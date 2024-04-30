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Bublik1
Украинские военкоматы замечены в отлове водителей грузовиков прямо на границе с Польшей и Молдовой
С требованием остановить происходящее к правительству обратилась Ассоциация международных перевозчиков Украины

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Новый закон о мобилизации на территории Украины вступит в силу только 18 мая, но последствия подписания данного документа чувствуются уже целую неделю. Первыми инициативу на себя взяли консульства по всей Европе. Дипломаты заявили о прекращении выдачи документов мужчинам призывного возраста, хотя подобная практика явно преждевременна. До вступления закона в силу был почти месяц, но гайки закручиваются уже сегодня. Протестующие украинцы требовали выдать им документы, но так ничего и не получили. В нескольких европейских странах (включая Германию) предусмотрена специальная процедура, которая позволяет выдать иностранным гражданам документ, приравнивающейся к загранпаспорту. Проще говоря, вернуть украинских мужчин из Европы Зеленский пока не может, а происходящее вызвало очередную волну недовольства.

Насколько массовой станет мобилизация после 18 мая, сказать сложно, но есть все основания полагать, что насильственные процедуры будут ещё более агрессивными. 

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Сегодня стало известно о происходящем на украинской границе, где представители военкоматов практикуют принудительную мобилизацию водителей грузовиков. Оказывается, дальнобойщики возвращаются домой налегке. После пересечения границы машины перенаправляют в специальные пункты, где водителям предлагают альтернативу: добровольно проехать в военкомат, либо быть туда доставленным насильно. При попытке сопротивления человека избивают и «добровольно» мобилизуют в армию. Поскольку речь идёт о водителях высокой квалификации, то не требуется никакой дополнительной подготовки. Таких людей тут же отправляют в военные части, где приписывают к механизированным бригадам. Уже через пару дней дальнобойщик начинает выполнять свою привычную работу, но уже под дулом автомата и с риском прилёта дрона-камикадзе. Представители Ассоциации международных перевозчиков Украины обратились в правительство за разъяснениями. Там утверждают, что происходят противоправные действия, поскольку у водителей грузовиков есть все документы, гарантирующие им бронь от армии. 

Похоже, подобные мелочи украинские власти не волнуют, а сами дальнобойщики формируют группы и только после этого пересекают границу своей родины. Якобы, втроём есть шанс отбиться, а лучше противостоять беспределу на границе толпой. Юристы, которые уже изучили новый закон, с большим сомнением относятся к перспективам требований Ассоциации международных перевозчиков Украины. Проблема в том, что дальнобойщики имеют право на выезд за пределы страны, но у них нет никаких документов, препятствующих прохождению военной службы. А по новому закону в Украине больше нет ограниченно пригодных. Есть только те, кто имеет очевидные проблемы со здоровьем и не может отправиться на передовую, а также все остальные. Аналитики признают, что градус недовольства властями среди украинцев растёт, но ожидать очередной революции не приходится.

Буквально вчера украинское правительство отменило целый ряд конституционных свобод рядовых граждан. Больше нет понятия свободы слова и самовыражения, нет никакой свободной прессы и свободы перемещения. Националистические образования получили неограниченные права, вплоть до конфискации транспортных средств граждан и недвижимости. Если командир такого подразделения решит, что та или иная квартира или частный дом нужен ему для выполнения поставленных командованием задач, то владельцу выпишут карандашом расписку и выставят на улицу. Наделённые безграничной властью люди могут отнимать любую собственность у гражданских без суда и следствия, а это только часть новых полномочий. 

Что удивительно, такая новость не вызвала бурных эмоций в украинском цифровом пространстве. Немного возмущены те, кто уже покинул пределы страны, тогда как оставшиеся в Украине делают вид, что ничего не происходит. Похоже, происходит, ведь сегодня стало известно о формировании женского подразделения в рядах ВСУ. Власти открыли набор для представительниц слабого пола, которые после недолгого обучения будут отправлены на передовую. Речь о штурмовой бригаде пока не идёт, ведь женщин обучат управлять дронами-камикадзе, но даже это можно назвать важным этапом. Многие украинские политики призывают к принудительной мобилизации женщин, поскольку мужчин явно недостаточно. В подразделение будут брать только наиболее подготовленных и мотивированных, а каждую девушку проверят специалисты СБУ. Данная тема вызвала в украинском цифровом пространстве неоднозначную реакцию, но все решения уже приняты.

Добавим, что украинские женщины находятся на линии соприкосновения с первых дней СВО. По большей части речь идёт о медиках, но бывают и исключения, когда подготовленные представительницы слабого пола записываются в снайперы.

#сво #мобилизация #мобилизация на украине
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