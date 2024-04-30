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Bublik1
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
Пилот заметил посторонний предмет в крыле F-35С уже в воздухе.

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F-35 признан самым проблемным истребителем за всю историю американских ВВС. Специалисты полагают, что инженеры не могли сделать ничего лучше, поскольку на кону была государственная программа. Власти требовали уложиться в определённую смету, значит пытаться экспериментировать с технологиями было крайне опасно. Самолёт мог получиться слишком дорогим, а это оказало бы негативное влияние на всю программу. F-35 получился не идеальным, ведь у него откровенно слабый двигатель, который не вписывается в параметры 5-го поколения. Американские военные уже не раз подавали запросы на замену двигателя, но в Пентагоне полагают, что такая инициатива будет стоить слишком дорого. Реальных противников у истребителя нет, а сегодня его потенциала достаточно для выполнения поставленных задач. 

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При этом эксплуатирующие самолёт пятого поколения части приходят к неутешительным выводам. Экономия привела к массе компромиссов, а значит жизненный цикл F-35 окажется намного меньше, чем у F-16. Истребитель четвёртого поколения пользуется спросом даже спустя 40 лет после своего появления в небе, тогда как многие F-35 сталкиваются с техническими проблемами уже спустя 5 лет после эксплуатации. В результате пилоты предпочитают выполнять рутинные задачи по патрулированию на F-15 и F-16, а командиры частей недовольны перерасходом топлива. Самолёт пятого поколения оказался крайне прожорливым, а всё это вызывает беспокойство у командования в Пентагоне. Похоже, у военных появилось ещё одна причина для сжигания собственных нервных клеток, о чём сообщает американский корпус морской пехоты. В ходе очередного аудита вскрылись крайне неприятные детали, которые присущи новым F-35С. Все машины были поставлены с завода, поэтому происходящее уже привело к небольшому скандалу на производстве. 

Оказывается, сразу 5 новых истребителей содержат критические неполадки. Похоже, на производстве использовали некачественное топливо, поскольку в бензобаках нашли металлическую стружку. По версии специалистов, занимавшихся изучением технического состояния самолётов, речь об умышленном причинении ущерба не идёт. Откуда в бензобаках взялось некачественное топливо, сказать сложно, но эта информация носит секретный характер, поэтому журналистов в подробности не посвящали. Пилот одного из F-35С рассказал, что уже во время полёта обнаружил на крале пластиковый скребок. Всё обошлось без происшествий, ведь посторонний предмет отвалился на большой скорости и упал на землю. Эксперты предположили, что скребок был случайно оставлен рабочими на заводе. Там машину покрывали специальным составом, снижающим ведомость, но насколько часто возникают подобные случаи, не указывается. После детальной оценки технического состояния всех новых F-35С в двух из них была обнаружена неправильная сборка отдельных механизмов, что потребовало восстановления. 

Американский Корпус морской пехоты пишет, что за 2023 год пришлось потратить 700 часов на устранение неполадок в новых истребителях. Сколько точно топлива заменили, ну указывается, но в отчёте сказано о тысячах фунтах высококлассного керосина. Ремонтники сетуют, что каждый F-35С обходится армии в 95 миллионов долларов, но требует дополнительного технического обслуживания перед первым вылетом. Похоже, даже специалисты в рядах армии не способны выявить все неполадки, ведь злополучный скребок мог попасть в двигатель, что привело бы к катастрофе. Не стоит думать, что подобных проблем нет при производстве истребителей других стран. И всё же, самый дорогой самолёт в мире должен соответствовать своему статусу. Потенциальные покупатели готовы закрывать глаза на технические недостатки машины, но когда F-35С приходит в нерабочем состоянии, то это выглядит очень странно.

#авиация #истребители #f-35 #f-35с
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