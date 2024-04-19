Способ легальный и исключает использование пиратских ключей, поскольку блокировка коснулась даже обладателей полноценных лицензий

Уход иностранных разработчиков популярного программного обеспечения из России в 2022 году не стал критическим для рынка, но создал массу сложностей. Прежде всего пользователи потеряли доступ к лицензиям. Стало невозможно покупать новые пакеты, ну а в итоге единственная альтернатива – это пиратское ПО. Даже те, кто привык платить, ушли на торренты, хотя многие всегда пользовались услугами Весёлого Роджера. В первую очередь это касается операционных систем, без которых компьютер не запустится, ну а многие из покинувших российский рынок компаний, постарались как можно громче хлопнуть дверью. Похоже, к списку любителей испортить жизнь российским пользователям, присоединилась и Autodesk. До недавнего времени проблем с запуском программного обеспечения этой компании не было, но на днях стало известно о том, что многие версии AutoCAD перестали работать.

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Что примечательно, происходит это именно на компьютерах с российскими IP, а специалисты уже нашли корень проблемы. Сообщается, что в одном из последних обновлений встроена система проверки места расположения пользователя. Если программа видит, что владелец компьютера физически находится в России, то тут же блокирует доступ. Блокировка актуальная как для лицензионных копий, купленных ещё до введения санкций, так и для скачанных с торрентов сборок. Сегодня в сети появилось несколько советов, позволяющих вернуть функциональность для популярного программного обеспечения. Прежде всего предлагается отключить во время запуска AutoCAD интернет. Якобы, проверка происходит именно на этом этапе, ну а после можно смело решать любые задачи. Иногда такое простое решение не помогает, поэтому нужно запретить программе обращаться на серверы Autodesk. Например, прописать соответствующую команду в файле host. Всё это можно найти в интернете, поэтому мы не будем долго расписывать все существующие способы возвращения функциональности для заблокированного ПО.

Важно отметить, что не работает не только AutoCAD, но и Revit, 3ds Max, а также любое другое программное обеспечение Autodesk. Сложности начались несколько дней назад, ну а ещё в марте разработчик разослал российским компаниям, которые ранее закупали лицензионные копии ПО, прекратить их эксплуатацию. В Autodesk ссылались на санкции, делая вид, что решение покинуть российский рынок имело хотя бы малейшие юридические основания. Как бы там ни было, но специалисты пишут, что у российских пользователей нет особого выбора. Судя по действиям многих иностранных компаний, возврата на российский рынок в ближайшие годы не будет. Всё это время блокировки будут становиться всё более суровыми, а в итоге придётся искать альтернативы. Часть функционала AutoCAD на себя может взять «Компас-3D». Увы, но данное ПО достаточное дорогое, а эксперты полагают, что в настоящее время о полноценной замене иностранного программного обеспечения речь не идёт.

Не стоит забывать, что многие люди просто привыкли к продукции Autodesk, поэтому будут до последнего сидеть на пиратских версиях, но не станут пробовать что-то новое. Ну а для частного бизнеса переход на российской ПО и вовсе сопряжён с массой сложностей. Придётся закупать платные лицензии, а также переобучать сотрудников. Часто речь идёт о людях со стойкими привычками в возрасте, которые не готовы переходить на любые альтернативы. В данном случае многое будет зависеть от длительности санкций. Если ограничения станут ещё более суровыми и продляться годы, то российские программисты смогут выпустить действительно стоящие аналоги иностранного программного обеспечения. В таком случае вернуться на российский рынок Autodesk и многим другим будет сложно, ну а пока такая возможность остаётся. Добавим, что даже спустя 2 года после ввода санкций найти полноценную замену для заблокированного ПО не всегда удаётся. Например, популярный комплекс Maya практически не имеет аналогов, хотя российские разработчики не стоят на месте. По словам экспертов, если у вас пока продукция Autodesk не отключалась, то проще всего решить проблему путём блокировки автоматических обновлений. Это ограничит функционал, но более простого способа избавиться от проблем пока нет. Возможно, через какое-то время российские энтузиасты и найдут другой выход, но пока в интернете ни о чём подобном не пишут.