутри расположился процессор Core i7-14700K, соседствующий с видеокартой GeForce RTX 4070 Ti. Игровая система выглядит невероятно. Если вам лень изучить всё видео, пропустите этап сборки и мучительного поиска идей. В конце ролика вы можете увидеть потрясающий результат. Корпус выглядит завораживающе, ну а учитывая тот факт, что внутри скрывается кофейная машина, то результат и вовсе можно назвать впечатляющим. Мартина заявила, что расскажет об опыте работы системы через несколько месяцев. В комментариях к ролику можно встретить шутки на тему того, что блогер разогнала кофемашину, превратив в её в полноценную игровую станцию. Некоторые пишут, что куда проще было бы взять большую машину для приготовления кофе и установить в неё процессор, материнскую плату и видеокарту. Блок питания можно было бы спрятать под столом, а провода замаскировать при помощи светодиодной ленты. Давайте не будем придираться к деталям, ведь эксперимент удался, а идея была не самой простой из тех, что приходила в головы авторам канала Nerdforge.


#интересное #видео
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