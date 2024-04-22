Факты свидетельствуют, что политика зелёной энергетики провалилась, а плана Б у Германии пока нет

В последние 10 лет Европа активно наращивала импорт газа. До 2022 года значительную лепту в энергетическую безопасность Старого света вносила Россия, поставляя голубое топливо по нескольким наземным трубопроводам. При этом аналитики констатировали, что к 2030 году потребление значительно увеличится, поскольку рост промышленного сектора без дополнительной энергии невозможен. В результате было принято решение построить ещё две ветки Северного потока, что в теории позволяло насытить растущий промышленный сектор в Германии.

Сегодня трубопровод лежит на дне моря, а европейцы и не мечтают о промышленном росте. Многие государства ушли в глубокий минус, а в качестве спасительного круга используются многочисленные фонды, позволяющие какое-то время оставаться на плаву. При этом положение становится всё более удручающим, а инфляция растёт опережающими темпами даже там, где ничего подобного раньше не наблюдалось.

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Сегодня трубный газ из России поступает в Европу через одну ветку украинской ГТС, а также посредством турецкого потока. Всё это привело к значительному дефициту энергоносителей, ну а американцы никуда не спешат, поскольку Байден запретил экспорт СПГ. Относительно тёплая зима позволила сохранить большие запасы газа в хранилищах, а вот апрель выдался холодным, а в некоторых странах ЕС на этих выходных температура опустилась ниже 5 градусов. Всё это вынуждает тратить драгоценный ресурс, и проблема стоит гораздо шире, чем может показаться, ведь власти Германии тянут промышленный сектор на дно. Выступая на церемонии открытия Ганноверской ярмарки Шольц снова повторил свой тезис о скором завершении эпохи ископаемого топлива. По мнению канцлера, Европа в ближайшие 2 десятилетия сможет полностью перейти на возобновляемые источники, что позволит сократить выбросы в окружающую среду. Шольц добавил, что отказ от газа и нефти обязательно приведёт к изменению промышленных процессоров, но не уточнил, что скрывается под таким спорным заявлением.

По факту, промышленности совершенно всё равно, каким образом добыто электричество, на которых работает производство. Самое главное заключается в обеспечении приемлемой стоимости за 1 кВт*ч, а вот с этим в Европе всё очень сложно. Страны, которые всё ещё импортируют газ из России (например, Австрия), могут себе позволить генерировать энергию по относительно низким ценам, а вот Германия, активно закупающая СПГ, вынуждена прибегать к сложным схемам. Например, население страны получает электричество по сниженным ценам за счёт субсидирования, тогда как промышленники ощущают всю тяжесть антироссийских санкций. Учитывая стремительное бегство производства в США и Китай, остаётся только гадать, о каких изменения в промышленном секторе говорил канцлер. Пока всё идёт к тому, что через 20 лет промышленности у немцев не будет.

Что любопытно, Шольц не единственный фантазёр, считающий дни до массового отказа от ископаемого топлива. Ещё в январе этого года генсек ООН в рамках форума в Давосе объявил о неизбежности завершения эпохи газа и нефти. Антониу Гутерриш считает возобновляемые источники единственной альтернативой, но явно плохо знаком с реальным положением вещей. Согласно недавно опубликованным данным, за последние 5 лет Европа не только не стала меньше инвестировать в добычу ископаемого топлива, но и существенно нарастила мощности. Что правда, новые вышки появляются в бедных странах, ну а сами европейцы пытаются уйти в тень, обвиняя в экологической катастрофе власти тех или иных государств.

По мнению главы саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco, европейская стратегия зелёной энергетики терпит крах. Амин Насер уверен, что в ближайшей перспективе заменить ископаемое топливо на ветряки и солнечные панели человечество не сможет, а в это время сами европейцы довольно активно снижают добычу на своей территории. Несколько дней назад было закрыто самое крупное месторождение газа в Европе, располагающееся в Гронингене. Нидерланды долгое время оставались лидерами по добыче голубого топлива, но в какой-то момент стало ясно, что разработки приводят к настоящей экологической катастрофе. Начались сильные землетрясения, после чего местные жители долгие годы пытались прекратить разработку. По данным аналитиков, ЕС каждый год теряет до 8% собственной добычи газа, ну а закрытие месторождения в Гронингене приведёт к острой нехватке газа уже в обозримом будущем. Норвегия объявила о том, что не сможет поставить больше, чем уже экспортирует сегодня, а единственная надежда на США. Пока Россия поставляет СПГ на европейский рынок, но политики стремятся запретить себе закупать российские энергоносители. Если решение будет принято, то Шольцу действительно придётся переходить на чистую энергетику. Ну а насколько сильно происходящее ударит по промышленности Германии, нам ещё только предстоит выяснить.

Кстати, участники климатического саммита в Дубае, который проходил в 2023 году, уверены, что Европа полностью откажется от ископаемого топлива к 2050 году. Как удобно, ведь к этому времени все действующие политики уйдут на пенсию, сняв с себя ответственность за абсурдные решения, выполнить которые невозможно. Эксперты приводят простой пример. Та же Германия наращивает количество солнечных панелей, вот только в этой стране они неэффективны, поскольку большую часть времени небо покрыто облаками. Что до многочисленных ветряков, то окупить подобное строение в теории можно примерно через 50 лет. Но это при условии, что все эти годы не потребуется ремонт, а иначе за полвека будет сгенерировано меньше энергии, чем ушло на производство самого ветрогенератора. На самом деле подобных фактов множество, но ввиду ограниченного объёма нашего материала, мы остановимся на уже озвученной информации.