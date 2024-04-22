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Bublik1
Армия РФ начала применять обновлённую «Герань-2» – дрон-камикадзе стал ещё более точным и опасным
Дрон сможет лететь дальше, получая сведения о работе систем РЭБ противника в том или ином районе

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Сегодня многие страны пытаются формировать разработки беспилотных систем. В США активно проводят испытания с использованием умных алгоритмов, а многие эксперты полагают, что в ближайшие несколько лет появятся первые рабочие дроны, способные принимать самостоятельные решения в условиях боевых действий. Предполагается, что такая технология окажется намного эффективнее современных разработок по целому ряду факторов. Например, если сегодня БПЛА теряет связь с оператором, то может рухнуть на землю, зависнуть в воздухе или попытаться добраться до точки запуска. Все эти сценарии предполагают провал миссии, ну а при помощи интегрированного ИИ дрон способен продолжить полёт, поразив цель несмотря на работу систем радиоэлектронной борьбы противника. 

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Перспективы использования умных алгоритмов на этом не заканчиваются, а эксперты рассказывают об опасности появления так называемого роя беспилотников. Десятки или сотни аппаратов будут функционировать в качестве единой системы, а в итоге поразить или сбить даже часть из подобных БПЛА окажется невозможно. Ну а поскольку даже один дрон может подбить защищённый танк, то сложно представить на что способны сотни таких устройств. Как уже было сказано выше, разработки ведутся силами инженеров в большом количестве стран, ну а Россия находится на пике технологического прогресса. Скорее всего, ничего подобного бы не наблюдалось, если бы перед страной не стояла задача одержать победу в рамках СВО. Как бы там ни было, но разработки движутся, а особый интерес вызывают новые модификации дрона-камикадзе «Герань-2». Данный аппарат начал применяться ещё в 2022 году, ну а 21 апреля в интернете появилась информация из технической документации по улучшенной версии данного дрона. Известно, что в настоящее время БПЛА собираются на заводах ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, а более совершенная модель стала результатом многомесячного использования в реальных боевых действиях. 

Налицо ряд критических усовершенствований, которые окажут позитивное влияние на достижение поставленных целей. Давайте разберём нововведения, а после сделаем выводы. Прежде всего рассматривается новая боевая часть с осколочно-фугасным и зажигательным действием. Размер этой части почти вдвое больше предыдущей (90 килограмм против 50 килограмм). Обновлённые дроны способны обнаруживать зоны подавления и подмены GPS-сигналов, что в перспективе обеспечит более надёжную защиту от радиоэлектронной борьбы. Беспилотники будут обходить такие районы, что увеличит количество аппаратов, достигающих поставленных целей. Также сообщается, что перераспределение полезной нагрузки внутри беспилотника привело к экономии топлива на 14 литров и увеличило дальность полёта на 140 километров. Эксперты полагают, что в скором времени появится цифровой блок, способный записывать видео, что позволит фиксировать момент удара по той или иной цели. Что примечательно, внутри могут скрываться сим-карты украинского мобильного оператора связи «Киевстар». За счёт этого появится возможность отслеживать местоположение и состояние беспилотника в реальном времени, а это крайне полезно и позволит корректировать удары с учётом меняющейся тактической ситуации на том или ином направлении. 

Даже украинские источники признают, что уже длительное время беспилотники выпускаются на территории России. При этом количество запусков продолжает увеличиваться, что говорит о выходе на максимальные производственные мощности. Похоже, российские инженеры не испытывают проблем с нехваткой запчастей, ну а повышение тактико-технических характеристик способствует выживаемости беспилотника во время полёта. Военкоры пишут, что сложнее всего дрону-камикадзе приходится во время снижения и выхода на цель. В этот момент его могут сбить не только системы ПВО, но и зенитные расчёты, расположенные внутри городов и прикрывающие те или иные объекты. Ну а поскольку «Герань-2» представляет собой компромисс», то делать из беспилотника высокотехнологичную машину никто не станет. Это слишком дорого, ну а эффективность замены той или иной системы потребуется ещё доказать. Именно поэтому беспилотники улучшаются без спешки, получая обновлённые характеристики только после того, как ценность того или иного компонента была доказана, а дополнительные растраты считаются оправданными. 

#военные технологии #беспилотники #дроны #герань-2 #дрон-камикадзе
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