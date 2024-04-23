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Bublik1
Владельцы Vision Pro жалуются на большой вес гаджета и недовольны отсутствием новых функций
Vision Pro разочаровали покупателей – продажи в крупных магазинах снизились до 3-5 гаджетов в неделю

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Смартфоны Apple уже много лет считаются одними из самых популярных на рынке. Если говорить об отдельной модели, то ни один другой аппарат на Android не пользуется таким успехом как iPhone 13, iPhone 14 или iPhone 15. Спрос на телефоны огромный, а для многих владельцев покупка самого нового смартфона крайне необходима, поскольку доказывает принадлежность к тому или иному статусу. Особенно падки на яблочную продукцию подростки и молодёжь, в результате чего проникновение аппаратов Apple в этих возрастных категориях в США превышает 85%. Похоже, если бы яблочники начали продавать мусорные пакеты за 1000 долларов с правильным логотипом, то фанаты не стали бы скупиться, найдя множество преимуществ по сравнению с обычными пакетами за 1 доллар. О чём говорить, если Apple продаёт к своему монитору подставку именно за 1000 долларов. Автор данного материала потерял подставку под 32-дюймовый монитор Samsung при переезде. Так вот, покупка новой с доставкой обошлась всего в 15 долларов. 

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Словом, быть фанатом – плохо, но жизненный опыт ничему данную категорию людей не учит. В этом году в продажу поступило устройство Vision Pro. Фактически, перед нами очки дополненной реальности, но в Apple называют гаджет пространственным компьютером. Красиво, но бесполезно. Стоимость устройства стартует с 3500 долларов, но это базовая версия, тогда как есть и более прокачанные модели с 1 Тб памяти за 3900 долларов. В первые недели после старта продаж по всему миру царило настоящее безумие. Проплаченные эксперты рассказывали о невероятных возможностях Vision Pro, придумывая массу странных сценариев. Например, в очках крайне интересно ходить в туалет, ведь крошечная комната превращается в цветущий сад, где летают стаи райских птиц. Идей было множество, но со временем выяснилось, что все они мало чем отличаются друг от друга, а ничего свежего придумать диванные эксперты так и не смогли. Похоже, наиболее преданные фанаты яблочной компании уже купили собственный пространственный компьютер, поскольку ажиотаж сошёл на нет, а спрос снизился до близких к нулевым значениям. 

По данным Bloomberg, даже в крупных американских городах всё очень плохо. Люди, которые делают заказ по интернету, в итоге не приходят в магазины, а сегодня удаётся продавать всего несколько гаджетов в неделю. И все это происходит на фоне масштабной рекламы со стороны Apple, на которую тратятся значительные суммы. Судя по всему, мы видим первый продукт яблочной компании, который будет признан провальным. Эксперты констатируют, что Vision Pro действительно обладают большим потенциалом, поскольку расширяют возможности привычных очков дополненной реальности. Вот только за несколько месяцев после старта продаж гаджета производства Apple в Китае появились клоны, обладающие точно такими же возможностями. А вот стоимость подобных устройств стартует с 300 долларов, что более чем в 10 раз меньше стоимости Vision Pro. Стоит также учитывать, что яблочный гаджет представляет собой сырой продукт. Сторонние разработчики до сих пор не предоставили программное обеспечение для пространственного компьютера, а идеи инженеров Apple иссякли. Требуется нечто новое, но пока рынок замер, а фанаты с грустью смотрят на купленный за огромные деньги гаджет. 

Теоретически, если вы можете себе позволить тратить такие значительные суммы на развлечения, то для вас очки Vision Pro станут очередной игрушкой, вот только многие владельцы брали гаджет в кредит, а сегодня почти не пользуются им. Сами владельцы пишут о частых головных болях, возникающих после ношения очков дополненной реальности. Пространственный компьютер жутко тяжёлый, а продвинутая начинка может и способствует появлению интересных технологий, но не подходит для повседневного использования. В итоге Vision Pro одевают на несколько минут во время прихода друзей и родственников, а некоторые счастливые владельцы и вовсе не готовы терпеть неудобства ради картинки сомнительного качества. Инсайдеры сообщают, что Apple намерена до конца текущего года отгрузить 400 тысяч единиц Vision Pro. Теоретически, такая цифра вполне реальна, но отгрузить не означает продать, ведь между этими понятиями есть большая разница. Одновременно с этим, инженеры работают над обновлённой версией очков. Считается, что она будет легче оригинальной и значительно дешевле. Благодаря этому удастся расширить аудиторию и решить возникающие проблемы. А вот удастся ли Apple задуманное, большой вопрос, ответить на который станет возможно только в середине 2025 года. Инсайдеры уверены, что раньше этого срока ожидать появления Vision Pro второго поколения не приходится. 

#apple #vision pro
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