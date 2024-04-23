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Bublik1
Xiaomi выпустила новую операционную систему HyperOS на старый флагман 2020 года
Речь о серии смартфонов Mi 11, которая начала получать новую ОС несколько дней назад

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Представьте себе, что вы приходите в магазин за новым смартфоном. Поскольку денег у вас не очень много, то приходится экономить, ну а на прилавке лежит сразу несколько аппаратов по сходной цене. Это могут быть Redmi Note 11, Redmi Note 12 и Redmi Note 13. Последний стоит дороже, ну а первый предлагается с большой скидкой. При этом продавец уверяет вас, что разница почти отсутствует, перечисляя основные характеристики. Что ж, на первый взгляд всё так и есть. Мобильные телефоны в последние годы развиваются крайне медленно, а новые идеи появляются редко и на многие годы становятся достоянием флагманов. По большому счёту все значительные прорывы уже позади, а сегодня многие энтузиасты ждут появления внутри смартфонов умных алгоритмов, которые будут способны выполнять свои задачи даже без подключения к интернету.

Но вернёмся к нашему выбору. Поскольку многие люди не разбираются в сериях и поколениях мобильных телефонов той или иной компании, то часть потенциальных покупателей обратит внимание на Redmi Note 11. 

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Никто не сказал, что аппарат плохой, но время его стремительно тает. Всё дело в особенностях поддержки со стороны Xiaomi, о которой знает небольшое количество пользователей. Начнём с того, что Apple предлагает вам целых 5 лет полной технической поддержки. За это время гарантируется наличие в продаже запчастей для старого смартфона, что позволит отремонтировать его в случае необходимости. Но и это ещё не всё, ведь владельцы iPhone регулярно получают обновления операционных систем, и только после пяти лет переходят на финальную стадию жизненного цикла. После этого ещё какое-то время доступны обновления безопасности, а на Android ничего подобного нет и не предвидится. Операционная система чрезвычайно фрагментирована, поскольку даже небольшие производители выпускают уникальные оболочки, что не позволяет выработать единые правила выхода обновлений. В итоге многие производители и вовсе игнорируют сам факт выхода новых ОС на свежие смартфоны, а Xiaomi не является исключением. 

Считается, что флагманы получают операционную систему 3 раза, середняки могут претендовать на двухгодичный цикл, ну а бюджетным аппаратам такая возможность доступна всего один раз. Бывают исключения, но в целом график плотно привязан к существующим линейкам и не менялся уже много лет. Всё это значит, что покупать Redmi Note 11 категорически нельзя. То же относится и к другим аппаратам, которые вышли несколько лет назад, ведь вы изначально получите минимальный срок технической поддержки. Обращайте внимание на самые новые серии, поскольку жизненный цикл здесь намного выше, а в некоторых случаях Xiaomi ещё и может порадовать выходом новой операционной системы на целый год дольше заявленного срока. Многие слышали, что в конце 2023 года появилась некая HyperOS. Данная ОС пришла на замену MIUI и создана на базе Android 14, но включает множество собственных разработок и в целом представляет собой значительный шаг вперёд. С релизом HyperOS Xiaomi получила полную независимость от Google и планирует расширить возможности новой операционной системы на многочисленные гаджеты и устройства умного дома. Ну а нас интересует график выхода ОС на смартфоны. 

Напомним, в начале марта возник конфуз, когда релиз HyperOS привёл к выходу из строя большого количества мобильных телефонов. Операционная система переходила в режим перманентной загрузки, что требовало принудительной переустановки из инженерного режима. Потеря всех файлов и необходимость восстановления аккаунта была гарантирована, но в конце марта стала доступна нормальная версия HyperOS. Операционную систему получили несколько флагманов, а также серия Redmi Note 13 и целый ряд аппаратов линейки Poco. Во втором квартале китайская компания планирует расширить количество доступных смартфонов, на которые будет производиться рассылка, а на днях стало известно о появлении HyperOS на несколько старых флагманов. В данном случае учитывайте, что рассылка ведётся только в Китае, но так обычно происходит всегда. Первоначально обновление развёртывается в Поднебесной, а только после этого появляется глобальная или европейская версия. 

На этот раз очередь дошла до серии Mi 11, включающей следующие аппараты: Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11i и Mi 11 Lite. HyperOS доступна для скачивания и совсем скоро появится международная версия данной ОС. В настоящее время в продаже находится серия Mi 14, а значит старые флагманы получают операционную систему в последний раз. Что любопытно, инсайдеры пишут о скором выходе HyperOS и на серию Mi 10. Это противоречит политике Xiaomi, но станет приятным сюрпризом для владельцев. Не исключено, что серия Mi 10 получит новую ОС только в Китае, но это также значит, что появится возможность скачать кастомную версию HyperOS в интернете.

Как бы там ни было, если у вас возникло желание купить флагман, выбирайте из моделей последних лет. В крайнем случае это может быть серия Mi 13, поскольку жизненный цикл выпущенных ранее аппаратов окажется значительно меньше. 

#xiaomi #hyperos #mi 11
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