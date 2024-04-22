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Bublik1
На «Яндекс Маркете», Ozon и Wildberries за 3 месяца 2024 заблокировано 2 миллиона поддельных товаров
Чаще всего на удочку мошенников попадаются мужчины

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Общеизвестно, что в Китае производятся товары самого разного качества. Встречаются откровенные одноразовые изделия, но есть также товары, производство которых соответствует самым жёстким европейским требованиям. Ну а какой товар будет доступен на полках того или иного магазина, определяется только ценовой политикой торговой точки. Если владелец заведения позиционирует свой магазин в качестве бюджетной площадки, то цены и качество будет соответствующим, тогда как купить товар низкого качества в брендовых торговых точках почти невозможно. Но даже если речь идёт о товаре от именитого производителя, то всегда есть шанс попасть на удочку мошенников. Всё дело в том, что китайцы выпускают огромное количество контрафактных товаров, маскируя свою продукцию под те или иные известные марки. В Европе требования к магазинам выше, чем в России, поэтому встретить там подделку сложно, ну а отечественные площадки пестрят контрафактом. 

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Вы уже не раз читали о проблеме с твердотельными накопителями и картами памяти. Потенциальный покупатель видит перед собой крайне выгодное предложение, ну а после совершения покупки обнаруживает, что был обманут, поскольку заявленная ёмкость памяти оказывается в десятки раз меньше. Часто в прессе пишут о поддельных видеокартах с китайских площадок. Обнаружить сам факт подделки могут только эксперты, поскольку даже в системе BIOS такой графический чип прописывает неточную информацию. Похоже, количество подделок в России переходит все границы, поскольку за дело взялась Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Представители регулятора заявили, что перешли к интенсивной борьбе с подделками, а только за 1 квартал 2024 года на крупных площадках было заблокировано 2 миллиона контрафактных товаров. Похоже, основная часть борьбы с подделками ещё впереди, ведь данные приводятся только по крупным площадкам, тогда как небольшие интернет-магазины промышляют продажей подобных товаров в огромных масштабах.

В ФАС утверждают, что российские потребители столкнулись с целой волной контрафакта, а подобные товары были выявлены на полках «Яндекс Маркета», Ozon, Wildberries и «AliExpress Россия». Действия специалистов названы успешными, поскольку удалось заблокировать огромное количество продавцов, регулярно обманывающих российских граждан. При этом добиться такого высокого результата удалось благодаря сотрудничеству с правообладателями и владельцами интернет-платформ, на которых наблюдается засилье подделок. Представители регулятора считают сражение не законченным, поскольку мошенники не дремлют, придумывая новые схемы поставок. Что примечательно, чаще всего на удочку злоумышленников попадаются мужчины. Представители сильного пола покупаются на выгодные цены и большие скидки, которые доступны в сегменте строительных инструментов. Здесь присутствует множество узнаваемых брендов, ну а китайцы научились выпускать подделки, отличить которые визуально от оригинала невозможно. Всё это идёт в комплекте с брендовыми коробками, а в итоге отследить контрафакт можно только разобрав инструмент или проверив его качество напрямую.

У дрели может быть меньше скоростей, слабее двигатель или наблюдаться нехватка мощности, что приводит к быстрому выходу из строя. Отвёртки сделаны из некачественного металла без соблюдения технологических процессов, но в целом у каждого инструмента есть свои уникальные дефекты и недостатки. Что до женщин, то слабый пол массово скупает поддельные косметические средства. Иногда женщины и сами знают, что перед ними подделка, но денег на оригинал нет, ну а продавцы контрафакта пользуются подобным положением вещей. По данным экспертов, борьба с подделками продолжится, а высокая эффективность обеспечена ещё и за счёт появления новых правил, разработанных в июле 2023 года. Авторами стали специалисты из некоммерческого «Объединения Корпоративных Юристов России». В ФАС отмечают, что после введения правил было заблокировано порядка 4.5 миллиона контрафактных товаров. Эксперты не дают единых советов, позволяющих на 100% избежать покупки подделки. Важно помнить, что оригинальный товар не может подешеветь на 90% в рамках акции. Известные бренды так не поступают, ну а если вы покупаете те или иные товары в интернете, то первым делом нужно изучить статистику отзывов у конкретного продавца. Если сообщения предыдущих покупателей у вас вызывают сомнения, ищите аналогичный товар в другом месте. Количество мошенников велико, ну а санкции привели к засилью российского рынка китайскими товарами. Качество разнится в зависимости от цены, ну а перед тем, как совершать дорогую покупку, проведите немного времени на специализированных ресурсах, где проведены тесты и содержится много полезной информации. В том числе и советы о том, как отличить подделку от оригинала. 

#контрафакт #поддельные товары
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На коробках iPhone 15 есть скрытые метки и QR-коды для защиты от подделок
На российском рынке значительно выросло количество контрафактных автозапчастей
ФАС: на маркетплейсах с начала 2024 года заблокированы более 2 миллионов карточек товаров
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