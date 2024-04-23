Всё обошлось, ведь для Microsoft потеря такого ценного сотрудника могла бы стать роковой

Сегодня Microsoft превратилась в неповоротливого гиганта, для которого появление новых функций и сервисов – это непозволительные растраты, связанные с высокими рисками. А между тем, Софтверный гигант генерирует миллиарды долларов прибыли, часть из которых могли бы привести к значительному прогрессу в тех или иных областях. Увы, но новый Windows 11 почти не имеет отличий от Windows 10, ну а топтание на месте сильно ограничивает потенциал настольных операционных систем. Судя по всему, так было не всегда, о чём в своём блоге рассказал Дэйв Пламмер. Ранее он занимал место инженера по программному обеспечению и был ответственен за появление в настольной ОС нескольких важных функций. По словам Пламмера, 30 лет назад новые идеи активно курсировали внутри компании, а сам он чуть не был уволен, пытаясь продвинуть смелую мысль о внедрении в код Windows поддержку архивов формата ZIP.

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Примерно 30 лет назад, Пламмер создал утилиту под названием VisualZIP. Именно она позволяла открывать архивы, что сделало доступ к файлам простым и удобным. Как оказалось, идея чуть не стоила программисту его рабочего места, о чём вы можете подробнее узнать из нового ролика на YouTube. Сам программист полагает, что его увольнение было скорее результатом действующей в тот момент внутренней политики Microsoft, но положение его стало особенно опасным после разработки VisualZIP. В контракте с Microsoft был пункт, позволяющий Пламмеру разрабатывать собственное программное обеспечение и даже распространять его за определённую плату. Помимо этого, у него были устные соглашения с руководством компании, но всё это не спасло программиста от проблем, которые обрушились на него после создания утилиты. Позднее выяснилось, что сложности возникли из-за завистливого коллеги, который пошёл в отдел кадров и раскрыл детали разработки утилиты. Неназванный антигерой пытался добиться увольнения Пламмера, но всё в итоге обошлось. Сам блогер, который давно ушёл на пенсию, считает, что в те годы он был ценным сотрудником, а жалоба вызвала серьёзное беспокойство среди руководства компании. Несмотря на то, что Пламмер действовал в рамках своего контракта, конфликт удалось загладить только спустя несколько дней.

Программист продолжил выполнять свои задачи, а сегодня он известен как создатель «Диспетчера задач» для Windows NT 4.0. После этого данное ПО было портировано и на Windows XP, а сама операционная система стала массовой и используется до сих пор. Не исключено, что из-за значительных заслуг, Пламмер не был уволен. Сам программист знает немного, поскольку его не посвящали в детали. Ясно одно, как только информация дошла до вице-президента Microsoft, вопрос был тут же решён. Представители Софтверного гиганта пока не комментируют заявление Пламмера, но в целом история не вызывает сомнений в реальности, поскольку конфликты между сотрудниками возникают как в крупных, так и в мелких компаниях. Что любопытно, с VisualZIP связан ещё один интересный эпизод. Один из сотрудников Microsoft связался с Пламмером с предложением купить VisualZIP. Поскольку подобная возможность была прописана в контракте, то программист согласился и назначил встречу. У потенциального покупателя вызвала удивление готовность Пламмера показать свой продукт уже через 30 минут. Как позднее оказалось, покупатель также работал в Microsoft. Сделка не состоялась, ну а в конечном итоге утилита была включена в операционную систему Windows. Поддержка ZIP-архивов в качестве каталогов в Windows была впервые добавлена в Windows 98 в далёком 1998 году.

Пожалуй, это одна из ключевых функций, от которой не станут отказываться, ведь поддержка ZIP-архивов существует до сих пор, а в 2023 новая операционная система Windows 11 получила поддержку архивов формата RAR. Что до Пламмера, то он продолжил успешную карьеру, справился со всеми трудностями и только спустя несколько десятилетий вышел на пенсию. Сегодня он ведёт собственный канал на YouTube, где делится интересными историями и даёт ценные советы. Пламмера трудно назвать успешным блогером, ведь у него всего 657 тысяч подписчиков. И всё же, аудитория есть, а сам программист обещает ещё больше историй о своей работе в тогда только начинающей свой путь Microsoft.



