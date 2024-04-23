Речь о серии смартфонов Mi 11, которая начала получать новую ОС несколько дней назад

Представьте себе, что вы приходите в магазин за новым смартфоном. Поскольку денег у вас не очень много, то приходится экономить, ну а на прилавке лежит сразу несколько аппаратов по сходной цене. Это могут быть Redmi Note 11, Redmi Note 12 и Redmi Note 13. Последний стоит дороже, ну а первый предлагается с большой скидкой. При этом продавец уверяет вас, что разница почти отсутствует, перечисляя основные характеристики. Что ж, на первый взгляд всё так и есть. Мобильные телефоны в последние годы развиваются крайне медленно, а новые идеи появляются редко и на многие годы становятся достоянием флагманов. По большому счёту все значительные прорывы уже позади, а сегодня многие энтузиасты ждут появления внутри смартфонов умных алгоритмов, которые будут способны выполнять свои задачи даже без подключения к интернету.

Но вернёмся к нашему выбору. Поскольку многие люди не разбираются в сериях и поколениях мобильных телефонов той или иной компании, то часть потенциальных покупателей обратит внимание на Redmi Note 11.

реклама

Никто не сказал, что аппарат плохой, но время его стремительно тает. Всё дело в особенностях поддержки со стороны Xiaomi, о которой знает небольшое количество пользователей. Начнём с того, что Apple предлагает вам целых 5 лет полной технической поддержки. За это время гарантируется наличие в продаже запчастей для старого смартфона, что позволит отремонтировать его в случае необходимости. Но и это ещё не всё, ведь владельцы iPhone регулярно получают обновления операционных систем, и только после пяти лет переходят на финальную стадию жизненного цикла. После этого ещё какое-то время доступны обновления безопасности, а на Android ничего подобного нет и не предвидится. Операционная система чрезвычайно фрагментирована, поскольку даже небольшие производители выпускают уникальные оболочки, что не позволяет выработать единые правила выхода обновлений. В итоге многие производители и вовсе игнорируют сам факт выхода новых ОС на свежие смартфоны, а Xiaomi не является исключением.

Считается, что флагманы получают операционную систему 3 раза, середняки могут претендовать на двухгодичный цикл, ну а бюджетным аппаратам такая возможность доступна всего один раз. Бывают исключения, но в целом график плотно привязан к существующим линейкам и не менялся уже много лет. Всё это значит, что покупать Redmi Note 11 категорически нельзя. То же относится и к другим аппаратам, которые вышли несколько лет назад, ведь вы изначально получите минимальный срок технической поддержки. Обращайте внимание на самые новые серии, поскольку жизненный цикл здесь намного выше, а в некоторых случаях Xiaomi ещё и может порадовать выходом новой операционной системы на целый год дольше заявленного срока. Многие слышали, что в конце 2023 года появилась некая HyperOS. Данная ОС пришла на замену MIUI и создана на базе Android 14, но включает множество собственных разработок и в целом представляет собой значительный шаг вперёд. С релизом HyperOS Xiaomi получила полную независимость от Google и планирует расширить возможности новой операционной системы на многочисленные гаджеты и устройства умного дома. Ну а нас интересует график выхода ОС на смартфоны.

Напомним, в начале марта возник конфуз, когда релиз HyperOS привёл к выходу из строя большого количества мобильных телефонов. Операционная система переходила в режим перманентной загрузки, что требовало принудительной переустановки из инженерного режима. Потеря всех файлов и необходимость восстановления аккаунта была гарантирована, но в конце марта стала доступна нормальная версия HyperOS. Операционную систему получили несколько флагманов, а также серия Redmi Note 13 и целый ряд аппаратов линейки Poco. Во втором квартале китайская компания планирует расширить количество доступных смартфонов, на которые будет производиться рассылка, а на днях стало известно о появлении HyperOS на несколько старых флагманов. В данном случае учитывайте, что рассылка ведётся только в Китае, но так обычно происходит всегда. Первоначально обновление развёртывается в Поднебесной, а только после этого появляется глобальная или европейская версия.

На этот раз очередь дошла до серии Mi 11, включающей следующие аппараты: Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11i и Mi 11 Lite. HyperOS доступна для скачивания и совсем скоро появится международная версия данной ОС. В настоящее время в продаже находится серия Mi 14, а значит старые флагманы получают операционную систему в последний раз. Что любопытно, инсайдеры пишут о скором выходе HyperOS и на серию Mi 10. Это противоречит политике Xiaomi, но станет приятным сюрпризом для владельцев. Не исключено, что серия Mi 10 получит новую ОС только в Китае, но это также значит, что появится возможность скачать кастомную версию HyperOS в интернете.

Как бы там ни было, если у вас возникло желание купить флагман, выбирайте из моделей последних лет. В крайнем случае это может быть серия Mi 13, поскольку жизненный цикл выпущенных ранее аппаратов окажется значительно меньше.