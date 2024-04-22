Несмотря на неутешительную статистику поломок выбора у российских автолюбителей всё равно нет

Многие жители России уверены, что китайские автомобили намного хуже европейских, указывая на многочисленные слухи, курсирующие по интернету. Очевидно, что проблемы существуют, но автомобильный сегмент Поднебесной достаточно быстро совершенствуется. Это значит, что сложности, наблюдающиеся в работе тех или иных систем в машинах прошлого поколения, могут быть устранены в новинках. Вообще, поломки бывают везде, а крупные европейские или японские бренды то и дело отзывают сотни тысяч транспортных средств. Часто проблема обнаруживается только спустя несколько лет, поскольку та или иная деталь оказывается не такой надёжной, как заявлено в документации. Многие аналитики полагают, что в ближайшие 10 лет мы станем свидетелями масштабной экспансии китайских автомобилей на мировой рынок, а сложнее всего будет крупным игрокам, доля которых существенно снизится. Уже сегодня китайцы предлагают приемлемое качество и выгодные цены, расползаясь по европейскому рынку. На этом фоне всё больше политиков из Еврозоны говорят о необходимости введения дополнительных пошлин на транспортные средства из Поднебесной, ну а у России всё равно выбора нет.

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Считается, что китайцы получили уникальную возможность, а рынок РФ послужит стартовой площадкой для экспансии в Европу. Массовое производство китайцев освоено на нескольких российских заводах, тогда как немало поставок ведётся путём простого импорта. Китайских автомобилей на дорогах становится всё больше, ну а эксперты изучили данную тему и готовы назвать наиболее частые поломки, встречающиеся на транспортных средствах из Поднебесной. Похоже, чаще всего из строя выходят электронные системы. Причина в холодной зиме, ну а многочисленные платы и микросхемы просто не выдерживают резкой смены температуры и ломаются. О проблемах пишут владельцы автомобилей марки Dongfeng, тогда как на машинах JAC часто сбоит ABS. Сообщается, что сложности возникают даже с транспортными средствами, ввезёнными в Россию совсем недавно. Фиксируется много случаев выхода из строя коробки передач на JAC и Kaiyi. Автомобили Changan могут преподнести сюрприз во время нахождения в пробке. В какой-то момент автоматика выдаёт ошибку перегрева или даже переходит в состояние аварийного режима. После этого требуется отправиться в сервис-центр, поскольку самостоятельно проблему не решить. Иногда сбоят отдельные узлы в двигателе Chery Tiggo, ну а специалисты пишут, что тянуть с ремонтом не стоит, поскольку это может привести к необходимости замены не одного, а множества элементов системы.

Владельцы Geely недовольны качеством подвески, ну а одна из проблем связана с нехваткой запчастей на российских складах. В итоге находящиеся в наличии детали становятся слишком дорогими, а ремонт кузова обходится ощутимо дороже, чем владелец готов был потратить изначально. Существуют уникальные особенности отдельных марок. Так, Chery Tiggo 8 с его специфической системой крепления дворников вызывает некоторые сложности. Всё дело в том, что найти подходящую щётку сложно, а в итоге замена зимних дворников на летние встречает на своём пути очевидные препятствия. На самом деле это далеко не все проблемы, ну а эксперты полагают, что указанный перечень может быть связан не с качеством тех или иных марок, а с высоким спросом на российском рынке. Если ту или иную модель покупают чаще, то со временем выборка становится больше, тогда как у непопулярных марок дефекты ещё не выявлены. Как было сказано выше, выбора у российских автомобилистов всё равно нет, ну а в последнее время наблюдается повышенный спрос на китайские машины.

Например, за первые три месяца 2024 года только на портале «Авито Авто» появилось на 266.6% больше китайцев, чем годом ранее. Больше всего машин представлено брендом Chery, нарастившем долю на 18.5%. Следом идёт компания Geely, которой удалось повысить поставки на 15.5%. Ну а Haval занимает третье место, прибавив за квартал 15.1%. На четвёртом и пятом месте закрепились Omoda и Jetour, но специалисты полагают, что российский рынок переживает период бурного спроса и значительных изменений, поэтому лидеры могут уступить свои позиции более перспективным новичкам. Многое зависит от способности выпускать большое количество транспортных средств, а также от разумной ценовой политики. В самом Китае машины значительно дешевле, тогда как после пересечения российской границы ценники на популярные бренды часто увеличиваются в 2 раза. Вообще, только за первые три месяца 2024 средняя цена на китайские авто выросла на 9.3%, достигнув 3.06 миллиона рублей. На целых 53% стали дороже транспортные средства марки GAC (стоят в среднем 4.3 миллиона рублей). А вот Hongqi по непонятной причине подешевели на 54.5%. Что до лидеров рынка, то Chery стали дороже на 13.3% за календарный год, что привело к повышению средней цены до 3.2 миллиона рублей. Ещё больше подорожали Geely (на 20.4%), за которые в среднем просят 3.5 миллиона рублей. А вот машину Haval можно купить без изменений, ведь средняя цена равняется 2.6 миллиона рублей.