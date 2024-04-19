Эксперты уверены, что такая функция крайне опасна для российских пользователей

Осенью 2025 года самая популярная настольная операционная система достигнет точки завершения жизненного цикла. Windows 10 перестанет получать обновления безопасности, что сделает её неподходящей для многих крупных компаний. Microsoft предлагает платные обновления, а хороших альтернатив пока нет. Остаётся Windows 11, которая имеет более высокие требования и не понравилась пользователям. Доля новой операционной системы на рынке не превышает 28% (существует несколько различных оценок), а Софтверный гигант предлагает всего 3 года дополнительного выпуска обновлений безопасности. Похоже, сюрпризы на этом не заканчиваются, ведь Microsoft продолжает активно продвигать активацию ОС при помощи учётной записи в Microsoft Account (MSA). По данным инсайдеров, версия 19045.4353 полностью исключает возможность локальной активации, что очень не понравится многим пользователям. Это значит, что запустить операционную систему без доступа к интернету и аккаунту MSA будет просто невозможно.

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В настоящее время такая функция актуальна для бета-тестеров, тогда как ещё в 2022 году Microsoft отключила жителей России от ранних каналов распространения тестовых обновлений. В Neowin пишут, что есть все основания ожидать появления аналогичного требования для большинства пользователей Windows 10, поскольку жизненный цикл данной операционной системы завершиться только в октябре 2025 года. Это значит, что обновление успеет выйти, а установить ОС без входа в аккаунт окажется крайне проблематично. Специалисты полагают, что такая функция окажется крайне неприятной прежде всего для жителей России. Microsoft уже два года постепенно ограничивает доступ к собственным продуктам, ну а отключив MSA можно и вовсе заблокировать все системы с российскими IP одним махом. В настоящее время Microsoft рекламирует MSA как простой способ создания резервных копий данных, освободив пространство на компьютере. Софтверный гигант не пишет, что такая опция не бесплатна, ну а жителям России и вовсе нужно помнить о рисках, ведь все данные могут быть удалены без возможности восстановления.

В Microsoft активно продвигают аккаунт MSA и рассказывают о преимуществах такого выбора. Прежде всего можно будет настроить систему для облачного хранилища Microsoft OneDrive и синхронизировать данные между устройствами, вход на которых происходит с одного аккаунта, как это происходит на смартфонах. Кроме того, профиль MSA используется во всех офисных сервисах Microsoft, а также в игровых сервисах, связанных с экосистемой Xbox. Без MSA невозможно использовать встроенную утилиту Windows «Связь с телефоном», которая необходима для синхронизации ПК и смартфона на Android. Эксперты констатируют, что MSA действительно предоставляет множество преимуществ, вот только принудительный переход влечёт целый ряд проблем. Не у всех пользователей есть постоянный доступ к интернету. Кроме того, неясно что делать, если драйвер на сетевое оборудование не установится в автоматическом режиме. В этом случае остаётся только смотреть на загрузочный экран, не говоря уже о потенциальных опасностях для российских пользователей. Пока Microsoft не ограничивала работу пользователей из РФ в MSA, но никто не знает, что американцам придёт в головы завтра. Не стоит забывать, что Софтверный гигант часто прибегает к агрессивным и даже насильственным способам продвижения своего программного обеспечения. Например, переход с Windows 7 на Windows 10 сопровождался целой чередой скандалов, поскольку Microsoft принудительно ограничивала потенциал старой операционной системы. В последнее время разработчик усложнил использование альтернативных браузеров, постоянно рассказывая о преимуществах Edge.

Что любопытно, недавно на проблему с принудительным использованием MSA обратил внимание сам Илон Маск. Владелец Tesla открыто заявил о диктате со стороны Microsoft, присоединившись к многочисленным жалобам со стороны обычных пользователей. Представители американской компании никак на подобные заявления не реагируют, ну а суть проблемы сводится к тому, что выбора у большинства пользователей всё равно нет. Остаётся только надеяться на то, что к осени 2025 Microsoft выпустил операционную систему Windows 12, поскольку текущая Windows 11 считается провальной. Ну а ОС следующего поколения может стать драйвером рынка персональных компьютеров, поскольку предполагает более активное использование умных алгоритмов. Считается, что требования к оборудованию из-за этого возрастут, но в этом случае пользователи и крупные компании хотя бы будут понимать, что они получат после замены парка компьютеров. Считается, что раньше конца 2026 года массового перехода со стороны компаний на Windows 11 всё равно не будет, а многие предпочтут дождаться окончания трёхгодичного срока дополнительной поддержки.